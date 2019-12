Fisher King / Yle Kuvapalvelu

Lisää rikosdraamaa keväällä Sorjosen jälkeen Yle esittää keväällä kaksi rikossarjaa. Uusi sarja Paratiisi alkaa TV1:ssä 9.2. Kahdeksanosainen rikosdraama kertoo Oulun poliisissa työskentelevästä, rikostutkija Hilkka Mäntymäestä (Riitta Havukainen), joka lähtee Espanjan Fuengirolaan selvittämään kadonneen suomalaisperheen tapausta. Kotipuoleen häntä jäävät odottamaan muistisairaudesta kärsivä aviomies Aarne (Risto Tuorila), sekä aikuinen tytär Anni (Armi Toivanen) perheineen. Karpin toinen kausi alkaa TV1:ssä 5.4. Rikosetsivä Sofia Karpin (Pihla Viitala) talviloma peruuntuu, kun Suomenlahden alle suunnitellun tunnelin rakennustyömailta löytyy kaksi ruumista, yksi Helsingistä ja toinen Tallinnasta. Murhat koskettavat tunnelia ajavaa Helsingin pormestaria Sara Tulisuota (Leena Pöysti), joka painii myös korruptiosyytteiden kanssa. Molemmat sarjat tulevat ennakkoon katalogina Yle Areenaan.

Elisa Viihteellä kansainvälisiä menestyksiä Televisioyhtiöiden rinnalle merkittäväksi tv-draaman tuottajaksi Suomessa on noussut Elisa Viihde alkuperäissarjoineen. Pääasiassa komedioita ja rikossarjoja tuottava Elisa on saanut aikaan myös kansainvälisiä myyntimenestyksiä. ILMOITUS Krista Kososen ja Tommi Korpelan tähdittämä jännityssarja Bullets on myyty yli kolmeenkymmeneen maahan, muun muassa Iso-Britanniaan, Saksaan ja Espanjaan. Samansuuruisia myyntimenestyksiä ovat olleet myös Pohjois-Pohjanmaalle sijoittuva rikosdraama Kaikki synnit, jonka pääosissa ovat Maria Sid ja Johannes Holopainen sekä lappidekkari Ivalo, jossa rikoksia ratkoo Iina Kuustosen esittämä poliisi.

Kansainvälisesti menestyneen Nordic noir-sarja Sorjosen kolmas kausi päättää rikossaagan.

Sorjosen TV1:ssä meneillään oleva kolmas kausi on sen viimeinen: viisi uutta rikosta ja kymmenen uutta jaksoa solmivat päätökseen rikossaagan, joka sai ensiesityksensä syksyllä 2016.

Uusi kausi tapahtuu talvisissa maisemissa. Lappeenrannan luminen idylli tarjoaa vastapainoa synkille rikoksille. Kari Sorjonen (Ville Virtanen) löytää hangesta makaaberin murhan uhrin – aivan kuin joku haluaisi teollaan jättää hänelle viestin tai ainakin koetella häntä.

Sarjan toinen kausi viestitti, etteivät menneet asiat koskaan pysy siellä minne olemme ne jättäneet. Kolmannella kaudella talvi on hahmoille pysähtymisen hetki ennen kuin he voivat päästä elämässään eteenpäin. Kausi kysyykin, pitääkö sinun pystyä pahaan jotta saat aikaan hyvää.

Viisi rikosta ovat Ihmisen tahra, Ihmispeto, Poikia ja rakastajia, Nainen peilissä ja Shakkitarina.

Ensimmäiseltä kaudelta alkanut tutkimusretki



– Sorjosen kolmannella kaudella teemana on ”jokainen meistä pystyy pahaan” ja ”saako pahaa tekemällä aikaan hyvää?” Se on ensimmäiseltä kaudelta alkanut tutkimusretki, jossa rikoksentekijät ovat tavallisia ihmisiä, joiden elämä menee väärille poluille, sarjan luoja Miikko Oikkonen kertoo.

– Sama moraalinen dilemma liittyy myös päähenkilöihin. Tätä käsitellään nyt vieläkin syvemmin. Kolmas kausi keskittyy päähenkilöiden ympärille enemmän kuin aiemmin. Talvi on pysähtymisen hetki, kaikille.

– Koska tiesimme että tämä kolmas kausi on sarjan viimeinen, puhalsimme yhteen hiileen entistä kovemmin. Kaikki antoivat itsestään kaiken ja enemmänkin. Kun oli tuttu työryhmä, oli vahva perhefiilis ja haikeus. Oli erityisen antoisaa tehdä.

Kolmannen kauden ohjaajina toimivat Juuso Syrjä, Marko Mäkilaakso ja Jussi Hiltunen.

– Kuvasimme Lappeenrannassa, Joensuussa ja Helsingissä. Pakkasta oli yli 30 astetta ja se antoi kaikkeen ainutlaatuisen säväyksensä.

Oikea surma lähtölaukaus sarjalle



Oikkonen kirjoitti kolmannen kauden Paula Monosen ja Sanna Reinumägin kanssa.

– Kolmannen kauden kirjoittaminen oli antoisaa ja rankkaa. Käydä läpi ihmiskohtaloita, asioita joita yhteiskunnassa tapahtuu. Kirjoittaessani tunsin olevani kuin aallonharjalla, koska henkilöt alkoivat elää omaa elämäänsä. Tuntui, että vaikka haluaisin laittaa Kari Sorjosen tekemään jotakin, hänellä on oma tahto eikä hän suostu enää tekemään kuten haluan. Oli mieleenpainuvaa päästä sitomaan tarinalinjat yhteen.

– Toivon, että kolmas kausi otetaan hyvin vastaan. Se palkitsee katsojat.

Oikkonen aloitti sarjan valmistelut vuonna 2010. Yksi hänen tutkimistaan rikostapauksista oli Imatralla vuonna 2000 tapahtunut Eveliina Lappalaisen surma.

– Sitä tutkiessani kiinnostuin poliisityöstä: miten poliisit tekevät työtä ja kuinka raadollista se on. He palaavat työstä kotiin elämään perhearkea. Se oli lähtölaukaus Sorjosen hahmolle ja tarinalle.

Sorjonen myyty yli 180 maahan



Sorjonen oli Suomen ensimmäinen Nordic noir-sarja.

– Tulimme Suomessa oikeaan aikaan ensimmäisinä ”ulos” Nordic noir-tyylilajilla. Maailmalla rikossarjojen mysteerit kiinnostivat, Sorjonen vastasi tarpeeseen.

Sen menestys maailmalla on ainutlaatuinen pohjoismaisten rikossarjojen joukossa – se on myyty 182 maahan.

– Se on ollut hieno yllätys ja hämmentävä kokemus. Meillä oli kansainvälinen rahoitus jo ensimmäiseen kauteen että saimme tuotannon toteutettua. Tiesimme, että jonkinlainen kansainvälinen levitys on tulossa, mutta kuinka hyvin se lähti menemään maailmalla ja kuinka hienoa palaute on ollut, oli mahtava yllätys.

Tekijät saavat kiitosta ympäri maailmaa, että Sorjonen ei ole vain synkistelyä synkkien rikosten parissa, vaan keskiössä ovat Sorjosen ja Jaakkolan perheiden tarinat, jotka on poikkeuksellisesti kerrottu. Positiivista palautetta tulee myös yksittäisistä henkilöistä.

– Sorjosen henkilökohtainen merkitys on ollut suuri. Se on avannut minulle uusia ovia. Se on toiminut kotimaisen draaman kansainvälisyyden avaajana, jonka vanavedessä on tullut muita sarjoja. On ollut hienoa seurata kehitystä.

Miikko Oikkonen on pohtinut miksi Nordic noirista on tullut suuri ilmiö ja millainen sen tulevaisuus on.

– Nordic noir ei ole menossa ohi, se ei ole kuolemassa. Nordic noir on vakiintunut siinä missä muukin tyylilaji.

– Kun suomalaisten rikossarjojen tarinat ovat kiinnostavia ja toteutus on laadukasta, kansainvälinen rima ylittynee. Tilausta on yhä enemmän, muun muassa lisääntyvien suoratoistopalvelujen ansiosta. Ne kaipaavat ainutlaatuista sisältöä. Seuraavaksi keskitytään siihen kuka kehittelee uuden näkökulman.

”Perhe on tärkein”



– Sorjosen kolmannen kauden tekeminen on ollut mahtavaa. Kaikki, näyttelijät, työryhmä ja rahoittajat, ovat sitä mieltä, että kolmas kausi on hienoin. Sarja on kehittynyt tarinaltaan ja henkilöhahmoiltaan, sanoo vastaava tuottaja Johannes Lassila Fisher King- tuotantoyhtiöstä.

– Erityistä on, että on talvi. Se tulee hienosti esiin. Lumi ja kova pakkanen. Me Suomessa osaamme kuvata sen.

– Sorjosen kolmas kausi välittää katsojille viestin, että perhe on tärkein.

Kun suomalaisten rikossarjojen tarinat ovat kiinnostavia ja toteutus on laadukasta, kansainvälinen rima ylittynee.

Lassilan mukaan Sorjosen suosion taustalla on sen moniulotteisuus.

– Se on hyvin käsikirjoitettu. Siinä on monta tasoa. Rikoksia, jotka eivät päästä helpolla ja saavat ajattelemaan.

– Kolmannen kauden toteutuksessa hyvin tekeminen oli kaiken lähtökohta. Se, että teemme jälleen laadukkaan kauden. Olimme valmistelleet kaiken hyvin. Emme halunneet päästä helpolla, emmekä päästää katsojia helpolla. Tutun työryhmän kanssa olemme nostaneet rimaa korkeammalle ja haastaneet itseämme parempiin suorituksiin. Nyt solmimme päätökseen rikossaagan, jota on edellisillä kausilla alustettu.

Kolmatta kautta katsoessa työryhmän kyyneleet valuivat. Onnistumisen tunne oli suuri.

Suomalainen draama kansainvälistyy



Lassila on hyvillään Sorjosen ovenavauksesta suomalaiselle draamalle kohti kansainvälisiä markkinoita.

– Kun suunnittelimme sitä, lähtökohtamme oli, että kotimainen rahoitus yhdistettynä kansainväliseen rahoitukseen mahdollistaa laadukkaan sarjan tekemisen. Se vaatii, että sisältö on niin kiinnostava, että se herättää kansainvälisen kiinnostuksen. Kilpailu on kovaa, mutta Sorjonen on mahdollistanut muun muassa hankkeiden viemisen eteenpäin. Suomi ei enää ole niin tuntematon tekijä kuten aiemmin.

Lassilan mukaan Nordic noir tulee muuntautumaan. Tulossa on ehkä uusia variaatioita, joita odotetaan mielenkiinnolla. Rikossarjat tulevat silti aina säilymään. Ne ovat ”syvintä perustarjontaa.”

– Katsojille se mahdollistaa sen, että kun he alkavat katsoa rikossarjaa, he tietävät mitä on odotettavissa ja että paha saa palkkansa.

Hieno päätös



– Kolmas kausi tukee hienolla tavalla aiempien kausien tarinoita, tuo ristiriidat huippuunsa ja päätökseen. Se on hieno ja kunniakas päätös sarjalle, Ylen tuottaja Pekka Ruohoranta valottaa.

– Korkeatasoinen linja jatkuu. Erityistä siinä on Ville Virtasen esittämän Kari Sorjosen persoona, perheen suuri osuus, vaativan työn ja perhe-elämän yhdistäminen. Myös korkeatasoinen visuaalisuus. Henkilöhahmot, joihin voi samastua. Kiinnostavat rikokset. Ville on yhä enemmän Sorjosen ”nahoissa”. Hän tekee hienon roolin.

Ruohoranta korostaa Sorjosen monitahoista merkitystä, ”päänavaajaa”, jolla oli alusta asti valmis konsepti, kansainväliset yhteistyökumppanit ja hyvät kontaktit. Sorjosen aikakauteen, vuodesta 2016 alkaen, on liittynyt muiden suomalaisten Nordic noir-sarjojen, esimerkiksi Karpin (2018) ja Ratamon (2018), kanavien ja suoratoistopalveluiden mukaantulo.

– Suomalaisella draamalla, ei vain rikossarjoilla, menee hyvin. Menestytään kansainvälisesti, voitetaan palkintoja. Olemme tehneet paljon töitä sen eteen. Pitkäjänteinen työ alkaa näkyä. Muutos on ollut valtava.

– Olemme Suomessa tasolla, jolla on normaalia että sarjoja myydään. Monet sarjat, periaatteessa jokainen sarja, on potentiaalinen kansainvälinen myyntisarja. Mutta se on haasteellista. Aina on aloitettava alusta.

Tilausta on yhä enemmän, muun muassa lisääntyvien suoratoistopalvelujen ansiosta. Ne kaipaavat ainutlaatuista sisältöä.

Kansainvälisiä rikossarjoja tehdään paljon, koska ne kiinnostavat katsojia. Niitä tehdään tulevaisuudessakin. Se, saadaanko syyllinen kiinni on aina tarinan keskiössä, Ruohoranta sanoo.

– Niin on myös meillä Suomessa, mutta on tärkeää tehdä muutakin, komediaa, muuta draamaa. Nyt on muodikasta puhua Nordic noirin kuolemasta vaikka se ei ole kuolemassa. Tehdään sitä ja tehdään muuta, monipuolisesti.

Ruohoranta kiittää Sorjosen tekijöitä.

– Olemme päässeet samalle tasolle muiden Pohjoismaiden kanssa, jopa yläpuolelle. Olemme päässeet porukkaan.

Sorjonen 3. kausi jatkuu Yle TV1:ssä sunnuntaisin. Koko kausi on katsottavissa Yle Areenassa.

Lisää rikosdraamaa keväällä Sorjosen jälkeen Yle esittää keväällä kaksi rikossarjaa. Uusi sarja Paratiisi alkaa TV1:ssä 9.2. Kahdeksanosainen rikosdraama kertoo Oulun poliisissa työskentelevästä, rikostutkija Hilkka Mäntymäestä (Riitta Havukainen), joka lähtee Espanjan Fuengirolaan selvittämään kadonneen suomalaisperheen tapausta. Kotipuoleen häntä jäävät odottamaan muistisairaudesta kärsivä aviomies Aarne (Risto Tuorila), sekä aikuinen tytär Anni (Armi Toivanen) perheineen. Karpin toinen kausi alkaa TV1:ssä 5.4. Rikosetsivä Sofia Karpin (Pihla Viitala) talviloma peruuntuu, kun Suomenlahden alle suunnitellun tunnelin rakennustyömailta löytyy kaksi ruumista, yksi Helsingistä ja toinen Tallinnasta. Murhat koskettavat tunnelia ajavaa Helsingin pormestaria Sara Tulisuota (Leena Pöysti), joka painii myös korruptiosyytteiden kanssa. Molemmat sarjat tulevat ennakkoon katalogina Yle Areenaan.