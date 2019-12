Lehtikuva/Jussi Nukari

Uusi sukupolvi johdattaa Suomen 2020-luvulle.

Pääministeri Sanna Marin ja sisäministeri Maria Ohisalo ovat 34-vuotiaita, valtiovarainministeri Katri Kulmuni ja opetusministeri Li Andersson 32-vuotiaita. Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonilla ikää on 55 vuotta.

Tällainen viisikko johtaa todennäköisesti tiistaina nimitettävää uutta hallitusta. Uusi sukupolvi ottaa ohjat ja nyt toteutuu se, mitä jo parikymmentä vuotta on ennakoitu: naisten aika on alkamassa.

Ei ole täysin varmaa tietoa siitä, kaatuiko Antti Rinteen hallitus pääasiallisesti keskustan peliin vai Rinteeseen itseensä, mutta nyt jälkikäteen on selvää, että keskusta teki hallitusviisikolle palveluksen. Hallitus tarvitsi uuden alun, koska poukkoileva Rinne oli syönyt suuren osan sen luottamuspääomasta kansan silmissä. Toki opposition ja median myötävaikutuksella, mutta silti. Marraskuun lopulla julkaistussa puoluebarometrissä Rinteen hallituksen suosio oli alamaissa vain puolen vuoden jälkeen.

Piti saada uusi alku, että hallitusohjelman toteuttaminen olisi mahdollista. Nyt se tuli.

Sanna Marin on tullut tunnetuksi poliitikkona, jonka suusta ei sammakoita kuulla. Hänen ei tarvitse selitellä jälkikäteen puheitaan, eikä kenellekään jää tästä lähtien epäselväksi, mikä hallituksen linja on.

Häneltä ei myöskään puutu tervettä itsevarmuutta, päinvastoin.

– Neuvottelutaito ja -kyky on muuta kuin juonimista ja peliä. Se on ymmärrystä siitä, mitkä asiat ovat tärkeitä ja mitkä vähemmän tärkeitä. Se on kykyä joustaa ja kykyä samalla pysyä lujana. Se on ratkaisun etsimistä muiden puolesta. Tässä minä olen hyvä, hän sanoi SDP:n puoluevaltuustolle sunnuntaina.

– En väistä vastuuta, en pelkää, en horju. Toimin määrätietoisesti ja harkiten. Kuuntelen ja teen päätöksiä. Kokoan ihmisiä yhteen ja olen lojaali. Seison omilla jaloillani. Jokainen joka minut tuntee, tietää, että minua ei voi ohjailla.

Sanat kuulostavat suurilta, jopa mahtipontisilta, mutta silti täysin uskottavilta. Marin on määrätietoinen asiapoliitikko. Samanlainen kuin Li Andersson, joka henkilökohtaisissa suosiomittauksissa on kaukana puolueensa suosion yläpuolella.

Keskusta taisikin pelastaa hallituksen lisäksi myös SDP:n, jonka kannatus syöksyi Rinteen johtaessa puoluetta.

Konservatiiviset miehet ovat purkaneet sosiaalisessa mediassa pahaa oloaan sen johdosta, että uusi pääministeri on selkeästi punavihreä ja hallitusta johtavat nuoret naiset. Me muut voimme vain iloita siitä, että ikä ja sukupuoli eivät enää ole este nousta vaikuttaville paikoille, kun pätevyyttä riittää keski-ikäisiä miehiä enemmän. Aivan viime vuosiin asti näin ei ole ollut.