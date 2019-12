Lehtikuva/Vesa Moilanen

Sanna Marin ei hötkyile iästään ja sukupuolestaan, mutta iloitsi Suomen kiinnostavan maailmalla.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson iloitsi Sanna Marinin hallituksen ensimmäisessä tiedotustilaisuudessa pääsystä takaisin töihin. Puolentoista viikon hallituskriisille laitettiin päätepiste tiistaina iltapäivällä, kun presidentti Sauli Niinistö nimitti uuden hallituksen.

Anderssonin mukaan hallituksen on rakennettava suomalaisten luottamusta hallitusohjelmaan, josta hän painotti koulutusta ja ikäihmisten palveluita.

Hän uskoi, että luottamusta alkaa löytyä, kun suomalaiset tuntevat hallituksen politiikan omassa arjessaan ensi kerran tammikuussa. Antti Rinteen hallituksen budjetti astuu silloin voimaan.

Pääministeri Sanna Marin oli vakuuttunut, että luottamus hallituksen sisällä palautuu ja vahvistuu.

Nuori pääministeri Marin on ollut valtavan kansainvälisen kiinnostuksen kohteena sunnuntai-illasta lähtien. Hän ei edelleenkään halunnut tehdä numeroa iästään ja sukupuolestaan, mutta totesi, että esikuvilla on merkitystä: jokainen voi vaikuttaa. Asiat kuitenkin ratkaisevat.

Marin sanoi, että Suomi kiinnostaa maailmalla. Tämä on hyvä tilaisuus kertoa, millaisia Suomi ja suomalaiset ovat.

Valtiovarainministeriksi noussut keskustan Katri Kulmuni luetteli hallitusohjelman hyviä tavoitteita, joihin kuuluu muun muassa se, että yritysten verotus ei kiristy.

Löysät lupaukset ovat velkaakin pahempia, Kulmuni linjasi.

Sisäministeri Maria Ohisalon mukaan hallitusohjelma on kaikkien aikojen paras vihreiden kannalta. Hän sanoi, että katse on käännettävä tulevaisuuteen. Uuden vuosikymmenen ensimmäisinä vuosina on otettava isoja askeleita, että Suomesta tulee maailman ensimmäinen hiilineutraali hyvinvointivaltio.