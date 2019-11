Jussi Joentausta

”Metsäteollisuus kurittaisi 20 prosentin leikkauksilla.”

Mekaanisen metsäteollisuuden työehtosopimusneuvottelut eivät Teollisuusliiton mukaan ole kaatuneet ajanpuutteeseen tai ammattiliiton haluttomuuteen. Syynä on liiton mukaan työnantajapuolen täysin kohtuuttomat vaatimukset, jotka alentaisivat työntekijöiden tulotasoa lähes 20 prosentilla, yksilötasolla pahimmillaan tätäkin enemmän.

– Metsäteollisuus ilmoittaa olevansa huolissaan alan globaalista kilpailukyvystä. Vaatiiko alan globaali kilpailukyky tosiaan tällaisia jäätäviä alennuksia suomalaisen palkansaajan ansiotasoon, Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto kysyy.

Metsäteollisuus on tuonut syksyn neuvottelupöytään vaatimuksia, jotka on otettu pöyristyneinä vastaan palkansaajapuolella. Mekaanisessa metsäteollisuudessa on muun muassa esitetty palvelusvuosikorvauksen poistamista, sairausajan palkan leikkausta ja työajan lyhennyskorvauksen puolittamista. Leikkauksia tulisi myös arkipyhäkorvauksiin, jos työnantaja saisi tahtonsa läpi sinällään jo pienipalkkaisten puualan ammattilaisten kohdalla.

Yli 60 tuntia neuvotteluja

Teollisuusliitto ja Metsäteollisuus ovat neuvotelleet mekaanisen metsän sopimuksesta tiiviisti. Metsäteollisuuden väitteet Teollisuusliiton neuvotteluhaluttomuudesta hymyilyttävät Teollisuusliitossa.

– Olemme hakeneet ratkaisuja tes-neuvotteluissamme 15 eri neuvottelussa yli 60 tunnin ajan. Luulisi, että hitaammatkin työnantajapamput olisivat ehtineet tuossa ajassa antaa meidän esityksiimme jonkinlaista vastakaikua. Näin ei valitettavasti ole tapahtunut. Lieneekö syynä se, että Etelärannan mahtiliitto Teknologiateollisuus ei ole antanut Metsäteollisuuden neuvottelijoille lupaa tai tallimääräystä tähän, Teollisuusliiton puutuotesektorin johtaja Jyrki Alapartanen ihmettelee.

Työnantajapuoli toi neuvottelupöytään monen muun työnantajaliiton tavoin myös vaatimuksensa työajan 24 tunnin pidennyksen jatkamisesta.

Työsulku nähdään kostotoimena

Metsäteollisuuden alalle julistama työsulku koetaan Teollisuusliitossa lähinnä kostotoimeksi aiemmista täysin laillisista työtaisteluista. Teollisuusliitto ilmoitti sunnuntaina kolmen päivän lakoista kymmenellä toimialallaan 9. – 11. joulukuuta. Mekaanisesta metsäteollisuudesta lakon piirissä on muun muassa sahoja sekä vaneri- ja liimapuutehtaita.

Valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala on kutsunut lakon osapuolet luokseen siten, että torstaina 28.11. on vuorossa Teollisuusliiton kemian sektori, perjantaina 29.11. teknologiasektori ja lauantaina 30.11. mekaaninen metsäteollisuus.