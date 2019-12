Jarno Mela

Jari Myllykoski kertoo KU:n kuulustelussa, mikä joululaulu on poliitikon suusta kuultuna korniuden huipentuma – medialle moitteita tärkeiden äänestysten unohtamisesta

KU:n juttusarjassa käydään läpi viikon asioita politiikan saralta. Tällä kertaa vieraana on vasemmistoliiton kansanedustaja Jari Myllykoski.

Vasemmistoliiton kansaedustaja Jari Myllykoski, mikä oli eduskunnan tärkein asia tällä viikolla?

Varmasti tällä viikolla tärkein oli varmistuminen siitä, että meillä on maassa hallitus. Se kulminoitui pääministeriäänestykseen. Pystyimme täällä varmistumaan, että hallitusohjelma etenee sovitun mukaisesti.

Tulevaisuutta ajatellen se on eduskunnan työn kannalta tosi tärkeä asia.

Toisena väkisin on noussut keskustelu välikysymyksestä ja al-Holin leiristä kaiken kaikkiaan.

Kuinka paljon hallituksen vaihtuminen vaikutti omiin töihisi?

Tietysti ministerivaihdokset aina tuovat oman elementin siihen. On valmistellut joitakin asioita, käynyt keskusteluja – epävirallisiakin – ministereiden ja heidän erityisavustajiensa kanssa.

Nyt pitää varmistua siitä, että posti, jota on yrittänyt viedä eteenpäin, ei unohdu johonkin. Vaikka perusduuni on tehty, täytyy vielä varmistua, että viesti on asioita hoitavan uuden ministerin asialistalla.

Ministerit ovat aina persoonia. Vaikka sanotaankin, että ministereitä tulee ja menee ja virkamies on ikuinen, siitä huolimatta on varmistettava, että asiat etenevät itse haluamansa poliittisen ajattelun mukaisesti.

Enemmän jos ajattelee itseään, asiat pitää uudelleen varmistella ja katsoa, että äänesi on tullut kuuluviin.

Mikä oli vasemmistoliitolle viikon tärkein asia?

Hallitusohjelma on pilkkuakaan muuttamatta sellainen, josta on neuvoteltu. Se oli enemmän viikonlopun asia, mutta tällä viikolla se konkretisoitui.

Sen lisäksi äänestyksissä on saatu aktiivimalli kaadettua ja subjektiivinen päivähoito-oikeus palautettua.

Mikä asia jäi tiedotusvälineiltä huomaamatta?

Nämä äänestykset olivat yksi asia, joka jäi tiedotusvälineiltä huomaamatta. Kun tiedotusvälineet ovat haukkuneet tämän hallituksen saamattomaksi jo ennen kuin mitään tapahtui, niin nyt kun jotain tapahtui, siitä ei uutisoitu.

Nämä jäivät kyllä aika paljon hallituskriisin ja al-Holin jalkoihin. Konkreettiset tämän hallituksen tavoitteet jäivät piiloon.

Aktiivimallin purkaminen oli vasemmistoliitolle ihan kynnyskysymys hallitukseen osallistumiselle. Tiedotusvälineet olisivat ehkä jollakin lailla nostaa esille, että nyt on konkreettista tapahtunut.

Ne ovat nyt maalissa. Ne ovat isoja juttuja, jotka kuvastavat hallitusohjelman tavoitteita.

Mikä on tämän viikon levysi?

Joululaulut. ”En etsi valtaa loistoa”.

Se kuultuna poliitikon suusta on korniudessaan kaiken huipentuma. Olisi kiva nähdä kansanedustaja, joka laulaa sen tosi tarkoituksella.

