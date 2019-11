Lehtikuva/Roni Rekomaa

Keinoina olisivat yhteistoimintalain tai työehtosopimuslainsäädännön kiristäminen.

Turun vasemmistoliiton puheenjohtaja Jaakko Lindfors on tehnyt kansalaisaloitteen työehtoshoppailun estämiseksi lailla. Kansalaisaloitteen toteutumiseen tarvitaan 50 000 allekirjoitusta

Lindforsin mukaan työehtoshoppailua voidaan rajoittaa esimerkiksi kiristämällä yhteistoimintalakia tai työehtosopimuslainsäädäntöä: työehtoshoppailusta voitaisiin esimerkiksi lisätä erillinen pykälä yhteistoimintalakiin. Lakimuutos on valmisteltava kolmikantaisella yhteistyöllä työmarkkinajärjestöjen kanssa.

Lindfors viittaa aloitteessaan valtio-omisteisen Postin ja Turun kaupungin omistaman Arkean työehtosopimusshoppailuihin, joita hän pitää kestämättöminä ja epäoikeudenmukaisina tapoina leikata yksipuolisesti työntekijöiden palkoista ja työehdoista.

”Työnantajat yrittävät leikata palkoista työehtoshoppailulla jopa satoja euroja. Lisäksi työntekijöiden lomista ja eläkkeistä yritetään leikata.”

Turussa opettajat ilmoittivat heti JHL:n ja Jytyn lähtiessä työtaisteluun Arkean työehtoshoppailua vastaan, että eivät tee lakonalaista työtä.

”Me kaikki olemme yhdessä postilaisia ja arkealaisia.”

Lindfors julkaisi tiedotteessaan saamansa erään arkealaisen viestin luvan kanssa:

”Hei. Haluaisin kertoa oman tarinani arkean tilanteesta. Olen ollut arkealla 3 vuotta ja minulla ei ole ikälisiä ja palkkani on käteen noin 1 250e kuukaudessa, niin mietin miten minä tulen kalliiksi arkealle ja teen lisäksi töitä 3 muuhun työpaikkaan jotta tulen toimeen, pitäähän se asuntolaina maksaa. Noin 2kk takaperin puhuin vaimoni kanssa että yrittäisimme lasta, mutta luulen että tämäkin jää haaveeksi ja lisäksi vaimoni on osa-aikaisena alkossa töissä, joten minun tuloillani on todellakin merkitystä meidän toimeentuloon. Joten iso kiitos sinulle ja jatketaan taistelua tyrannia vastaan.”

Lindfors kysyy, miten voi olla mahdollista, että kokoomus, vihreät ja keskusta päättivät Turun kaupunginhallituksen konsernijaostossa antaa Arkean hallitukselle luvan leikata näiden ihmisten palkoista.