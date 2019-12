Lehtikuva/Jussi Nukari

Kommentti: Hallitus ei olisi kaatunut Postin pakettilajittelijoiden työehdoista syntyneeseen kohuun, jos hallituksella olisi ollut keskinäinen luottamus kohdillaan.

Pääministeri Antti Rinteen (sd.) hallituksen ero lähti muodollisesti liikkeelle postilakosta. Taustalla on myös iso tyytymättömyys Rinteen johtamistyyliin. Se ei ole miellyttänyt keskustaa.

Postin pakettilajittelijoiden kiistaa sovitellut entinen työmarkkinajohtaja ja työministeri Lauri Ihalainen (sd.) puhui luottamuskulttuurin ohuudesta ja rapautumisesta. Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni vetosi luottamuksen puutteeseen vaatiessaan Rinteen eroa, ensin epämääräisin sanakääntein, ja myöhemmin selkokielisesti.

Kulmunin vetämä keskusta menetti luottamuksensa Rinteeseen. Kulmuni asettui selkeästi hallitusohjelman taakse, ja jopa hallituspohja sopii keskustalle. Keskusta voi haikailla edelleenkin porvarihallitukseen, vaikka pääministeri Juha Sipilän politiikka toi puolueelle historiallisen heikon vaalituloksen.

Keskusta on tuntenut olonsa sosiaalidemokraattien johtamassa hallituksessa vieraaksi.

Mihin seepra raidoistaan pääsisi? Monille keskustalaisille oli vaikea taipua demarien johtamaan punavihreään hallitukseen. Keskusta ja vihreät ovat nokitelleet koko reilun kaksikymmentä viikkoa kestäneen hallituskriisin ajan.

Rinne ei mahtunut pääministerin rooliin

Rinteen yhdeksi virheeksi on laskettu se, että hän ei ole sisäistänyt pääministerin roolia. Spontaani kannanottaminen ei istu pääministerin tiukkaan rooliin. Kansanedustaja Merja Kyllönen (vas.) neuvoi jo syyskuussa pääministeriä, että kaikkea, mitä ajattelee, ei kannata sanoa.

Rinteen lähtöä on vauhdittanut puolueen koko hallituskauden jatkunut kannatuksen lasku. Keskelle hallituskriisiä iski tieto, että puoluebarometrin mukaan puolueen imago on syöksylaskussa. Tutkimus on tehty jo ennen Postin sotkua.

Näkyvissä ei ollut nousua vaan päinvastoin. SDP:n kannatuksen laskusta painetta on kertynyt Rinteen henkilölle. Häntä pidetään heikkona ja epävarmana esiintyjänä. Puolueella on kannatuksen laskussa paljon selvitettävää.

Nyt puolue pistää toivonsa suurella todennäköisyydellä puolueen varapuheenjohtajaan, liikenne- ja viestintäministeri Sanna Mariniin. Hän on todennut tänään, että hän ei väistä vastuuta. Sosiaalidemokraateilla on hyviä kokemuksia Marinista Rinteen paikkaajana sairausloman aikana.

Myös SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman on käytettävissä, jos ”puolue kutsuu”.

Hallituskriisissä on vain yksi voittaja

Perussuomalaisten kannatus saa lisäpotkua hallituskriisistä. Puolue on ottanut oman strategiansa mukaisesti etäisyyttä muihin puolueisiin tekemällä eroa niin hallitukseen kuin oppositioonkin.

Perussuomalaisten tavoite on pääministerin paikka seuraavien eduskuntavaalien jälkeen. Rinteen hallituksen eroon johtaneessa kriisissä on näkynyt puoluekentän kipuilu. Rinne huseerasi Posti-lakon selvittelijänä lisätäkseen puolueensa uskottavuutta palkansaajien edun ajajana.

Keskusta on tuntenut olonsa sosiaalidemokraattien johtamassa hallituksessa vieraaksi. Puolueen uudenkin puheenjohtajan Kulmunin johdolla puolueen on ollut vaikea taipua punavihreän hallituksen politiikkaan. Talous- ja työllisyyspolitiikka ja omistajaohjaus on hiertänyt keskustaa.

Hampaan kolossa ovat olleet myös Rinteen omapäiset lausunnot, joita hän on antanut hallituksen nimissä. Keskusta vaatineekin pelisääntökeskustelua, jos eroava hallituspohja jatkaa.

Kulmuni veti läpi keskustan kentän tahdon?

Keskustan tyytymätön kenttä siivitti puolueen hallituskriisin veturiksi. Kulmuni vei hallituksen keskelle kriisiä keskustan nuottien mukaan. Keskustalle oli vaikea lähteä eduskuntavaalien rökelätappion jälkeen hallitukseen.

Keskusta ajoi Sipilän hallituksessa päinvastaista politiikkaa. Tämä on ruokkinut epäluottamusta. Keskusta ja vihreät eivät ole päässeet samalle kanavalle juurikaan lyhyen hallitustaipaleen aikana.

Hallitusneuvottelijana Rinne tasoitti tietä keskustalle vetoamalla julkisuudessa hallitusyhteistyön puolesta. Vahva epäluottamus keskustan suunnasta tuntunee henkilökohtaiselta loukkaukselta.

Kansalaisten luottamus politiikkaan saa taas kerran kovan kolauksen. Posti-lakosta syttyneen hallituskriisin syvyys ja nopeat käänteet yllättivät poliitikot ja kansalaiset.

Hallituskriisin liikkeelle sysännyt pakettilajittelijoiden työehtosopimusriita sai onnellisen lopun. Tätä tuskin muistaa kukaan, tuskin edes 700 pakettilajittelijaa.