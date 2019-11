Asko-Matti Koskelainen

– Valtion on nyt näytettävä suuntaa, sanoo vasemmistoliiton 3. varapuheenjohtaja ja Teollisuusliiton valtuuston jäsen Jouni Jussinniemi.

Omistajaohjauksella on Jussinniemen mukaan mahdollista laittaa piste Postin riidalle.

– Poliittiselta vasemmalta laidalta vetoan hallituskumppaneihin. Postin tilanteessa maan hallituksen on kannettava vastuunsa, omistajaohjauksella on tehty virheitä, mutta ne ovat mahdollista myös omistajaohjauksella korjata, hän sanoo.

Työmarkkinoilla otetaan nyt mittaa siitä, voiko työnantaja halpuuttaa työntekijää työehtosopimuksia shoppailemalla. Jussinniemi sanoo, että ”Case Posti” on mennyt vähintäänkin heikosti.

– Taustalla edellisen, Sipilän hallituksen postille antamat tulostavoitteet, joita Postin hallitus ja edellinen toimitusjohtaja lähtivät toteuttamaan.

Tulosta haettiin julkisesta palvelusta ja tuo tulos tuntui Jussinniemen mukaan olevan tärkeämpi kuin se, että ”posti kulkee ja että sitä kuljetetaan asianmukaisilla työehdoilla ja että postilaiset tulevat työstä saatavalla palkalla toimeen”.

Uhkana ongelmien laajeneminen työmarkkinoilla

– Postin työehtoshoppailusta voi seurata suurempiakin ongelmia työmarkkinoilla ja yhteiskunnassa, Jussinniemi varoittaa.

– Sillä kun pää aukeaa, on riski suuri että syntyy suuria riitoja toisillakin aloilla, ja yhteiskuntavakaus vaarantuu. Työehtoshoppailu on yksiselitteisesti tuomittavaa.

Jussinniemi listaa tosiasioita:

– Suomessa on noin 300 työehtosopimusta ja noin 170 yleissitovaa työehtosopimusta. Suomessa on järjestäytymisvapaus, joka kuuluu myös työnantajalle, mikä tällä hetkellä mahdollistaa sopimusshoppailun. Ja tämä on yksi niistä tekijöistä jotka mahdollistaa selkkausten syntymisen.

Yleisesti ottaen Jussinniemen mukaan on tärkeää, että työnantaja ei lähde tavoittelemaan työn reaalituottavuuden kasvua etsimällä halvinta sopimusta.

– Tuottavuuden kasvua pitää tavoitella työtä ja toimintatapoja kehittämällä.

Vallitsevassa tilanteessa Jussinniemi näkee ehdottoman tärkeänä sen, että palkansaajajärjestöt ovat yhtenäisiä, eivätkä lähde syytelemään toisiaan.

– Postin tapauksessa työnantaja eli Postin johto tehnyt päätöksiä, jotka ovat johtaneet työmarkkinahäiriöihin, hän korostaa.