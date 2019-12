Lehtikuva/Onni Ojala

Janakkalan Sanomien pääkirjoitus (17.10.) kertoi: ”Vihapuhe pitää ottaa vakavasti, sillä se uhkaa jo demokratiaa – myös Janakkalassa”. Olipa osuvasti ilmaistu. Itse elän juuri vihapuheen, vihatekojen ja koston vuoksi turvakiellon alaisena vielä kolme ja puoli vuotta. Yhteensä tätä evakkomatkaa tulee viisi vuotta, ehkä jopa loppuikäni.

Viha on mennyt ajoittain jopa väkivallalla uhitteluksi ja omaisuuden tärvelemiseksi. Itselleni ei vielä ole käynyt mitenkään fyysisessä mielessä, mutta jopa perheenjäseniäni on peloteltu siinä määrin, että he eivät voi enää juurikaan käydä kotonani tai kotonaan. Jopa perheemme senioria on yritetty kirjallisesti lähestyä hoitolaitokseen. Oma postilaatikkoni on poissa käytöstä.

Virkavallan näyttäydyttyä asunnollamme viimeisen ilkivallanteon myötä ilmeisesti myös tätä viharikosten ja vainoamisen sarjaa tehneet havahtuivat siihen, että kyseessä saattaa olla rikos. Toivotaan, että se jäi nyt tähän.

Poliittista työtä, tai varsinkaan rasismin vastustamista, mielipiteen vapauden tai heikompien aseman puolustamista, en kuitenkaan tule lopettamaan. Päinvastoin tämä on lujittanut omaa ja toivottavasti monen muunkin vakaumusta.

Jorma Talikka

Janakkala