IPS/Malav Goswami

Saasteet tappavat enemmän kuin terroristit.

Eteläisessä Delhissä asustava kotiäiti Ankita Gupta miettii ahdistuneena, uskaltaako hän viedä nelivuotiaan tyttärensä lastentarhaan. Kaupungin ylle asettunut savusumu haittaa näkyvyyttä ja ilmansaasteet ovat vaarallisella tasolla.

Ankita Gupta tietää, että tyttären lastentarhaan vieminen on kuin veisi hänet kemiantehtaaseen ja täyttäisi lapsen keuhkot tappavan myrkyllisellä savulla.

– Miksi vaarantaisin hänen elämänsä antamalla hänen kulkea kaduilla, jotka ovat myrkyllisen ilman saastuttamia? Hänen terveytensä on minulle tärkeintä kaikesta, Gupta selittää.

Marraskuussa New Delhin koulut suljettiin kaksi kertaa kahden viikon sisällä, kansainvälisiä lentoja ohjattiin muille kentille huonon näkyvyyden vuoksi ja rakentaminen keskeytettiin, kun ilmanlaatuindeksi kipusi 447:ään. Indeksin asteikko ulottuu nollasta viiteensataan, jossa nolla merkitsee hyvää ilmanlaatua ja 500 hengenvaarallista.

Hiljainen tappaja

Gupta ei ole huolineen yksin. Bijay Kumarin 14-vuotias tytär Ruchi sai rintakipuja ja äkillistä hengenahdistusta. Sairaalassa kerrottiin, että Ruchin sairaus johtui ilmansaasteista.

Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan ilmansaasteet ovat yhteydessä keuhkokuumeeseen, sydänkohtauksiin ja sydänsairauksiin.

Ruchi jäi sairaalaan kahdeksi päiväksi.

– Kauhistuttaa, että tyttärelleni tapahtui jotain niin kamalaa. Tämä myrkkysavu tappaa hiljaa meidät kaikki, Kumar sanoo.

Myös ympäristöaktivisti Sanjeev Verma kutsuu ilmansaasteita hiljaiseksi tappajaksi, joka raa’asti murhaa vastasyntyneitä, odottavia äitejä ja vanhuksia.

– Useiden tutkimusten mukaan Delhin ilmansaasteet johtavat vuosittain 10 000–30 000 ennenaikaiseen kuolemaan. Se on paljon enemmän kuin terroristihyökkäyksissä kuolee. Me tarvitsemme kipeästi jyrkkiä toimia tai muuten tilanne on hyvin pian katastrofaalinen, Verma vetoaa.

Liikenne suurin syyllinen

Intialainen ilmanlaadun tiedotuspalvelu Safar on julkaissut suosituksen, että ihmisten pitäisi välttää ruumiillista rasitusta ja pitää useammin taukoja, astmaatikkojen tulisi pitää lääkitys käden ulottuvilla ja sydänpotilaiden mennä lääkäriin, jos he tuntevat sydämentykytystä, hengenahdistusta tai epätavallisen voimakasta uupumusta.

Delhissä kaasuttelee joka päivä yli 10 miljoonaa autoa.

Saasteongelman ydin matelee kaupungin ylikuormitetuilla kaduilla, kuten ympäristötutkija Samiya Noor asian muotoilee. Delhissä kaasuttelee joka päivä yli 10 miljoonaa autoa, joiden osuus ilmansaasteista on yli 70 prosenttia. Kulkupelien lisäksi saasteita tulee kotitalouksista, teollisuudesta, katupölystä, rakennustöistä, kulotuksesta ja roskien polttamisesta.

– Monissa teollisuuslaitoksissa ilmanpuhdistuslaitteet ovat niin huonossa kunnossa, että saasteet pääsevät suoraan ilmakehään ilman mitään suodatusta. Myös lyhyiden savupiippujen rakentaminen estää saastuttavien kaasujen nousemista ilmakehän ylempiin kerroksiin. Tämä kaikki yhdessä johtaa tuhoisaan lopputulokseen, Noor sanoo.

Viranomaiset heränneet

Delhin viranomaiset edistävät ajoneuvojen muuttamista puhtaampia polttoaineita käyttäviksi, rajoittavat liikennettä, kieltävät saastuttavien teollisten polttoaineiden käytön ja saastuttavimpien ajoneuvojen kaupunkiin pääsyn sekä sulkevat joitakin voimalaitoksia.

Delhiläisen sosiaalisen aktivistin Rajesh Bhatian mielestä toimet eivät ole riittäviä. Tarvitaan myös kansalaisten osallistumista, jotta pääkaupungin saasteet vähenisivät. Valtion pitäisi lisäksi esimerkiksi tukea julkista liikennettä ja taata riittävä bussien määrä.

Kun parlamentti kokoontuu talvi-istuntoonsa Delhiin, pääkaupungin saasteet ovat asialistan kärkipäässä.

Eläköityneelle opettajalle Sanjeev Sharmalle hallituksen mahdolliset toimet tulevat kuitenkin liian myöhään. Hän on kroonisesta keuhkoputkentulehduksesta kärsivän vaimonsa kanssa jättämässä jäähyväiset Delhille ja muuttamassa etelään Bangaloreen.

– Delhissä ei enää voi elää talvisin. Joka päivä ilma on entistä sakeampi myrkyllisestä savusta. Menneet ovat ne päivät, jolloin täällä oli vihreää ja puhdasta, Sharma huokaa.

