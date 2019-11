KU:n juttusarjassa käydään läpi viikon asioita politiikan saralta. Tällä kertaa vieraana on helsinkiläinen kansanedustaja Mai Kivelä.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä, mikä oli eduskunnan tärkein asia tällä viikolla?

Virallisessa protokollassa opposition vaihtoehtobudjetit olivat suurin asia. Ne julkistettiin tällä viikolla, ja niitä käsiteltiin täysistunnossa.

Itselleni Terapiatakuu-kansalaisaloite, joka nyt tuli lähetekeskusteluun, oli myös hyvin tärkeä. Sillä on ehkä enemmän vaikutusta tähän yhteiskuntaan kuin näillä vaihtoehtobudjeteilla.

Ovathan vaihtoehtobudjetit sillä tavalla tärkeitä, että itsekin näkee, kuinka paljon tietyt kuullut puheenvuorot oppositiosta pohjaavat todellisuuteen siinä vaiheessa, kun he esittelevät budjettinsa. Silloin pystyy osoittamaan, että osa kansanedustajista on tehnyt ihan eri tyylisiä vaatimuksia kuin budjeteissa on tehty.



”Meillä on oikeisto-oppositio, joka haluaisi leikata hyvinvoinnista.”

Tällä viikolla oppositioryhmät tosiaan esittelivät vaihtoehtobudjettinsa. Mitä niistä jäi käteen vai jäikö mitään?

Ei varmaan hirveästi jäänyt käteen muuta kuin varmistus siitä, että meillä on oikeisto-oppositio, joka haluaisi leikata hyvinvoinnista. Oppositio tekisi täysin erilaista politiikkaa kuin hallitus nyt tekee.

Kokoomuksella oli Robin Hood -käänteisversio, jossa otetaan köyhiltä ja annetaan rikkaille. Sitten perussuomalaisilla oli vaihtoehtotodellisuuden budjetti, joka otetaan vähemmän tosissaan, koska siinä ei noudateta yhteisiä pelisääntöjä.

Yhteistä niillä on se, että meillä on selkeä oikeisto-oppositio, joka on valmis leikkauksiin. Se on valmis siihen, että eriarvoisuus ei vähene.

Mikä oli vasemmistoliitolle viikon tärkein asia?

Selkeästi se on Postin tilanne, ja ylipäätään työntekijöiden aseman puolustaminen. Teimme eduskuntaryhmän kannanoton, jossa sanoimme ei työehtoshoppailulle.

On tärkeätä, että tulee selväksi se, että emme missään nimessä hyväksy työehtoshoppailua. Me haluamme aina olla työntekijöiden puolella ja puolustaa sitä, että kaikilla on reilut työehdot. Kaikilla on oikeus riittävään palkkaan.

Puhuimme paljon siitä, kuinka tässä ei ole kyse pelkästään yksittäistapauksesta vaan laajemmasta ilmiöstä. Jos työnantajapuoli haluaisi heikentää ihmisten työehtosopimuksia neuvottelematta ja yksipuolisesti, emme tietenkään halua avata sellaista kehitystä.

Mikä asia jäi tiedotusvälineiltä huomaamatta?

Itselleni todella merkityksellistä oli, että meillä oli Suomessa europarlamentin vasemmistomepit vierailulla. Meillä oli sessio Green New Dealista eli siitä, mitä se tarkoittaisi Euroopan tasolla ja kansallisella tasolla.

Mitä tarvitsemme europarlamentilta, jotta voimme toteuttaa ekologista jälleenrakennusta Suomessa. Se oli minulle todella inspiroiva tilaisuus. Se jäi ehkä vähän mediapimentoon, koska sitä ei ollut suunnattu suurella yleisölle.

Siinä oli enemmän kyse siitä, että eurooppalainen vasemmisto pohtii yhdessä, miten ratkaisemme ilmastonmuutosta ja eriarvoisuuden torjuntaa yhdessä. Miten ilmastotoimet voivat olla tapa luoda työpaikkoja ja hyvinvointia.

Se on minun analyysissani yksi tärkeimpiä töitä, joita pitää tehdä.

Mikä on tämän viikon levysi?

Minun levyni on nyt äänikirjat. Kuuntelen niitä nykyään enemmän kuin musiikkia, pois lukien lasten tuutulaulut. Juuri sain kuunneltua Pajtim Statovcin Bollan, joka on Finlandia-ehdokkaana. Se on huikea romaani, ja kieli on todella hyvää.