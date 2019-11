Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Nyt hallitus puolustaa kaikkia, myös työntekijöitä.

Posti-kiistan lopputuloksesta ei tule tyylipisteitä, mutta lopputulos on oikea, sanoo vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Paavo Arhinmäki.

– Työntekijöiden työehtoja ei heikennetty, Arhinmäki tiivisti perjantaina iltapäivällä KU:lle.

Omistajaohjauksesta vastaava ministeri Sirpa Paatero (sd.) ilmoitti perjantaina erostaan. Pääministeri Antti Rinne (sd.) kertoi omassa tiedotustilaisuudessaan, että Paatero ei kyennyt tarpeeksi selväsanaisesti ilmoittamaan Postin johdolle, ettei niin kutsuttuun tes-shoppailuun tule ryhtyä.

”Me olemme kaikkien puolella.”

– Paine on nyt ollut sietämättömän kova. Hän myös varmasti kokee, ettei ole omistajaohjausministerinä pystynyt viestimään Postin hallitukselle ja johdolle yksiselitteistä hallituksen kantaa.

– Koko tämän sopan ongelma on se, että on koko ajan sanottu, ettemme hyväksy tes-shoppailua emmekä rikkureita, ja Posti toimii toisin. Siihen olisi pitänyt pystyä voimakkaammin puuttumaan, Arhinmäki sanoo.

Arhinmäki huomauttaa, että Postin tavoite siirtää työntekijöitä huonomman työehtosopimuksen piiriin oli hallitusohjelman vastainen.

– Hallitusohjelmaanhan on kirjattu se, että valtionyhtiöiden pitää toimia yhteiskuntavastuullisesti sekä ympäristön ja sosiaalisesti kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Kokoomukselta erittäin kova syytös

Kokoomusjohdon puheita siitä, että myös Antti Rinteen tulisi erota, Arhinmäki ymmärtää myös hyvin. Opposition tehtävänä kun on yrittää kaataa hallitus.

– Kokoomuksella on tässä taustalla se, että heitä suunnattomasti ottaa päähän se, että puututaan valtionyhtiön toimintaan. Juhana Vartiainen toi sen Ylessä eilen aika selväsanaisesti ilmi. Eihän kokoomusta haittaisi se, että työntekijöiden työehtoja poljettaisiin. Heidän ajatuksensa on se, että valtionyhtiöiden toimintaan ei tule puuttua.

Kokoomuksen Petteri Orpo sanoi perjantaina eduskunnassa, että heidän mielestään Rinne ei ole puhunut totta eduskunnalle.

– Minulle jäi epäselväksi, missä kohdin hän ei ole puhunut totta. Se on hyvin kova syytös, Arhinmäki sanoo.

Vasemmistoliitolle tilanne on selkeä. Arhinmäki huomauttaa ensinnäkin, että Antti Rinne sanoi jo ennen vaaleja suhtautuvansa kielteisesti tes-shoppailuun.

– Vasemmistoliitto on pitänyt tätä teemaa viikosta toiseen esillä. Olemme tehneet hyvin selväksi, ettemme hyväksy missään vaiheessa, että valtionyhtiö tes-shoppailee. Viimeksi viikko sitten eduskunnan kyselytunnilla toin sen eduskuntaryhmän nimissä esiin.

– Lopputulos on nähdäkseni se, minkä Antti Rinne jo ennen vaaleja sanoi. Ei se voi kenelläkään kauhean suuri yllätys olla.

Nyt hallitus puolustaa kaikkia

Arhinmäki myös napauttaa työnantajia pahasti tulehtuneesta työmarkkinatilanteesta. Lakonuhkia on usealla alalla, kun neuvottelut takkuavat. Työntekijät syyttävät työnantajia kohtuuttomasti vaatimuksista. Arhinmäen mukaan pohja tilanteelle luotiin, kun niin sanottu kilpailukykysopimus viime vaalikaudella luotiin. Vasemmistoliitto oli ainoana sopimusta vastaan.

– Sen sijaan, että työnantajat tulisivat vastaan, he toimivat entistä rajummin. On olo, että ei siellä olla kauhean tyytyväisiä, että meillä on hallitus, joka puolustaa työntekijöitä.

– He (työnantajat) tottuivat liian hyvään viime vaalikaudella, kun oli hallitus, joka puolusti vain työnantajia. Me olemme kaikkien puolella. Se tarkoittaa, että olemme myös työntekijöiden puolella.

