Naton 70-vuotisjuhlakokousta on sävyttänyt valtionpäämiesten keskinäinen syyttely. Silti sotilasliiton isot suunnitelmat näyttävän etenevän hyvää vauhtia. Nato-johtajia, erityisesti presidentti Donald Trumpia vastassa oli myös mielenosoittajia.

Useita tuhansia ihmisiä kerääntyi tiistai-iltana Lontoon ydinkeskustaan Trafalgar Squarelle osoittamaan mieltä Nato-maiden valtionpäämieskokousta ja erityisesti presidentti Donald Trumpia vastaan. Trafalgar Squarelta kulkue eteni Buckinghamin palatsin edustalle, jossa Nato-johtajat kokoontuivat kuningatar Elisabeth II:n järjestämälle vastaanotolle juhlimaan sotilasliiton 70-vuotista taivalta.

Mielenosoittajat olivat liikkeellä kirjavilla tunnuksilla.

– En ole Trumpin enkä ydinaseiden fani. Olen (työväenpuolueen johtajan) Jeremy Corbynin kannattaja. Hän on enemmän rauhan puolella, ydinvoiman vastaista kylttiä kantanut Gail Reese sanoi.

Eniten Macronille hermostui Turkin Erdoğan.

Ei Natolle -tunnuksia pidellyt Gam Gibson arvosteli sotilasliiton toimia suhteessa Turkkiin, Syyriaan ja kurdeihin.

– Nato käytti kurdeja taktisesti Isisiä vastaan ja on nyt valmis jättämään heidät kuolemaan, koska se haluaa Turkin kumppaniksi Venäjää ja Kiinaa vastaan. En yrittäisi edes vedota (Nato-johtajien) omatuntoon, sillä heillä ei ole sellaista, Gibson sanoo.

Naton ja Trumpin ohella mieltä osoitettiin brittipääministeri Boris Johnsonia, ydinaseita, Palestiinan miehitystä ja Bolivian väkivaltaisuuksia vastaan. Moni mielenosoittajista oli tullut paikalle vastustaakseen Ison-Britannian kansallisen terveysjärjestelmän NHS:n (National Health Service) ottamista mukaan kauppaneuvotteluihin Yhdysvaltojen kanssa.

Kahinoiltakaan ei vältytty. Kansan Uutiset seurasi vierestä, kun arviolta parinkymmenen poliisin ryhmä taltutti erittäin kovin ottein tummiin pukeutuneen miehen ja raahasi tämän pois paikalta muiden mielenosoittajien protestoidessa äänekkäästi.

Keskinäisen keljuilun kerho

Samaan aikaan Buckinghamin palatsin sisällä Nato-maiden johtajat siemailivat kuningatar Elisabethin tarjoamia drinkkejä.

Brittitelevisiossa on pyöritetty juhlissa kohteiden huomaamatta kuvattua videota, jossa Kanadan pääministeri Justin Trudeau irvailee Trumpille Ranskan presidentin Emmanuel Macronin, Boris Johnsonin ja Hollannin pääministerin Mark Rutten seurassa.

– Hänen avustajiltaan putosi leuka suoraan lattiaan, Trudeau viittilöi kädellään.

Syynä oli se, että Trump oli muuttanut lyhyen kuvausmahdollisuuden Trudeaun kanssa täysimittaiseksi lehdistötilaisuudeksi.

Naton 70-vuotisjuhlakokoukseen valmistautuminen onkin tapahtunut riitaisissa merkeissä.

Eniten kohua on herättänyt Macronin marraskuun alussa The Economistissa julkaistu haastattelu, jossa hän totesi tylysti ”se mitä koemme nyt, on Naton aivokuolema”. Macronin mukaan Yhdysvaltojen ja Euroopan Nato-maiden välillä ei ole nykyisin minkäänlaista strategista päätöksentekoa ja toimintojen yhteensovittamista.

Hän epäili myös, toimisiko yhteistä puolustusta tarkoittava Naton liittosopimuksen 5. artikla enää nykyoloissa.

– En tiedä. Mutta mitä artikla viisi merkitsee huomenna? Macron kyseli.

Samalla hän arvosteli myös Turkin hyökkäystä Pohjois-Syyrian kurdialueille.

Trump tyrmäsi Macronin lausunnot kuvaamalla niitä ilkeiksi ja loukkaaviksi. Hän uhkaili tällaisten puheiden saattavan Ranskan vaaraan.

Eniten raivostui kuitenkin Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan. Hänen mukaansa ranskalaiskollegan arviot ”ovat osoitus sairaalloisesta ja hämärtyneestä asioiden tuntemuksesta”.

– Herra Macron, vetoan sinuun Turkista, ja aion todeta tämän myös Natossa, tarkista ensin oma aivokuolemasi, Erdogan pauhasi julkisuudessa.

Hän uhkasi myös estää Baltian maiden puolustussuunnitelmien vahvistamisen, mikäli Nato asettuu poikkiteloin suhteessa Turkkiin.

Aseita enemmän ja nopeammin

Vaikka julkisuutta on hallinnut keskinäinen ilkeily, ovat Naton suuret hankkeet etenemässä vakaalla pohjalla.

Päämieskokouksen varsinaisella asialistalla ovat sotilasliiton panostukset terrorismin vastaiseen taisteluun ja nopean toiminnan joukkoihin sekä avaruuden ottaminen uudeksi operaatioalueeksi maan, meren, ilman ja kyberin lisäksi.

Nopean toiminnan joukkojen taustalla on Yhdysvaltojen ex-puolustusministerin James Mattisin esittelemä niin sanottu 4 kertaa 30 -suunnitelma. Sen mukaan Natolla pitäisi olla valmius lähettää sotatantereelle Eurooppaan 30 maavoimien pataljoonaa, 30 hävittäjälaivuetta ja 30 sota-alusta 30 päivän varoitusajalla.

Ehkä merkittävin teema on kuitenkin kysymys puolustusmenoista. Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg iloitsi kokouksen alla, kuinka jäsenmaiden puolustusmenot ovat kasvaneet jättimäisesti.

– Vuodesta 2016 lähtien eurooppalaiset liittolaiset ja Kanada ovat lisänneet 130 miljardia dollaria (noin 117 miljardia euroa) puolustusbudjetteihinsa. Tämä luku kasvaa 400 miljardiin dollariin (360 miljardiin euroon) vuoteen mennessä 2024. Se on ennennäkemätöntä, Stoltenberg riemuitsi.

Puolustusmenojen kasvattaminen on ollut teema, jota erityisesti presidentti Trump on pitänyt esillä. Twiitissään ennen Lontoon kokousta hän otti kunnian asiasta itselleen.

Nato-kokouksen vakioteemoihin kuuluu myös Venäjä. Nyt sen rinnalla maalaillaan kuitenkin uutta uhkakuvaa, sillä ensi kertaa historiassa Nato-johtajat keskustelevat myös Kiinan strategisesta haasteesta.