Teeman kuumentamat kansanedustajat syöttivät Twitterissä toisilleen paskaa.

Koko oppositio on mukana perussuomalaisten alulle laittamassa välikysymyksessä, joka koskee Syyriassa al-Holin leirillä olevien suomalaisten paluuta kotimaahan.

Perussuomalaisten Jussi Halla-ahon ensimmäisenä allekirjoittamassa välikysymyksessä kysymyksiä on paljon. Hallitukselta tiedustellaan muun muassa, onko Isis-taistelijoiden perheitä tulossa Suomeen ja milloin kotiuttamisen olisi määrä tapahtua, kauanko hallitus ja asianosaiset ministeriöt ovat tienneet kotiuttamissuunnitelmista ja ovatko kaikki hallituspuolueet hyväksyneet tulkinnan, että oikeuskanslerin vastauksen nojalla ulkoministeriö voi toteuttaa lasten ja tarvittaessa aikuisten palaamiseen tähtäävän operaation ilman valtioneuvoston yleisistunnon nimenomaista päätöstä.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen perusteli välikysymykseen yhtymistä sillä, että asioihin ei ole saatu selvyyttä.

– Onko hallitus käytännössä hyväksynyt Isisin kalifaatin toimintaan osallistuneiden Suomen kansalaisten auttamisen Suomeen vai ei? Viime viikkojen ja päivien kommentit hallituksen johtoviisikolta ovat olleet vältteleviä ja sekavia. Hallituksen toiminta asiassa ei ole herättänyt luottamusta pääministeri Rinteen aikana, eikä pääministeri Marinin kausi ole valitettavasti alkanut yhtään selkeämmin, Mykkänen sanoo.

Kokoomus hyväksyi Haaviston selvityksen



Vielä viime viikolla ulkoasiainvaliokunnassa myös kokoomus hyväksyi ulkoministeri Pekka Haaviston selvityksen asiassa. Haavisto kertoi tuolloin, että al-Holin asioita valmistelemaan on nimetty erillinen virkamies kokopäiväisesti. Asian taustalla on lokakuussa tullut oikeuskanslerin päätös, jonka mukaan ainakin lapset pitäisi saada pois al-Holin vaarallisista oloista.

Vain perussuomalaiset olivat tyytymättömiä Haaviston selvitykseen. Kokoomuksen kelkka kääntyi vain pari päivää myöhemmin. Eduskuntaryhmä teki asiasta ensin kirjallisen kysymyksen ja nyt se on mukana perussuomalaisten välikysymyksessä.

Perussuomalaiset on vastustanut kaikkien, myös lasten, tuomista Suomeen al-Holista. Mykkäsen mukaan kokoomus taas lähtee siitä, että Suomen kansalaisuuden omaavia lapsia autetaan palaamaan Suomeen ilman aikuisia, jos siihen suinkin löytyy turvallinen tapa.

Käytännössä kokoomuksen vaatimus on tyhjä, koska al-Holia hallinnoivat kurdiviranomaiset eivät päästä lapsia ilman vanhempiaan.

”Ei ole mielipidekysymys”



Lastenoikeuksienjärjestö Unicefinkaan mukaan lasten tuominen ilman vanhempiaan ei ole mahdollista, sillä lapsen erottaminen vanhemmistaan on aivan äärimmäinen keino ja vaatii huolellisen, yksilöllisen tutkinnan.

– Tämä tutkinta voidaan toteuttaa vain Suomessa, Unicefin ohjelma- ja vaikuttamistyön johtaja Inka Hetemäki totesi järjestön verkkosivuilla.

Asiassa Suomea velvoittavat useat sopimukset, asia ei siis ole mielipidekysymys.

Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan Suomella on velvollisuus tuoda suomalaiset lapset turvaan oloista, jotka uhkaavat heidän henkeään. Lisäksi sama sopimus ja kansallinen lastensuojelulaki velvoittavat Suomen valtiota tekemään kaikkensa, että suhde lapsen ja vanhemman välillä säilyy. Suhde omaan vanhempaan, vaikka sitten rajoitettunakin, on lapsen kasvulle oleellinen asia.

– Nyt mitataan, noudattaako Suomi sopimusta, sanoo Hetemäki.

Hänen mukaansa Suomella on kaikki edellytykset huolehtia lapsista, joita on vain noin kolmekymmentä. Suurempi turvallisuusuhka on jättää lapset leirille kasvamaan vihaisiksi ja pettyneiksi aikuisiksi.

Mitä Isis-lapsien äiteihin tulee, jos heitä on syytä epäillä rikoksesta, heille on suotava oikeudenmukainen, yksilöllinen oikeudenkäynti. Tämä ei ole mahdollista Syyriassa, Hetemäki totesi.

Al-Holin pakolaisleirillä on 11 suomalaista äitiä ja 33 lasta.

Keskustalaiset ”massapalautuksia” vastaan



Välikysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja Jussi Halla-aho ja keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä kävivät poliittisesti historiallisen ajatustenvaihdon asiasta Twitterissä tiistaina. Tätä ennen kansanedustajat eivät ole ainakaan julkisesti kehottaneet toisiaan ”syömään paskaa”.

Vaikka nyt tuntuisi, että tätä alemmas ei voi enää vajota, niin eivätköhän perussuomalaiset ja kärnästyneet kepulaiset keksi jotain jo ensi viikolla.

Kärnä on todennut, että keskusta ei hyväksy massapalautuksia al-Holista ja lastenkin osalta asiaa on harkittava tarkkaan. Myös keskustalainen ulkoasiainvaliokunnan jäsen Mikko Savola on sanonut, että ”meidän ei tule aktiivisesti lähteä tätä porukkaa sieltä Suomeen tuomaan”.

Suojelupoliisi on kertonut julkisuudessa, että Irakin ja Syyrian konfliktialueelta mahdollisesti palaavat henkilöt todennäköisesti lisäävät Suomeen kohdistuvaa terrorismin uhkaa. Alueelta mahdollisesti palaavat naiset todennäköisesti jatkavat terroristista toimintaa, verkostoituvat keskenään ja integroituvat jälleen kotimaisiin jihadistisiin verkostoihin.