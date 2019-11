Lehtikuva/Roni Lehti

Työnantajat unohtavat aktiivisesti kiky-sopimuksella saamansa 6,5 miljardin tulonsiirron, joka näyttää huvenneen osinkoihin.

Työnantajajärjestö Teknologiateollisuuden ja työntekijöitä edustavan Teollisuusliiton työriidan sovittelu alkaa perjantaina kello 12, kertoo valtakunnansovittelijan toimisto Twitterissä. Teollisuusliitto, Pro ja YTN jättivät sunnuntaina lakkovaroituksen kahden viikon päästä alkavasta työtaistelusta.

Päivän aikana on käynyt selväksi ainakin se, että neuvotteluja jumiuttaa kiista 24 kiky-tunnin hinnasta. Palkansaajaliikkeen laaja yhteinen tahto on, että ”talkootyö” loppuu. Työnantaja on liikahtamassa sen verran, että kiky-tunneista voidaan luopua, mutta se maksaa.

– Olemme olleet valmiita siihenkin, että kiky-tunnit poistuisivat, mutta silloin se täytyy meidän mielestämme huomioida palkkaratkaisuissa, koska kiky-tuntien poistuminen lisäisi työnantajan työvoimakustannuksia 1,4 prosentilla, Teknologiateollisuus ry:n työmarkkinajohtaja Minna Helle sanoo Iltalehdelle.

Työnantajien ”vastaantulo” on sikäli erikoinen, että kiky-tunnit sovittiin Teollisuusliiton sopimusaloilla alunperinkin määräaikaisiksi, kuten liiton puheenjohtaja Riku Aalto huomauttaa Twitterissä:

Viideltä @finindustrial sopimusalalta kiky tunnit poistuu tämän vuoden lopussa, koska määräaikainen sopimus päättyy. Pitäisikö siitä maksaa vielä erikseen ettei ko tunnit ole ensivuonna? Palautetaanpa sosiaalivakuutusmaksut ennalleen samoin tein, vai mitä? — Riku Aalto (@riku_aalto) November 25, 2019

Teollisuusliitto irtisanoi määräaikaisen sopimuksen vuosi sitten. Sen osalta kikyily loppuu tämän vuoden lopussa.

Eipä niitä kiky-tunteja tarvitse erikseen poistaa Teknon sopimuksesta. Määräaikainen 24h pöytäkirja on irtisanottu vuosi sitten ja ne loppuu tämän vuoden lopussa. — Riku Aalto (@riku_aalto) November 25, 2019

Kuten Aalto huomauttaa, kikyssä sovittiin muistakin asioista kuin palkattomista tunneista ja lomarahaleikkauksista. Olennainen osa sitä oli sosiaalivakuutusmaksujen siirtäminen työnantajilta palkansaajille. Sosiaalivakuutusmaksujen muutosten tuoma hyöty yrityksille vuoden 2018 palkkasumman perusteella on vuositasolla 1–2 miljardia ja kumulatiivisesti noin 6,5 miljardia, todetaan STTK:n loppukesällä tekemässä laskelmassa.

Jos palkansaajien pitää maksaa kiky-tuntien poistamisesta, niin miksi sosiaaliturvamaksujen tulonsiirto työltä pääomalle ei olisi väliaikainen?

Sama STTK:n laskelma osoittaa vakuuttavasti, että yritykset eivät käyttäneet saamiaan lisämiljardeja toimintansa vahvistamiseen tai huonompiin aikoihin varautumiseen, vaan osinkoihin.

Teollisuusliitto ei ole julkaissut palkkavaadettaan, mutta Riku Aallon Iltalehdelle kertomista kilpailijamaiden sopimuksista voi päätellä korotustavoitteen olevan kolmen prosentin luokkaa. Saksassa ja Itävallassa palkankorotukset ovat olleet jopa 4,3 prosenttia, Ruotsissa tähän vuoteen päättyvän sopimuksen kustannusvaikutus oli 6,5 prosenttia.

Lisää tietoa neuvotteluasetelmista saadaan torstaina, kun Teollisuusliiton valtuusto kokoontuu Helsingissä.