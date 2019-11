Lehtikuva/Laura Ukkonen

Syksyn työehtosopimusneuvottelujen alkamisesta on perjantaina kulunut päivälleen kolme kuukautta. Tuloksena tähän mennessä on joukko lakkouhkauksia sekä postilakko tukitoimineen, joka on hieman erillinen kysymys luonteensa vuoksi.

Työnantajien kovan linjan takia ay-puoli on marssinut ulos joistakin neuvotteluista saman tien ja palannut sitten uuteen turhaan yritykseen. Työnantajien koordinoidut työehtojen heikennysesitykset ovat herättäneet oikeutetun kysymyksen, onko tavoitteena ollenkaan sopiminen vai jokin muu.

Katsooko elinkeinoelämä ay-liikkeen heikentyneen siinä määrin, että nyt voi yrittää sopimusjärjestelmän keikausta? Onko menossa kiukutteluvaihe siitä, että maassa ei ole yhtä työnantajamyönteistä hallitusta kuin edelliset neljä vuotta?

Vai oliko kyseessä pelkkä ärsyttäminen, koska Teknologiateollisuuden työmarkkinajohtaja Minna Helle kertoi maanantaina järjestön olevan sittenkin valmis luopumaan heikennysesityksistään?

Teollisuusliitto kahden muun ammattiliiton kanssa on aloittamassa laajan lakon teknologiateollisuudessa runsaan viikon kuluttua 9.12. Sopimuksen esteenä näyttävät olevan kiky-sopimus ja palkankorotukset. Tämä ei ole mikään yllätys, sillä edelliseltä hallitukselta periytyvä kiky-ongelma on ollut tiedossa koko ajan.

Työnantaja on tähän asti pitänyt kiinni siitä, että palkattomat 24 lisätuntia säilyvät sopimuksissa jatkossakin. Nyt Teknologiateollisuus on luopumassa tästäkin, mutta kiky-tuntien poistamisen se hinnoittelee niin, että palkkoja ei korotettaisi käytännössä lainkaan.

Olisipa melkoinen sopimus, jos tämä menisi läpi ja leviäisi muillekin aloille. Ensin palkansaajat tekivät talkoita työnantajille ja julkisella sektorilla menettivät osan lomarahoistaankin. Lisäksi palkansaajille sälytettiin osa työnantajille kuuluvista sosiaaliturvamaksuista. Tulonsiirron kokonaisvaikutukseksi on laskettu 6,5 miljardia euroa.

Nyt palkansaajien pitäisi sitten maksaa siitä, että kriisiajan väliaikaiseksi järjestelyksi tarkoitettua sopimusta ei enää noudateta. On röyhkeys huipussaan.

