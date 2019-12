Lehtikuva/Jussi Nukari

Ennen pääministeri Sanna Marinin hallitusta itsenäisessä Suomessa on ollut 75 hallitusta. Niistä kahta lyhytaikaista on johtanut nainen. Tätä taustaa vasten monien miesten kipuilu nuorista naisista politiikan huipulla on lievästi sanottuna ylimitoitettua. Koulumenestyksen perusteella naisten nousu maan johtoon oli vain ajan kysymys. Nyt tunkkaisia mieslinnakkeita on enää elinkeinoelämän järjestöjen johdossa.

Keskusta pakotti edellisen hallituksen eroamaan menetettyään luottamuksensa pääministeri Antti Rinteeseen. Epäluottamuksen syyksi paljastui vasta maanantaina Rinteen keskustan mielestä liika aktiivisuus ja puolueellisuus työmarkkina-asioissa. Tutkijoiden mukaan Rinne puuttui työmarkkinoihin vähemmän kuin edellinen pääministeri Juha Sipilä, mutta keskustalle se on eri asia.

Kaikesta huolimatta on myönnettävä, että keskusta teki hallitukselle palveluksen. Oli syy mikä tahansa, Rinteen persoonasta tuli este hallituksen onnistumiselle. Hallituksen suosio kansan silmissä aleni pohjamutiin. Helsingin Sanomien teettämässä kyselyssä 62 prosenttia vastaajista arvioi Rinteen onnistuneen huonosti pääministerinä. Osuus yli kaksinkertaistui elokuussa tehdystä vastaavasta kyselystä.

Hallitusohjelma on liian hyvä, että sen voi tärvellä huonoon johtamiseen tai nykyään kaikki kaikessa olevaan huonoon mielikuvaan. Hallitus tarvitsi kipeästi uutta alkua, ja nyt se tuli.

Uuden hallituksen ministerit ovat vakuutelleet luottamuksen rakentamista. Hallituksen sisäinen luottamus onkin välttämätön sen tärkeämmän, kansalaisten luottamuksen, palauttamiseksi politiikkaan. Viime viikkojen tapahtumat näyttävät sekä sähläämiseltä että valtapeliltä, joka ei kuulu tähän aikaan.

ILMOITUS

Marinin hallituksella on kova tehtävä, koska sen on pakko onnistua. Sen pitää todistaa, että vasemmisto-keskustalaisella politiikalla voidaan parantaa ihmisten arkea ja torjua ilmastokriisiä sosiaalisesti kestävällä tavalla. Jos näin ei käy, uhkana on perussuomalaisten suuri vaalivoitto ja Suomen siirtäminen vähintään 1950-luvulle.

kai.hirvasnoro@kansanuutiset.fi