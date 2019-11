Lehtikuva/Jussi Nukari

Näin Posti-sotkua kommentoidaan – Andersson muistuttaa pääasiasta: ”Tärkeintä koko asiassa on, että pakettilajittelijoiden työehdot turvattiin”

Omistajaohjausministeri Sirpa Paatero ilmoitti erostaan perjantaina.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Paavo Arhinmäki sanoo, että puolueen mukaan on valtionomistajalta oikein puuttua valtionyhtiön toimintaan. Hän muistuttaa mikroblogipalvelu Twitterissä, että vasemmisto on alusta asti yksiselitteisesti sanonut, ettei valtionyhtiössä pidä hyväksyä tes-shoppailua.

– Meidän mielestä on oikein, että omistajaohjauksella puututaan valtionyhtiön toimintaan. Ja siinä myös onnistuttiin, Arhinmäki kirjoittaa.

Vasemmisto on alusta asti yksiselitteisesti sanonut, että valtionyhtiössä ei pidä hyväksyä tes-shoppailua. Meidän mielestä on oikein, että omistajaohjauksella puututaan valtionyhtiön toimintaan. Ja siinä myös onnistuttiin. Omistajaohjausministerin eronpyynnön ymmärrän hyvin. — Paavo Arhinmäki (@paavoarhinmaki) November 29, 2019

Arhinmäki ymmärtää myös hyvin, että omistajaohjauksesta vastaava ministeri Sirpa Paatero (sd.) jättää paikkansa. Pääministeri Antti Rinne (sd.) ilmoitti perjantaina tiedotustilaisuudessa Paateron jättäneen eronpyyntönsä.

Rinteen mukaan Paatero ei täysin noudattanut hallituksen linjauksia omistajaohjauksesta. Postin hallitusta Rinne ryöpytti myös. Se on Rinteen mukaan väittänyt muun muassa virheellisesti, että Postin kilpailijat käyttävät halvempaa työehtosopimusta, kun totuus on päinvastainen.

Tärkein asia jää pimentoon

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson muistuttaa Twitterissä, että tärkeintä oli Postin pakettilajittelijoiden työehtojen turvaaminen.

ILMOITUS

Vasemmistoliiton linja Postin kiistassa on ollut koko ajan selvä. Me emme hyväksy palkkojen ja työehtojen polkemista, eli niin sanottua tes-shoppailua. Tärkeintä koko asiassa on, että pakettilajittelijoiden työehdot turvattiin. — Li Andersson (@liandersson) November 29, 2019

– Me olemme olleet siinä käsityksessä, että Paateron johdolla valtion omistajaohjauksen linja on ollut sama, eli että tes-shoppailua ei valtionyhtiöissä hyväksytä. Prosessissa on kuitenkin tapahtunut virheitä, jonka seurauksena tilanne päättyi ministerin eroon, Andersson kirjoittaa toisessa viestissään.

Keskustan eduskuntaryhmä piti perjantaina ylimääräisen kokouksen Posti-sopan tiimoilta. Sen jälkeen ryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen kiitti Paateroa siitä, että hän kantoi poliittisen vastuun sotkusta. Keskusta haluaa edelleen selvityksen sosiaalidemokraateilta, mitä kaikkea on tapahtunut.

Oppositiolle Paateron ero ei riitä. Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo vaatii edelleen pääministerin eroa, samoin suurimman oppositiopuolueen perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho.

Kokoomus, kristillisdemokraatit ja Harry Harkimon yhden miehen ryhmä jättivät omistajaohjauksesta välikysymyksen hallitukselle. Siitä keskustellaan ensi viikon tiistaina.