Lehtikuva/Emmi Korhonen

Gallup-johtaja käänsi Postin työehtoshoppailunkin maahanmuuttajien syyksi.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Paavo Arhinmäki hiiltyi perussuomalaisille eduskunnassa jatkuvassa talouskeskustelussa.

– Ei ole sellaista teemaa tai aihetta, jota perussuomalaiset eivät yrittäisi kääntää maahanmuuttoon, koska teillä ei ole mitään näkemyksiä, mitään sisältöä, mitään osaamista mistään teemasta.

Kimmokkeen Arhinmäen ärähdykselle antoi perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio, jonka mukaan ”Postin kaltaisen tilanteen” syy on maahanmuutto.

– Ne johtuvat nimenomaan siitä, että maahan on sallittu valtava ulkomaalaisten tulo. Esimerkiksi pääkaupunkiseudun varhaisjakelussa 98 prosenttia on ulkomaalaisia työntekijöitä. Te pyritte lisäämään maahanmuuton määrää lisäämällä pakolaiskiintiötä. He ovat ihmisiä, jotka suuntautuvat tälle kouluttamattomien halpatyösektorille.

Tavion logiikalla ei auennut, miksi Posti yrittää heikentää pakettilajittelijoidensa työehtoja sen takia, että varhaisjakelussa on maahanmuuttajia töissä.

Persut olivat tänään istuntosalissa sitä mieltä, että postin lakko johtuu maahanmuuttajista ja ”halpatyövoimasta”, esimerkkinä lehtien varhaisjakelu. Tosin he olivat hallituksessa, kun tämä tes-shoppailu valmisteltiin eivätkä kritisoineet sitä edes lennettyään ulos hallituksesta — Paavo Arhinmäki (@paavoarhinmaki) November 26, 2019

Perussuomalaisten vihjailu siitä, että hallitus houkuttelee Suomeen halpatyövoimaa kimmastutti myös SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Lindtmanin.

– Te jatkuvasti täysin perusteetta syytätte hallitusta halpatyövoiman tuonnista. Sille ei ole mitään katetta, te ette ole osoittaneet yhtään todistetta.

Lindtman muistutti taas kerran, että perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho vastusti europarlamentissa halpatyövoiman kitkemistä tarkoittavia pelisääntöjä. Samassa rintamassa Halla-ahon kanssa olivat Puola, Latvia, Liettua ja Unkari.

”Julkista sektoria leikattava”



Arhinmäki kysyi, hävettikö perussuomalaisia heidän oma ryhmäpuheenvuoronsa julkisen talouden suunnitelmasta käydyssä keskustelussa.

– Te vaaditte yhtä aikaa julkisen sektorin leikkaamista ja lisää palveluita julkiselle sektorille, lisää työntekijöitä ja korkeampia palkkoja. Tämä on täysin mahdoton yhtälö.

Perussuomalaisten ryhmäpuheenvuorossa Lulu Ranne sanoi ensin, että ”julkista sektoria on pienennettävä, menot on pistettävä kuriin ja menojen painopistettä siirrettävä”.

Heti perään Ranne vaati lisää terveydenhuollon ammattilaisia ja opettajia, ”vähemmän ilmastopaneelien sihteeristöjä tai maailmanparannuksen asiantuntijaverkostoja”. Perussuomalaisten mukaan Suomella ei myöskään ole varaa jättää yhteiskunnan pahoinvoinnin ja ongelmien ennaltaehkäisyä lapsipuolen asemaan.

Perussuomalaisten ratkaisu on se, että julkiselta sektorilta vapautetaan ”osaavaa työvoimaa yksityissektorin käyttöön”.