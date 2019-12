– Printtilehden tekemiseen menee tosi paljon rahaa. Se raha on suoraan pois siltä, että tehdään sellainen eduskuntavaalikampanja, jonka kautta meistä voi tulla maan suurin puolue, sanoo vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo.

Vihreän Langan viimeinen lehti on ilmestynyt. Tekijöilleen yllätyksenä tullut lehden lopettaminen saa päätepisteensä viimeisessä numerossa. Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo palaa pariinkin kertaan samaan teemaan eli vihreiden tarpeeseen kasvaa puolueena.

Vihreät on pyrkimässä pääministeripuolueeksi ja Vihreälle Langalle osoitettu lehdistötuki tarvitaan puolueen toimintaan.

– Rahat käytetään laajasti puolueen toimintaan. Että saadaan meidän kenttää vahvistettua, saadaan meidän viestiä välitetyksi, oli se sitten YouTube tai Keravan toritapahtuma, perustelee Ohisalo.

Pitäisikö journalismi nähdä tiedon tukirakenteena, jota yhteiskunta rahoittaisi, kuten muutakin infraa?

Ohisalon mukaan Lanka on ollut ”kiva ja tärkeä foorumi”.

– Mutta ajattelen, että olemme menossa kohti uudenlaista aikaa myös puolueena. Meidän resurssit ei edelleenkään ole samanlaisia kuin isoimpien, jotka pelaavat pääministerifoorumia.”

Ohisalon mielestä vastuullisen journalismin toimintaedellytysten tukeminen kuuluu hallitukselle. Hän vetoaa oikeusministeriön demokratian edistämiskysymyksiin.

– On hallituksen yhteinen tehtävä pitää huolta siitä, että tässä maassa on moniäänistä mediaa…

Hän ei halua ottaa tarkempaa kantaa hallituksen toimenpiteisiin ennen kuin niistä on yhteisesti keskusteltu.

Yksi osa poliittista journalismia katoaa

Vihreän Langan päätoimittaja Riikka Suomisen mukaan puolueen kasvun kannalta voi olla perusteltua irrottaa rahat poliittisesta journalismista järjestötyöhön ja viestintään. Suomalaisen yhteiskunnan kannalta se ei ole yhtä perusteltua, Suominen kirjoittaa pääkirjoituksessaan.

Suomisen mukaan tulee arvioida, että ”Pitäisikö journalismi nähdä tiedon tukirakenteena, jota yhteiskunta rahoittaisi, kuten muutakin infraa? Suominen muistuttaa, että näin tehtiin vuoteen 2008.

Siihen saakka lehdet saivat tukea, mutta tämän jälkeen tuki ohjattiin puolueille tiedotus- ja viestintätukena. Tämä rajaus on poistunut puoluetuesta.

Puolueilla päätösvalta lehtien tukemisessa

Puolueet voivat käyttää saamansa puoluetuen haluamallaan tavalla. Muut puolueet lukuun ottamatta vihreitä tukevat lehtiä. Näin vakuuttavat puoluesihteerit Voiman tekemässä kyselyssä. Yksikään puolue ei ole tekemässä merkittäviä muutoksia medioissaan.

Kokoomuksen Kristiina Kokko näkee Nykypäivä-lehden ja Verkkouutisten roolin osana moniarvoista kenttää. Demarit ja kokoomus kertovat tekevänsä päätöksiä mediastaan vilkuilematta muiden päätöksiä. Molemmilla ilmestyy verkkomedia. Demokraatti ilmestyy joka toinen viikko ja Nykypäivä kerran kuussa.

Myös Suomenmaa ilmestyy kerran kuussa. Puoluetukea leikattiin lehdeltä eduskuntavaalitappion seurauksena.

Vasemmistoliiton puoluesihteeri Mikko Koikkalaisen mukaan Kansan Uutisten rooli on tuoda vasemmistolaisia näkökulmia suomalaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun. Se on myös puolueen kannattajille ja jäsenille väylä käydä yhteiskunnallista keskustelua. Kansan Uutiset on ainoa viikoittain ilmestyvä poliittinen paperilehti.

Perussuomalaisille lehti on osa toritapahtumia. Puolue syyttää valtamediaa sanomansa levittämisen vaikeuttamisesta, ja lehti nähdään kanavana välittää omaa viestiä.