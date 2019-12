Lehtikuva/Markku Ulander

Keskustan karmeat luvut ennakoivat, että seuraavaksi lähtemään joutuu Katri Kulmuni.

10,6 prosenttia. Se on pääministeri Antti Rinteen kaataneen keskustan kannatuksen uusi pohjalukema Ylen ja kaikkien muidenkin kannatusmittauksissa. Edellisestä Ylen mittauksesta keskusta otti takapakkia peräti 2,3 prosenttiyksikköä.

Taloustutkimus teki viimeiset haastattelut tiistaina, jolloin Rinteen ero varmistui. Keskustan tuorein sekoilu ei juuri ehtinyt vaikuttaa niihin. Haastatteluiden tekemisen jälkeen levisi tietoa, että keskustalla oli salainen operaatio Rinteen kaatamiseksi. Sitten se kiistettiin ja lopulta keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen sanoi, että Rinne voi jatkaa hallituksessa esimerkiksi omistajaohjausministerinä.

Keskustan kanta on sinänsä looginen, sillä puolueen epäluottamus Rinteeseen koski vain hänen pääministeriyttään. Kansalaisten silmissä käänteet näyttäytyvät kuitenkin vain kokemattoman puoluejohdon käsittämättömänä hölmöilynä.

Syksyllä keskustan puheenjohtajaksi valittu elinkeinoministeri Katri Kulmuni näytti aluksi vain epävarmana fraasilinkona. Nyt hän on paljastunut epäpäteväksi hallituspuolueen johtajaksi. Kulmunin lähtölaskenta lienee jo käynnissä ja puheenjohtaja vaihtuu kesällä.

Kannatusmittauksen toisessa päässä perussuomalaiset nousi historiansa parhaaseen lukemaan 24,3 prosenttia. Myös kokoomuksen kannatus nousi, mutta eroa gallupkärkeen on kuutisen prosenttiyksikköä.

Hallitus on viime viikkoina tehnyt opposition elämän helpoksi. Sen ei ole tarvinnut tehdä oikeastaan mitään, koska hallitus on huolehtinut itse omasta alamäestään. SDP:n kannatus viimeissä Rinteen pääministerikauden gallupissa on 13,2 prosenttia. Rinteen puoli vuotta pääministerinä maksoi demareille nelisen prosenttiyksikköä eduskuntavaalien tuloksesta.

Mielipidemittauksissa suuurin hallituspuolue on nyt vihreät 13,9 prosentilla. Tälle tasolle puolueen kannatus on nyt juuttunut.

Vasemmistoministerit tekevät eleettömästi työtään



Poikkeuksen hallituksen mustassa syksyssä tekee vain vasemmistoliitto, jolle Yle mittasi nyt 8,4 prosenttia. Siinä nousua edelliseen gallupiin verrattuna on 0,5 prosenttiyksikköä ja eduskuntavaaleihin 0,2.

Vasemmistoliitto on erottunut hallituspuolueista siinä, että se ei ole osallistunut mutapaineihin ja ministerit Li Andersson ja Aino-Kaisa Pekonen ovat hoitaneet eleettömästi ja asiallisesti niitä töitä, joihin heidät on valittukin. Aktiivimalli on kuopattu, tasa-arvo on palaamassa varhaiskasvatukseen ja koulutusleikkausten peruuttaminen on aloitettu.

Eilen Pekosella oli iloisia uutisia: perusturvan paraneminen tammikuussa on vahvistettu.

Tänään @niinisto hyväksyi esityksestäni lait perusturvan korottamisesta, lapsilisän yksinhuoltajakorotuksen korottamisesta sekä lapsilisän korottamisesta 4. ja 5. lapsen osalta ja takuueläkkeen sekä pienimpien kansaneläkkeiden korottamisesta. #toimitusministeristö #hallitus — Aino-Kaisa Pekonen (@akpekonen) December 4, 2019

Vasemmistoliitto näyttäytyy hallituksen vakaimpana ja luotettavimpana lenkkinä. Ehkä tämä alkaa lopulta tuottaa myös kannatusprosentteina näkyvää tulosta.

Uusi alku tulee tarpeeseen



Hallituksen viime päivien toiminta näyttää kaaokselta ja sekoilulta, mutta ehkä lopulta on kuitenkin syytä kiittää keskustaa. Oli operaatiota tai ei, hallitus tarvitsee selvästi uuden alun ja uuden pääministerin aloittaessa se on ainakin mahdollinen.

Töitä keskusta joutuu joka tapauksessa tekemään ennen kuin luottamus siihen palaa.

Uuden pääministerin nimi selviää sunnuntaina SDP:n puoluevaltuuston kokouksessa, joka alkaa kello 17.30. Ehdokkaat ovat eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman ja liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin.

Hallitustunnustelut alkavat tänään iltapäivällä. Oletus on, että nykyinen hallitus jatkaa.