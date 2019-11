Jussi Virkkunen

KU:n juttusarjassa käydään läpi viikon asioita politiikan saralta. Tällä kertaa vieraana on vasemmistoliiton kansanedustaja Matti Semi.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Matti Semi, mikä oli eduskunnan tärkein asia tällä viikolla?

Postin lakko ilman muuta, siitä on puhuttu eniten. Postin lakon syyt – toimintojen muuttaminen ja palkanalennuksien suunnittelu – on aiheuttanut sen, että täällä on puhuttu paljon tilanteesta, mitä asiasta vastaava ministeri (Sirpa Paatero (sd.)) on asian eteen tehnyt. [toim.huom.Paatero ilmoitti erostaan haastattelun jälkeen]

Itse ajattelen, että valtiolta on huonoa omistajapolitiikkaa antaa yksityiselle yritykselle mahdollisuus keinotella työntekijöiden palkalla tällaisella työehtoshoppailulla eri ammattiliittojen välillä. Ammattiliittojen pitäisi nähdä tämä tilanne todella vakavana. Ne voisivat yhteensovittaa sopimusten noudattamisvelvollisuuksia.

Ay-liikkeen ei kannata kilpailla siitä, kuka saa työntekijät sopimuksensa alle, vaan mennä yhteisellä linjalla ja valvotaan sitä, ettei tällaista työehtoshoppailua päästä tekemään.

Toisena puolena tässä näkyy kuntien toimintamalli. Turussa esimerkiksi tehtiin samanlainen shoppailu, ja siellä ammattiliitto käy taistelua, ettei vaihdettaisi halvempiin sopimuksiin. Minusta päättäjillä pitää olla moraali siitä, että noudatetaan pääsopijajärjestelmän mukaisia sopimuksia. Eikä lähdetä tekemään järjestelmää, jossa yhtiöitetään ja mietitään, mitä sopimuksia käytetään.

ILMOITUS

Tällä viikolla käytiin keskustelua hallituksen julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2020–23. Mitä siitä jäi käteen vai jäikö mitään?

Meille tärkeitä positiivisia asioita ovat ainakin varhaiskasvukseen panostaminen, siihen on löydetty rahat koko kaudella. Meidän päällimmäisenä olleet tavoitteemme tuntuvat etenevän.

Siellä on muita asioita, jotka hiertävät. Varmaan ilmastoasioissa tulee olemaan pientä epäselvyyttä, miten hallitusrintamassa edetään. Luulen, että siitäkin sopu löytyy aikanaan.

Mikä oli vasemmistoliitolle viikon tärkein asia?

Meillä oli hallintovaliokunnassa asioita kuntien valtionosuuksista sosiaalipalveluihin liittyen. Siellä teimme isoja päätöksiä. Perheiden tukemiseen tuli kaksi miljoonaa, varhaiskasvatukseen 7,1 miljoonaa, varhaiskasvatuksen ryhmäkokojen pienentämiseen tuli 6,7 miljoonaa euroa ja lastensuojelun jälkihoitoon 12 miljoonaa, A1-kielen opiskeluun 7,5 miljoonaa. Eli yhteensä noin 36 miljoonan euron potti, joilla edistetään meille tärkeitä asioita.

Mikä asia jäi tiedotusvälineiltä huomaamatta?

Tämä kokonaisuus eli miten varhaiskasvatuksen asiat etenevät, miten rahat on saatu ja kuinka hyvin vasemmistoliiton tavoitteet ovat lähteneet toteutumaan.

Aktiivimallin leikkurin poisto, varhaiskasvatukseen ja koulutukseen liittyvät asiat, sosiaalipalveluihin liittyvät rahat, ne ovat asioita, joista me olemme puhuneet. Emme ole koskaan luvanneet mitään vappusatasta. Olemme luvanneet, että pieniä eläkkeitä ja pienituloisten toimeentuloa parannetaan, me olemme hoitaneet sen.

Me olemme voiton puolella heti alkumetreillä, nyt vain täytyy pitää huolta, että loppukirikin pitää.

Mikä on tämän viikon levysi?

Olen vähän vanhanaikainen. Minun levyni on ”Soitan sinulle illalla”, kun soitan joka ilta vaimolle.

Lue myös: KU:n kuulustelussa Paavo Arhinmäki: Viikon tärkein asia eläkekorotusten esittely eduskunnassa – ”Hallituksen päätökset tulevat ensi vuoden alussa näkyviin”

Mai Kivelä viikon tapahtumista: Kokoomuksen käänteinen Robin Hood -vaihtoehtobudjetti ottaa köyhiltä ja antaa rikkaille – Postissa kyse laajemmasta ilmiöstä