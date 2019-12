Vasemmistoliitosta viestitettiin tiistaina vahvaa tukea sille, että pääministerin vaihdoksesta huolimatta hallituspohja- ja ohjelma jatkavat entisellään.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtajan Paavo Arhinmäen mukaan nykyisen pohjan tulee jatkaa.

Pia Lohikosken mukaan tärkeintä on oikeudenmukaisen politiikan jatkaminen.

2/3 #Vasemmisto ’lle on tärkeintä tehdä oikeudenmukaista politiikkaa, viedä ilmastotoimia eteenpäin & parantaa ihmisten hyvinvointia. Myös #Posti työntekijöiden työehtojen puolustamisessa olimme täysin selkeitä: emme hyväksyneet heikennyksiä, vaan puolustimme Postin työntekijöitä.

Mai Kivelä totesi, että vielä pitää viedä läpi paljon tärkeitä päätöksiä.

dorishtml koodi='

Rinne eroaa. Se, mikä ei ole muuttunut mihinkään on, että me haluamme jatkaa samalla puolueiden kokoonpanolla ja samaa hallitusohjelmaa toteuttaen. Kautta on paljon jäljellä ja tärkeitä päätöksiä läpivietävänä. Sen puolesta ihmiset viime vaaleissa äänestivät.#hallitus

— Mai Kivelä (@MaiKivela) December 3, 2019