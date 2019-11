Lehtikuva/Martti Kainulainen

Suomi liittyi viikko sitten jalkapallokansakuntien joukkoon, kun myös miesten maajoukkue raivasi vuosikymmenien odotuksen jälkeen tiensä arvokisoihin lyömällä ratkaisevassa EM-karsintaottelussa Liechtensteinin. Via Dolorosan loppumetrien symboliksi noussut ja monet kommenteillaan herkistänyt maajoukkueen ex-huoltaja Gunnar Yliharju sai näin parhaan mahdollisen 80-vuotislahjan.

Matsiin mahtuneet 10 000 kannattajaa seisoivat ja lauloivat koko 90-minuuttisen ajan. Miljoonat katsojat jännittivät kaupunkien ja kotien kisakatsomoissa. Katsoin ottelun vasemmistoliiton puoluekokouksen kisastudiossa Kuopiossa, jossa tunnelma oli myös katossa. Ennen ottelua, sen aikana ja loppuvihellyksen jälkeen virtasivat ilon ja liikutuksen kyyneleet.

Kotimainen futiskansa on päässyt nyt viikon verran makustelemaan Huuhkajien historiallista saavutusta. Miksi ja miten juuri Markku Kanervasta kuoriutui suomifutiksen uusi messias? Ja mitä vaikutuksia tällä saavutuksella on suomalaiselle jalkapalloilulle tulevina vuosina?

Palataanpa ajassa kolme vuotta taaksepäin. A-maajoukkueen edellinen valmentaja Hans Backe sai potkut tehtävästään joulukuussa 2016 vuoden mittaisen surkeita esityksiä sisältäneen jakson jälkeen. Backen bussi-Suomi oli passiivinen, alistunut, ja se ei uskaltanut pitää palloa. Suomifutis oli ottanut uuden pohjakosketuksen.

Backen valinnan taustalla oli Mixu Paatelaisen traumaattinen aikakausi epäonnistuneine joulukuusi-kokeiluineen. Kokemukset olivat nostaneet pinnalle näkemyksen, jonka mukaan maajoukkueelle ei löytyisi riittävän hyvää valmentajaa kotimaasta. Onneksi Palloliitosta löytyi kolme vuotta sitten rohkeutta nostaa ruoriin hyvin aiemmista pätkäpesteistään suoriutunut ja aiemmin alle 21-vuotiaiden maajoukkueessa menestynyt Kanerva. Monet pitivät kuitenkin ”Riveä” tuossa vaiheessa jonkin sortin välivaiheen luotsina.

ILMOITUS

Kanerva sai aikaa ja on rakentanut maajoukkueen tekemistä pienten prosessien kautta ammentaen oppia kasvavasta joukosta kotimaisia valmentajia, jotka ovat uskaltaneet etsiä työkaluja päivittäiseen tekemiseen Suomen rajojen ulkopuolelta. Moderni tapa käyttää dataa ja esimerkiksi videoita valmennuksen apuna on auttanut taktisten marginaalien löytämisessä.

On kuitenkin syytä muistaa, että pelkästään tieteellisen prosessin huippuunsa hiomisella ei pärjätä ihmisten yksittäisiin ratkaisuihin perustuvassa monimutkaisessa joukkuepelissä. Valmentaminen on myös psykologiaa sekä toimivan taustatiimin ja positiivisen ilmapiirin luomista. Tässä Kanerva on osoittautunut maestroksi. Pelaajat eivät pelkää epäonnistumisia ja ovat joukkueena enemmän kuin osiensa summa.

Suomen lohkossa pelanneista maista Kreikalla ja Bosnia-Hertsegovinalla oli kiistatta paremmat pelaajat. Taktinen pedanttisuus oli kuitenkin molemmilla heikommalla tasolla ja henkinen ilmapiiri myrkyttynyt. Kreikka sai toki pakettinsa parempaan kuosiin karsintojen lopussa John van ’t Schipin johdolla, mutta Suomen kannalta tämä tapahtui onneksi vasta Huuhkajille sopivaan aikaan.

Kunnia menestyksestä kuuluu kehittyneen maajoukkuetoiminnan ohella erityisesti päivittäistä ruohonjuuritason työtä seuroissa tekeville toimijoille ja futisperheille sekä kannattajakulttuuria vuosikausia rakentaneille pioneereille. Pyramidia kun ei voi rakentaa kärki edellä eikä kipinää sytyttää norsunluutornista käsin.

Suomifutis on saanut takavuosina osakseen runsaasti vähättelyä ja naureskelua pitkien menestyksettömien jaksojen myötä. Seurajoukkuepuolella HJK:n paikka Mestareiden liigassa 20 vuotta sitten oli eräänlainen päänavaaja, ja viimeistään nyt lajipioneerit pääsevät toteamaan jalkapalloelämäntavan kantavan vihdoin hedelmää myös menestyksen muodossa.

Huuhkajien menestys tuo mukanaan kasvaneen itsekunnioituksen ohella myös rahaa. Taloudellisesti EM-lopputurnauspaikka on vähintään 9,25 miljoonan euron arvoinen pelkästään Uefan palkkiorahojen ansiosta. Samalla jalkapallon ja Huuhkajien markkina-arvo nousee Suomessa. Parantuvan taloustilanteen soisi näkyvän jatkossa erityisesti seuratuessa ja olosuhteiden parantamisessa.

Vakiokupongilla palataan normaaliin päiväjärjestykseen Englannin liigan otteluiden merkeissä. Lauantain herkkupala on mestarisuosikki Man Cityn ja uudistuneen Chelsean kohtaaminen. Nuorekas Chelsea jää tällä kertaa Pep Guardiolan ryhmän jalkoihin, kohteeseen varma 1.

Ideavarmana voi kokeilla kohteen 6 Wolverhamptonia, joka on hyvässä vireessä. Vierasvoitto Bournemouthia vastaan pudottaa useita rivejä pois täysosumataistosta.

Vakioveikkauksen peliaika päättyy lauantaina 23.11. kello 16.58. Kansan Uutiset suosittaa 64 merkin järjestelmää: 1, 2 (X), 1, 2 (1), 1 (X), 2, X (1), 1, 2, 1, 1 (X), 1(2), 1.