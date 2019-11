Lehtikuva/Kalle Parkkinen

Sahat ja vaneritehtaat seisovat joulun alla kuusi vuorokautta kolmen päivän lakon jälkeen, jos sopimusta ei synny.

Metsäteollisuus ry järjestää kuuden vuorokauden työsulun sahoilla ja vaneritehtailla Teollisuusliiton kolmipäiväisen lakon päättyessä 12.–18. joulukuuta. Työsululla työnantajaliitto sanoo vauhdittavansa Teollisuusliiton paluuta neuvottelupöytään.

Metsäteollisuus syyttää ammattiliittoa siitä, että se ei ole suostunut aidosti neuvottelemaan työehtosopimuksesta, vaan vaatii lakkoilemalla ainoastaan työajan lyhentämistä.

Teollisuusliitto lopetti neuvottelut mekaanisen metsäteollisuuden työehtosopimuksesta viime viikolla ja ilmoitti lakosta 9.–11. joulukuuta.

– Teollisuusliitto on toimillaan osoittanut täyttä haluttomuutta sopia uusista työehdoista. Työsulku on lakkoa vastaava työtaistelutoimi, jolla haluamme saada neuvottelut jatkumaan, Metsäteollisuus ry:n työmarkkinajohtaja Jyrki Hollmén sanoo.

Työsulku tarkoittaa sitä, että Teollisuusliittoon kuuluvia työntekijöitä ei päästetä työpaikoilleen sahoille ja vaneritehtaille ja samalla heidän palkanmaksunsa lopetetaan.

Työsulku toteutetaan Metsä Groupin, Pölkyn, Stora Enson, UPM:n ja Versowoodin tuotantolaitoksissa eri puolella maata. Yhteensä mukana on 32 sahaa, vaneri-, viilu- ja liimapuutehdasta, jotka tuottavat määrällisesti arvioiden noin puolet koko toimialan 3,2 miljardin euron vuosituotannosta.

– Työsulku antaa Teollisuusliiton neuvottelijoille mahdollisuuden panna jäitä hattuun. Metsäteollisuus ry:n on nopeallakin aikataululla valmis palaamaan neuvottelupöytään sopiakseen työehdoista, jotka parantavat suomalaisen tuotannon globaalia kilpailukykyä, Hollmén toteaa.

Työnantaja perustelee vaatimuksiaan sillä, että suomalaiset sahat ja vaneritehtaat kilpailevat huomattavasti alhaisemman kustannustason alueiden, kuten Baltian, Puolan ja Venäjän, tuotannon kanssa. Metsäteollisuus ry:n mukaan esimerkiksi Viroon verrattuna työvoimakustannukset ovat Suomen vaneritehtailla noin kolminkertaiset.

Korkeiden työvoimakustannusten takia työnantajapuoli haluaa työehtojen mahdollistavan mahdollisimman tehokkaan tuotannon ja työajan järjestämisen. Tehtaiden käyntiastetta pitäisi lisätä ja saada vaihtoehtoja lomien sijoitteluun.

Hollmén syyttää Teollisuusliittoa kriisitietoisuuden puutteesta. Miltei kaikilla sahoilla ja vaneritehtailla on jo syksyn aikana jouduttu rajoittamaan tuotantoa ja turvautumaan lomautuksiin. Suhdannenäkymä on edelleen kehittynyt heikompaan suuntaan, mutta silti työntekijäpuoli on keskittynyt vaatimaan ainoastaan lyhyempää työaikaa.

”Lyhyempi työaika” tarkoittaa metsäteollisuudessakin kiky-tuntien poistamista.