Lehtikuva/Vesa Moilanen

Laaja järjestökoalitio vaatii hallitukselta ripeitä toimia verovälttelyyn puuttumiseksi. Suomi menettää vuosittain satoja miljoonia euroja verotuloja verovälttelyn seurauksena.

Tiistaina käynnistynyt 430 miljoonaa mahdollisuutta -kampanja muistuttaa, että hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitäminen ja ekologisen kriisin sosiaalisesti oikeudenmukainen torjuminen edellyttää veropohjan aukkojen tukkimista.

Kampanjan takana on joukko suomalaisia kansalaisjärjestöjä ja ammattiliittoja. Sitä koordinoi yritysvastuujärjestö Finnwatch.

– Pelkästään koroilla tehtävään verosuunnitteluun sekä osinkoverotuksen epäkohtiin puuttumalla Suomi saisi joka vuosi 430 miljoonaa euroa lisätuloja. Varoja tarvitaan kipeästi ihmisoikeuksien turvaamiseen ja ympäristönsuojeluun, sanoo kampanjaa koordinoivan yritysvastuujärjestö Finnwatchin veroasiantuntija Saara Hietanen järjestön tiedotteessa.

Hallitusohjemassa luvattiin puuttua verovälttelyyn, mutta monet käytännön toimet ovat typistyneet.

Hallitusohjemassa on luvattu puuttua verovälttelyyn, mutta 430-kampanjan mukaan monet käytännön toimet ovat typistyneet selvityksiksi tai tippuneet kokonaan pois hallitusohjelmasta.

– Oikeudenmukainen verotus on ihmisoikeuskysymys. Esimerkiksi vanhustenhoivan puutteet on nostettu otsikoihin lukemattomia kertoja. Ihmettelemme, miksi ongelmien ratkaisemiseen on ollut vaikeaa löytää rahaa samalla kun veropohjan annetaan vuotaa, toteaa puheenjohtaja Silja Paavola Suomen lähi- ja perushoitajaliitto Superista.

ILMOITUS

Rahoituspaineet kasvavat

Väestön ikääntyminen ja työikäisten määrän kutistuminen lisäävät tulevaisuudessa hyvinvointiyhteiskunnan rahoituksen ongelmia. Samaan aikaan ilmastonmuutoksen vastainen kamppailu sekä eriarvoisuuden vähentäminen vaativat mittavia julkisia lisäpanostuksia niin kotimaassa kuin kansainvälisesti, todetaan tiedotteessa.

430-kampanja muistuttaa, että julkisten menojen kasvaessa tiiviillä veropohjalla ja verotuksen oikeudenmukaisuudella on entistä tärkeämpi rooli. Suomen verolainsäädännön puutteet ruokkivat myös haitallista kansainvälistä verokilpailua, jonka seurauksista kärsivät eniten kehittyvät maat.

– Ilmastonmuutosta voidaan torjua sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla, mutta se ei onnistu ilman hyvinvointivaltioita. Siksi verovälttelylle on saatava loppu, sanoo ilmastoasiantuntija Kaisa Kosonen ympäristöjärjestö Greenpeacesta.

– Verovälttely hyödyttää vain pientä joukkoa suomalaisia samalla kun muut joutuvat maksumiehiksi. 430-kampanja kokoaa taakseen historiallisen kansanliikkeen vaatimaan oikeudenmukaista verotusta, sanoo Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Finér.