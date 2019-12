Lehtikuva/Martti Kainulainen

Äärioikeisto suunnittelee silti useita kulkueita. Myös Helsinki ilman natseja -tapahtuma järjestetään tänäkin vuonna.

Vihreät nuoret ja Vasemmistonuoret ovat tyytyväisiä poliisin päätökseen estää natsien marssiminen Helsingin kaduilla itsenäisyyspäivänä.

Helsingin poliisilaitos kielsi keskiviikkona Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen (PVL) suunnitteleman marssin. Kohti vapautta -tunnuksen alla ilmoitettu kulkue perustuu edelleen samaan kansallissosialistiseen aatepohjaan, samoihin tunnuksiin ja on samojen toimintakieltoon määrättyjen PVL:n toimijoiden järjestämä. Sitä ei näin ollen voida poliisin mukaan pitää näin ollen perustuslain turvaamana laillisena ja rauhanomaisena mielenosoituksena.

Nuorisojärjestöt kehottavat kaikkia edelleen osallistumaan perjantaina fasismia vastustaviin mielenosoituksiin. Helsinki ilman natseja -mielenosoitus järjestetään itsenäisyyspäivänä neljättä kertaa. Mielenosoituksella halutaan viestiä, ettei äärioikeistolle tule antaa vähääkään tilaa.

– Pohjoismainen vastarintaliike on järjestänyt Kohti vapautta -nimellä useita kulkueita aikaisempina vuosina. On täysin selvää, että kyse on samoista toimijoista joiden toiminta on oikeuden päätöksellä kiellettyä ja lainvastaista, toteaa Vasemmistonuorten puheenjohtaja Liban Sheikh.

– On hyvä että poliisi on nyt selkeästi todennut saman ja ilmoittanut kieltäneensä natsimarssin.

Vihreiden nuorten puheenjohtajan Sameli Sivosen mukaan äärioikeisto on uhka koko vapaalle yhteiskunnalle, demokratialle ja erityisesti haavoittuvaisimmille ja marginalisoiduille ryhmille.

– Äärioikeistolaiset ryhmät ja vähemmistöjä halventava politiikka ovat johtaneet jo väkivallan kasvuun niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa.

Natseja vastustaville mielenosoituksille on järjestöjen mukaan edelleen tarve itsenäisyyspäivänä. Fasistiset toimijat suunnittelevat edelleen marssivansa itsenäisyyspäivänä äärioikeiston yhteisessä 612-soihtukulkueessa ja Soldiers of Odin suunnittelee järjestävänsä korvaavan mielenosoituksen. PVL on myöntänyt olleensa aloittamassa soihtukulkueiden järjestämistä ja sen jäsenet ovat todennäköisesti tänäkin vuonna mukana mielenosoituksissa.

Helsinki ilman natseja -mielenosoitus alkaa Narinkkatorilla kello 17 ja se kulkee Töölön läpi. Mielenosoitusta tukee kymmeniä yhdistyksiä, nuorisojärjestöjä, yhteisöjä ja muita toimijoita, kuten esimerkiksi Maan ystävät, Suomen Rauhanpuolustajat sekä Helsingin vasemmistonuoret. Tapahtumassa esiintyvät rap-artistit F, MC KOO & Lossi Turunen, Paleface, Pimeä Hedelmä ja Laineen Kasperi. Tapahtuman järjestää Helsinki ilman natseja -koalitio.