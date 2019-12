Lehtikuva/Daniel Leal-Olivas

Yksityistettyjen yhtiöiden palauttaminen takaisin julkisiksi saa huomattavasti tukea äänestäjien keskuudessa.

Britannian työväenpuolue aikoo vaalit voittaessaan aloittaa vesi- ja energiayhtiöiden siirtämisen takaisin julkiseen omistukseen ensimmäisen sadan päivän aikana. Näin sanoo Labourin varjovaltiovarainministeri John McDonnell maanantaina Lontoossa pidettävässä puheessaan, jonka avainkohdat useat brittimediat ovat kertoneet jo etukäteen.

McDonnellin mukaan tärkein asia Labourin suunnittelemassa budjetissa tulee olemaan leikkauslinjan lopettaminen ja investoinnit taloudellisesti heikoilla oleviin yhteisöihin. Avainalojen kuten veden ja energian kansallistaminen on toinen pääkohta.

McDonnell tulee puheessaan sanomaan, että ”aiemmin maan ylpeytenä olleita hyviä työpaikkoja ja kokonaisia teollisuudenaloja on hävitetty ja tilalle on tuotu tylsiä, kuluttavia, epävarmoja ja huonosti palkattuja töitä tai toisissa tapauksissa ei töitä lainkaan”.

Taktinen äänestäminen voi heilauttaa tulosta.

”Ei ole ihme, että ihmiset ovat menettäneet uskonsa poliitikkoihin”, sanoo McDonnell.

McDonnellin mukaan Labourin kaavailemien uusien vesi- ja energia-alan julkisten yhtiöiden johtoon tulee työntekijöiden ja kuluttajien edustajista sekä paikallishallinnosta ja toimialan asiantuntijoista koostuva hallitus.

Viimeiset kampanjapäivät

Gallupien mukaan useiden yksityistettyjen toimialojen palauttamisella julkiseen omistukseen on vahvasti kannatusta äänestäjien keskuudessa.

McDonnellin puheen tarkoituksena on kiinnittää huomiota Labourin taloussuunnitelmiin. Pääministeri Boris Johnsonin johtamien konservatiivien vaalitaktiikkana on keskittää huomio brexitiin.

Myös konservatiivit ovat luvanneet lisätä julkista kulutusta, mutta Labourin taloussuunnitelmia he väittävät holtittomiksi.

Lehtikuva/Toby Melville

Molempien puolueiden johto on viimeisinä päivinä ennen torstaina pidettäviä vaaleja kampanjoinut toistensa vanhoilla vahvoilla alueilla. Boris Johnson on kiertänyt Pohjois-Englantia pyrkien saamaan työläisäänestäjät konservatiivien taakse brexitin voimalla. Labourin Jeremy Corbyn puolestaan on kampanjoinut etelässä.

Konservatiiveilla selvä johto

Konservatiivien johto on viime päivinä julkaistuissa gallupeissa ollut keskimäärin 10 prosenttiyksikön johdossa. Konservatiivit ovat saaneet 41–46 prosentin lukemia, työväenpuolue 31–36 prosenttia.

Muut puolueet ovat vaalien lähestyessä pudonneet kahden suuren puolueen kelkasta. Liberaalidemokraatit ovat nyt reilussa 10 prosentissa, kun vielä lokakuussa puolue sai parinkymmenen prosentin kannatuksen.

Nigel Faragen Brexit-puolueelle on luvassa enää muutaman prosentti äänistä. Puolue on pudonnut kaksinumeroisista kannatusluvuista sen jälkeen kun Farage ilmoitti, ettei puolue lähde viemään konservatiiveilta ääniä näille tärkeissä vaalipiireissä.

Vaalien tulosta pidetään kaikesta huolimatta arvaamattomana. Kaksissa edellisissä vaaleissa gallupit ennustivat tulosta huonosti; nyt korjauskertoimia on tiettävästi korjattu.

Vaaleihin on myös rekisteröitynyt runsaasti uusia nuoria äänestäjiä. Ensikertalaisia ei ainakaan kaikissa gallupeissa ole otettu huomioon, ja heistä enin osa äänestänee Labouria.

Lisäksi taktinen äänestäminen voi heilauttaa tulosta yhden edustajan vaalipiireihin perustuvassa järjestelmässä. Monissa vaalipiireissä on painetta siihen, että Boris Johnsonin ja konservatiivien vastustajat keskittävät äänensä sille ehdokkaalle, jolla uskotaan olevan parhaat mahdollisuudet paikallisen konservatiiviehdokkaan lyömiseen.