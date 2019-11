Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Oppositio on jättänyt Posti-tapauksesta välikysymyksen, josta keskustellaan ensi viikolla.

Omistajaohjausministeri Sirpa Paatero (sd.) jättää paikkansa. Asiasta kertoi pääministeri Antti Rinne (sd.) perjantaina tiedotustilaisuudessa. Paatero jäi perjantaina myös sairauslomalle, joka kestää ainakin 13. joulukuuta asti.

Rinne kertoi, että hän puhui perjantaina Paateron kanssa puhelimitse. Paatero ilmoitti tuossa puhelussa Rinteelle valmiutensa erota.

Tiedotustilaisuudessa Rinne moitti kovasanaisesti Postia siitä, että se yritti vähintäänkin häivyttää, milloin työntekijöitä oli määrä siirtää halvemman työehtosopimuksen piiriin. Paatero puolestaan epäonnistui noudattamaan hallituksen linjauksia siitä, että niin sanottua työehtoshoppailua ei tule sallia. Paateron avustajat olivat Rinteen mukaan tietoisia Postin aikeista.

Rinne sanoi kertoneensa jo ennen vaaleja Postin johdolle, ettei salli niin sanottua työehtoshoppailua.

– Tätä keskustelua on käyty jo pitkään. Siitä lähtien kun hallitus on muodostettu, olen joitakin kertoja ministeri Paateron ja hänen kabinettinsa jäsentensä kanssa keskustellut tästä tilanteesta. Olen todennut, ettei tällaisia siirtoja heikomman työehtosopimuksen piiriin tule tehdä missään tapauksessa.

ILMOITUS

– Palkkoja ja työehtoja ei tule polkea millään tavoin

Siinä missä Posti on pyrkinyt ainakin häivyttämään tiettyjä päivämääriä viestinnässä, on Paatero epäonnistunut omistajaohjauksen linjausten seuraamisesta, Rinne sanoi.

Kuka sanoi ja teki mitä

Sotkun ytimessä on Postin aiempi päätös siirtää 700 pakettilajittelijaa halvemman työehtosopimuksen piiriin. Päätös on peruttu, mutta epäselvyyttä on riittänyt siitä, missä vaiheessa Posti kertoi suunnitelmasta omistajaohjauksesta vastanneelle ministerille Sirpa Paaterolle (sd.).

Torstaina eduskunnan kyselytunnilla Rinne syytti Postia siitä, että yhtiö toimi Paateron vaatimusten vastaisesti. Rinteen mukaan Paatero oli kieltänyt siirron, mutta Posti jatkoi hanketta siitä huolimatta.

Posti puolestaan kertoi perjantaina aamupäivällä, että se on pitänyt Paateron ajan tasalla suunnitelmasta. Postin mukaan Paatero myös hyväksyi siirron.

– Jos omistajalla olisi ollut eriävä kanta ja sellainen olisi tuotu esille, olisimme siihen ehdottomasti reagoineet, vaikka kysymys onkin hallituksen päätösvaltaan kuuluvasta asiasta, Postin hallituksen puheenjohtaja sanoi tiedotteessa.

Postin hallituksen asema harkinnassa

Oppositiosta on vaadittu myös Rinteen eroa.

– Olen toiminut tässä asiassa täysin siinä käsityksessä, että hallituksen linjausta omistajaohjauksesta on noudatettu joka puolella.

Rinteen mukaan Postin hallituksen asemaa tullaan myös harkitsemaan.

– Posti on toiminut vastoin valtionomistajan tahtoa, se on täysin selvä.

Opposition Posti-sotkun tiimoilta jättämästä välikysymyksestä keskustellaan eduskunnassa ensi viikolla.

– Minä olen puhunut kaiken sen tiedon pohjalta, mitä tälläkin hetkellä tiedossa on niin kuin asiat ovat kulkeneet.