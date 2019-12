Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Suuri linja on aloittaa hyvinvointivaltion peruskorjaus vuosien leikkausten jälkeen.

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta julkisti tänään esityksensä valtion vuoden 2020 talousarvioesitykseen. Mietinnössään valtiovarainvaliokunta esittää 40 miljoonan euron lisämenoja hallituksen esitykseen.

Vasemmistoliittoa hallitusryhmien välisissä neuvotteluissa edustanut Jussi Saramo on tyytyväinen sekä hallituksen alkuperäiseen esitykseen että valiokunnan lisäys- ja muutosehdotuksiin.

Hänen mukaansa budjetin suuri linja on aloittaa hyvinvointivaltion peruskorjaus vuosien leikkausten jälkeen. Erityisesti ongelmien ennaltaehkäisyyn ja tulevaisuuteen panostetaan sijoittamalla koulutukseen kaikilla koulutusasteilla.

Valtion vuoden 2020 talousarvioesityksessä toteutuu useita muitakin vasemmistoliiton keskeisiä tavoitteita, kuten aktiivimallin poisto, täysimääräisen subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttaminen, korotukset perusturvaan ja pieniin eläkkeisiin sekä lisävarat luonnonsuojeluun.

– Kaikkein iloisin olen varhaiskasvatuksen ryhmien pienentämisestä ja ammatillisen koulutuksen kriisin korjaamisesta. Lasten ja peruskoulunkin kannalta on tärkeää, että kaikilla on mahdollisimman hyvät valmiudet koulun alkaessa. Ammatillisen koulutuksen puolella on syrjäytetty tuhansia nuoria ajamalla opetus alas, ja on tärkeää, että ministeri Andersson on alkanut välittömästi ratkaista ammatillisen koulutuksen kriisiä, Saramo sanoo.

Suurin panostus kuntiin



Taloudellisesti suurin panostus kohdentuu kuntiin, joiden talous on tällä hetkellä Kuntaliiton mukaan historiallisen huonossa tilanteessa.

– Oikeistohallituksen jäljiltä kaikista Suomen kunnista vain Helsinki näyttää pysyvän pinnalla. Uusi hallitus peruu edellisen hallituksen leikkaukset ja antaa uuttakin rahaa kunnille satoja miljoonia. Tämä on tärkeää kaikille hyvinvointipalveluille vanhushoivasta terveyskeskuksiin ja kouluihin.

Saramo pitää myös merkittävänä myös 300 miljoonan tasokorotusta tieverkon ylläpitoon, jonka avulla aletaan vähentää miljardien korjausvelkaa Suomen teillä ja rautateillä.

Valtiovarainvaliokunnan käsittelyssä hallitusryhmät päättivät lisäksi useista lisäsatsauksista ensi vuodelle. Saramo nostaa esille isot satsaukset lukutaitohankkeisiin, joiden tarpeellisuutta tuore PISA-mittaus alleviivasi. Myös Migri on saamassa lisärahaa jonojen purkuun ja varmistamaan, että turvapaikkahakemusten käsittely tapahtuu ripeämpään tahtiin.

Lisäksi valiokunta löysi rahoitusta useisiin paikallisiin liikennehankkeisiin, joita painotettiin liikenneturvallisuuden ja kevyen liikenteen näkökulmista.