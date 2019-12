Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n lakko laajenee suunnittelualalla 11. joulukuuta. Lakkoja nähdään ympäri maata. Painotustoimien tarkoitus on vauhdittaa jumissa olevia neuvotteluita.

Vientialan kolmipäiväinen lakko päättyy tänään keskiyöllä. Ensimmäisinä jatkotoimista ilmoitti Ylemmät Toimihenkilöt YTN. Sen suunnittelu- ja konsulttialan lakon toinen aalto toteutetaan 11.–13.12. Viimeinen kolmen päivän lakko nähdään 16.–18.12. Lakko koskee alalla työskenteleviä ylempiä toimihenkilöitä.

Samaan aikaan lakossa ovat Ammattiliitto Pro:n suunnittelualan toimihenkilöt.

– Lakon laajentaminen on välttämätöntä, koska neuvottelut seisovat paikallaan. Työnantajapuoli ei ole kuunnellut näkemyksiämme, vaan tarjolla on ollut vain työehtoja heikentäviä vaihtoehtoja. Kuppi työpaikoilla on nurin, kertoo YTN suunnittelualan vastaava asiamies Tuula Aaltola.

Liiton mukaan suunnittelualan yritysten jatkuva resurssipula näkyy työpaikoilla heikentyneenä työhyvinvointina. 2010-luvulla tilausmäärät ovat kasvaneet voimakkaasti, mutta työntekijämäärä ei ole kasvanut vastaavasti. Työntekijöiden vaihtuvuus alalla on korkea. Palkka on tähän yksi syy.

– Alan palkkakuoppa kilpailijamaihin ja muihin teollisuuden aloihin verrattuna on mittava. Suomalainen insinöörityö on halpaa. Tämä on todennut myös Björn Wahlroos. Suunnittelualan asiantuntijan työn arvostuksen on noustava ja sen on näyttävä myös palkassa, sanoo Aaltola.

Keskeisimmät YTN:n neuvottelutavoitteet ovat palkattoman työajanpidennyksen poistaminen sekä palkkakuoppaa korjaavasta palkankorotuksesta sopiminen.

– Jotain kunnioitusta toivoisi, joulu lähestyy eikä työnantaja ole pystynyt antamaan meille ensimmäistäkään tarjousta palkankorotuksista ja kieltäytyy kahdenvälisistä neuvotteluista. Vaikuttaa siltä, että asiantuntijatyötä ei Etelärannassa arvosteta tippaakaan, YTN:n neuvottelupäällikkö Petteri Oksa lataa.

Teollisuusliitto päättää jatkotoimistaan perjantaina.