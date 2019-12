Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

”Neuvottelut nopeasti karille ja tämän jälkeen valtakunnansovittelijan toimistoon.”

Teollisuusliiton, Ammattiliitto Pron ja Ylempien toimihenkilöiden neuvottelujärjestö YTN:n kolmipäiväinen lakko alkoi yöllä. Rakennusliitto tukee työtaistelua kaikissa niissä lakonalaisissa työpaikoissa, joissa sillä on jäseniä. Kaikkiaan lakon piirissä on noin 100 000 palkansaajaa.

Teollisuuden Palkansaajat syyttää työnantajia koventuneista otteista ja neuvotteluhaluttomuudesta. Järjestön mukaan ”työnantajat näyttävät yhdessä päättäneen, että sopimuksia ei tehdä tällä kierroksella”.

Teollisuuden Palkansaajissa on 14 ammattiliittoa kaikista kolmesta palkansaajien keskusjärjestöstä. TP:n liittojen edustamilla aloilla työskentelee noin 400 000 palkansaajaa.

TP kuvaa työnantajien ajavan neuvottelut nopeasti karille ja tämän jälkeen on vuorossa valtakunnansovittelijan toimisto.

”Työnantajapuoli tuntuu olevan valmis lakkoihin ja samalla lakkojen aiheuttaman vahingon suuruutta vääristellään julkisessa keskustelussa. Työsulkujen kustannuksista vastaavasti ei esitetä minkäänlaisia tappiolaskelmia”, järjestö syyttää. Kolmipäiväistä lakkoa seuraa Metsäteollisuuden kuuden päivän työsulku.

Sopimuksen tekeminen näistä työnantajien määrittämistä askelmerkeistä on TP:n mukaan mahdotonta, joten vastuu tulevista tapahtumista jää työnantajille.

Teollisuuden palkansaajien syyskokous edellytti, että neuvottelujen pitää olla aitoja ja sopiminen palautetaan työmarkkinoille.

TP:n elokuussa linjaamien yhteisten tavoitteiden mukaan sopimusratkaisujen on vahvistettava palkansaajien reaalista ostovoimaa ja kilpailukykysopimuksen mukaisista työajanpidennyksistä on luovuttava. Järjestö totesi, että taantumaa ei ole näköpiirissä, eikä näillä linjauksilla vaaranneta kilpailukykyä tai myönteistä työllisyyskehitystä.

Vasemmistoliitto osoitti aamupäivällä tukeaan lakolle kertomalla ”selvän kantansa”:

”Palkalla on tultava toimeen, ja työnteon ehtojen on säilyttävä reiluina. Työehdoissa ei ole parasta ennen -päivämäärää eikä kilpailukykyä ole ilman työntekijöitä. Siksi työelämän muutoksen keskellä on varmistettava, että työntekijöiden oikeudet eivät heikkene ja työelämä on reilu #kaikille, ei harvoille.”

Vasemmistoliiton mukaan ”kikytyksestä ja tes-shoppailusta on muodostunut koodisanoja, joilla tarkoitetaan työntekijöiden työehtojen heikentämistä”.

Vasemmistoliitto oli viime vaalikaudella ainoa puolue, joka johdonmukaisesti vastusti kilpailukykysopimuksen tuomia leikkauksia työntekijöille.

”Olemme vastustaneet myös tes-shoppailua, jolla työnantaja on pyrkinyt heikentämään työntekijöiden oikeuksia. Tes-shoppailun tilalle tarvitaan työrauhaa ja kikytyksen tilalle kiitos tehdystä työstä!”

Työelämän murros ei saa vasemmistoliiton mielestä olla tekosyy palkkojen polkemiselle, vaan se on ”loistava tilaisuus työelämän kehittämiselle aiempaa oikeudenmukaisemmaksi”.