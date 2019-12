Lehtikuva/Mikko Stig

Aino-Kaisa Pekonen: On tosiasia, että Antti Rinteen hallitus käänsi politiikan suunnan.

Vasemmistoliitto jatkaa uudessa tiistaina nimitettävässä hallituksessa, päätti puoluevaltuusto yhdessä eduskuntaryhmän kanssa pitämässään kokouksessa maanantaina.

Samalla puoluevaltuusto päätti vasemmistoliiton ehdokkaista valtioneuvoston jäseniksi. Opetusministeriksi puolue ehdottaa puheenjohtaja Li Anderssonia ja sosiaali- ja terveysministeriksi kansanedustaja Aino-Kaisa Pekosta, joka jakaa salkun puolessavälissä hallituskautta kansanedustaja Hanna Sarkkisen kanssa.

Vasemmistoliiton puoluevaltuuston ja eduskuntaryhmän yhteiskokous on yksimielisesti päättänyt osallistua Marinin johtamaan hallitukseen. Ei muutoksia ministereiden suhteen. Näin kiteytin meidän tuntoja:

Me haluamme jo päästä takaisin töihin, oikeudenmukaisen Suomen puolesta! — Li Andersson (@liandersson) December 9, 2019

Eduskuntaryhmän puheenjohtajan Paavo Arhinmäki sanoi puolueen välttäneen tietoisesti osallistumasta poliittiseen peliin hallituksen ympärillä ja keskittyneen toimimaan ihmisille tärkeiden asioiden kuten työn, koulutuksen ja sosiaaliturvan puolesta.

– Uusvanhan hallituksen nimittämisen jälkeen olennaisinta on, että työrauha palautuu ja koko hallitus pääsee jatkamaan sitä työtä, jonka suomalaiset viime kevään vaaleissa sen valitsivat tekemään. Sosiaalisesti ja ympäristöllisesti oikeudenmukaisen yhteiskunnan rakentaminen vaatii nyt hallituksen kaiken energian ja huomion.

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosen mukaan viime päivinä on puhuttu tarpeettoman paljon henkilöistä ja liian vähän asioista. Nyt on aika palauttaa keskustelu olennaiseen.

– On tosiasia, että Antti Rinteen hallitus käänsi politiikan suunnan. Me olemme purkaneet aktiivimallin, me olemme parantaneet perusturvaa, me olemme korottaneet pienimpiä eläkkeitä ja palauttaneet kaikkien lasten oikeuden varhaiskasvatukseen. Nyt uuden hallituksen yksi tärkeimmistä tehtävistä on palauttaa ihmisten luottamus politiikkaan. Sen me voimme tehdä hyvällä yhteistyöllä ja lisäämällä avoimuutta entisestään poliittiseen päätöksentekoon, Pekonen sanoo.

Moni toivoo hallituksen epäonnistumista



Vasemmistoliiton puheenjohtajan, opetusministeri Li Anderssonin mukaan hallituksen työ on kerännyt runsaasti kiitosta kuluneen puolen vuoden aikana, ja sitä työtä vasemmistoliitto haluaa jatkaa.

– Viime kevään eduskuntavaaleissa suomalaiset äänestivät parempien hyvinvointipalveluiden, tasa-arvoisemman ja laadukkaamman koulutuksen sekä elinkelpoisen maapallon puolesta. Tuleva hallitus sai painavan mandaatin rakentaa kestävä, tasa-arvoinen ja oikeudenmukainen tulevaisuus. Sille ajatukselle tämä hallitusohjelma on rakennettu ja siitä olemme saaneet myös valtavasti kiitosta.

Politiikan pelin ja mediahulinan alle on jäänyt se tosiasia, että Suomessa on ollut nyt vallassa hallitus, joka omalla toiminnallaan esti 9000 matalasti palkatun valtio-omisteisen Postin työntekijän työehtojen heikennykset. https://t.co/azwpGCrjiZ — Li Andersson (@liandersson) December 9, 2019

Hänen mukaansa syksyn aikana on kuitenkin käynyt selväksi, että on monia, jotka toivovat hallituksen epäonnistuvan tässä tehtävässä.

– Kokoomus on viikosta toiseen kritisoinut hallitusta vastuuttomista menolisäyksistä – siis niistä, joilla muun muassa palautamme kaikkien lasten tasa-arvoisen oikeuden varhaiskasvatukseen ja teemme toisesta asteesta maksuttoman kaikille opiskelijoille. Perussuomalaiset taas ovat keskittyneet puhumaan maahanmuutosta. Mitään muuta sanottavaa heillä ei ole, mistään, Andersson sanoo.

Marinin hallituksen lunastettava lupaukset



Andersson painottaa, että Sanna Marinin hallituksen on lunastettava lupauksensa muun muassa pienemmistä ryhmäkoista varhaiskasvatuksessa, teiden peruskorjauksista, nykyistä lyhyemmistä terveyskeskusjonoista sekä eläkkeestä, joka riittää sekä ruokaan että lääkkeisiin.

Puoluevaltuuston puheenjohtaja Miikka Kortelainen kuvaa puoluevaltuustossa käytyä keskustelua rakentavaksi. Hallitukseen menemisestä päätettiin yksimielisesti.

– Vasemmistoliiton jäsenistö antoi keväällä vahvan tukensa hallitustyöskentelylle tällä hallitusohjelmalla, ja myös puoluevaltuuston yhteinen tahto on, että hyvä työ isänmaan eteen jatkuu myös uuden pääministerin Sanna Marinin johtamassa hallituksessa, Kortelainen sanoo.

Presidentti Sauli Niinistö nimittää uuden hallituksen tiistaina 10. joulukuuta. Kaikki Antti Rinteen hallitukseen osallistuneet puolueet jatkavat myös Sanna Marinin hallituksessa.