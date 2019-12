Lehtikuva/Seppo Samuli

Totuuden jälkeisessä ajassa valheella, valheeksi väitetyllä tai muunnellulla totuudella on yllättävän paljon poliittista painoarvoa. Yhdysvalloissa presidentti Trumpin on laskettu valehdelleen vähintään 13 000 kertaa. Määrä on absurdi, mutta se vahvistaa Trumpista tiettyä mielikuvaa.

Pääministeri Antti Rinteen (sd.) väitettiin valehdelleen tai ainakin puhuneen muunneltua totuutta. Todisteet jäivät aihetodisteiksi. Poliittinen tuomio oli raskas. Syntynyt mielikuva valehtelusta oli samassa korissa muiden pääministerin eroon johtaneiden luottamuspulasyytösten kanssa.

Tällä viikolla ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Mika Niikko (ps.) sanaili MTV:n Jaakko Loikkasen Asian ytimessä -ohjelmassa lasten ja äitien palauttamisesta Suomeen al-Holin leiriltä.

Hän antoi ymmärtää, että (…) suojelupoliisi on antanut meille selkeet uhka-arviot siitä, että näitä äitejä mukaan lukien myös lapsia ei pidä tuoda Suomeen.

Asiayhteydessä tämä ”me” tarkoittaa ulkoasiainvaliokuntaa. Niikko vetosi, että virkavastuulla olevat korkeimmat suojeluviranomaiset ovat jakaneet tällaisen lausunnon. ”Kyllähän pitää tehdä sen mukaisia päätöksiä.” Syntyy käsitys, että suojelupoliisi on linjannut, ettei al-Holin leirin lapsia ja äitejä pidä päästää Suomeen.

Supo on kertonut, että Irakin ja Syyrian konfliktialueelta mahdollisesti palaavat henkilöt todennäköisesti lisäävät Suomeen kohdistuvaa terrorismin uhkaa. Supon mukaan yleisesti ottaen naiset ovat osallistuneet Isisissä pääosin tukitoimintaan.

Myös aseellinen toiminta on ollut mahdollista. Jokainen tapaus käsitellään yksilöllisesti.

Niikko ei valehdellut, mutta viesti tarkoitushakuisesti. Päivää myöhemmin puheenjohtaja Jussi Halla-aho (ps.) kertoi huhupuheisiin liittyen, että al-Holin leiriltä ollaan tuomassa Suomeen ihmisiä. Tarkoitushakuista pelon lietsontaa sekin.