Lehtikuva/Delil Souleiman

Ulkomaantoimittaja kokee sodista raportoimisen olevan rauhantyötä.

Rauhanjärjestö Sadankomitean rauhanpalkinto luovutetaan tänä vuonna Yle Uutisten ulkomaantoimittaja Antti Kuroselle. Palkinto myönnetään ansiokkaasta toimittajatyöstä konfliktialueilta. Sadankomitea haluaa palkinnolla nostaa esiin median roolia rauhantyössä ja muistuttaa faktapohjaisen tiedon merkityksestä.

– Riippumaton journalismi ja ulkomaantoimitus on ilman muuta rauhantyötä. Toimittajilla on suuri rooli poliittisen muistin ylläpitämisessä ja kansainvälisen paineen luomisessa. Toimittajien työ konfliktialueilla on myös vaarallista ja haluamme kiittää kaikkia, jotka tekevät tätä työtä rauhan ja ihmisoikeuksien puolesta, sanoo Sadankomitean varapuheenjohtaja Nora Luoma.

– Tänä vuonna Antti Kurosen journalismi al-Holin pakolaisleiriltä on ollut korvaamattoman tärkeää suomalaisille uutisten lukijoille. Ilman sitä ymmärryksemme alueen tilanteesta ja entisistä Isis-taistelijoista ja heidän perheistään olisi huomattavasti hatarammalla pohjalla.

Antti Kuronen on pitkä linjan ulkomaantoimittaja, joka on raportoinut viime vuosina etenkin Syyrian, Ukrainan ja Gazan sodista. Hän on raportoinut myös monista muista Lähi-Idän ja Euroopan maista sekä Venäjältä ja esimerkiksi Somaliasta ja Venezuelasta. Hän seurasi useissa maissa turvapaikanhakijoiden tuloa Eurooppaan vuosina 2015–16. Tänä vuonna hän ohjasi Ulkolinja TV-dokumentin Nigeriasta Eurooppaan suuntautuvasta ihmiskaupasta Naiskaupan ytimessä.

Kuronen pitää rauhanpalkinnon saamista suurena kunniana, koska hän kokee sodista raportoimisen olevan rauhantyötä.

– Sodissa tavalliset ihmiset häviävät aina. Sen osoittaminen on tärkeää. On myös tärkeää selittää konfliktien taustoja. Venäjän vallattua Krimin ja osallistuttua Itä-Ukrainan sotaan, Euroopan turvallisuustilanne heikkeni. Myös maailmanlaajuisesti turvallisuustilanne on heikkenemässä, kun yhä useammat maat rikkovat kansainvälisen politiikan yhteisiä pelisääntöjä. Sen seurauksena asevarustelu on kasvamassa, mikä on hyvin huolestuttavaa. Rauhantyöllä on edelleen tärkeä tehtävä.

Palkintona on keraamikkotaiteilija Miia Kallion teos Rauhanlaiva.

Palkinto luovutetaan Sadankomitean itsenäisyyspäivän juhlassa Helsingissä perjantaina 6.12. Rauhanasemalla kello 14.30. Tilaisuus on avoin ja maksuton yleisölle.

Sadankomitea on antanut rauhanpalkinnon vuosittain vuodesta 1978 alkaen. Aiemmin sen ovat saaneet muun muassa oikeustieteen tutkija Jarna Petman, Kyyjärven kunta, Vuolle-setlementin Radinet-hanke ja presidentti Tarja Halonen.