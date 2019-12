Lehtikuva/Mikko Stig

Halusin muutosta ja nyt sitä on todella vahvasti ilmassa, toimitusministeristön pääministeri sanoi.

– En ole lähdössä mihinkään, vaan aion jatkaa politiikassa, pääministerin paikalta tiistaina eronnut Antti Rinne päätti tiedotustilaisuutensa.

Rinne jatkaa eduskunnassa ja aikoo näillä näkymin hakea jatkokautta SDP:n puheenjohtajana ensi kesän puoluekokouksessa.

Rinteen ero tarkoitti myös koko hallituksen eroa ja uusia hallitustunnusteluja. Nykyisellä pohjalla on kaikkien hallituspuolueiden tuki, joten todennäköisintä on sen jatko. Tällä välin Rinteen hallitus toimii toimitusministeristönä.

Rinne erosi, koska keskusta ei enää luottanut häneen. Epäluottamuksen syyt puolue kertoi hänen mukaansa hyvin yleisellä tasolla. SDP, vihreät, vasemmistoliitto ja RKP tukivat Rinteen jatkoa pääministerinä.

Keskeiseksi vaikuttimikseen politiikassa Rinne sanoi sen, että pystyy vaikuttamaan asioihin omien arvojen pohjalta.

– Olen ajatellut niin, että kysymys ei ole niinkään kuka, vaan millä tavalla ja mihin suuntaan maata viedään.

Tiedotustilaisuudessa Rinne kertasi puoli vuotta eläneen hallituksen ohjelmaa ja saavutuksia. Hän sanoi olevansa toukokuussa neuvotellusta ohjelmasta todella ylpeä.

– Se on tulevaisuusorientoitunut ohjelma, joka ottaa huomioon tämän ajan suurimman haasteet. Suomalaisesta yhteiskunnasta kitketään eriarvoisuutta sekä toimeentulon että palveluiden näkökulmasta, hän muun muassa luonnehti.

– Näiden kuukausien aikana ollaan päästy hyvin liikkeelle. Meillä on kaikilta osin prosessit valmiina ja tulosta alkaa pikkuhiljaa tulla.

Jos minä vaarannan…



Omaa kohtaloaan Rinne kertoi miettineensä siltä kannalta, mikä riski on, jos kaikesta huolimatta jatkaa pääministerinä.

– Tästä lähtökohdasta tulin siihen lopputulemaan, että kaikkien suomalaisten näkökulmasta on hyvä, jos eriarvoisuus kitketään hallitusohjelman tavalla, jos kyetään viemään investointeja tulevaisuuteen ja jos pystytään viemään ilmastotavoitteita eteenpäin, niin silloin on sivuseikka se, kuka pääministerinä johtaa tätä kollektiivia. Päädyin siihen, että jos minun pääministerinä olo vaarantaa tämän, niin on parempi, että väistyn syrjään ja annan tilaa uusille ihmisille.

Hän lupasi olevansa varmasti tukena uudelle pääministerille.

SDP:n ja keskustan väleistä Rinne sanoi, että rupi jää, mutta se paranee pian.

– Pistetään salvaa päälle.

Rinne sanoi noin tunti eronsa jälkeen, ettei ole liikuttunut.

– Olen tullut valtakunnanpolitiikkaan erityisesti sen takia, että halusin muutosta siihen, mitä Suomessa on reilut kymmenen vuotta noudatettu. Nyt minun arvioni on, että sitä muutosta on ilmassa, todella vahvasti tällä hetkellä toteutumassa, kun valtion ensi vuoden budjetti lähtee toteutumaan.