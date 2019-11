Lehtikuva/Akseli Muraja

Vasemmistoliitto on yhtenäisempi kuin koskaan

Hallitus ja puoluevaltuusto Vasemmistoliiton uuteen puoluehallitukseen valittiin Kuopion puoluekokouksessa Henri Ramberg, Jouni Siren, Heidi Vättö, Anni Järvinen, Kauko Niemi, Silvia Modig, Eila Tiainen, Elisa Lientola, Alia Dannenberg, Mia Haglund, Pia Lohikoski ja Juhani Lehto sekä varalle Ilpo Haaja, Kaisa Vallavuori, Markus Åkerlund ja Tiina Ahlfors. Vasemmistoliiton puoluevaltuuston puheenjohtajaksi valittiin Miikka Kortelainen. Valtuuston varapuheenjohtajiksi valittiin Mira-Veera Auer ja Hanna-Kaisa Rokkanen. Vasemmistoliiton puoluevaltuuston kokoonpano: Helsinki Anna Vuorjoki, Eliel Kilpelä, Mira-Veera Auer, Galia Suárez-Katainen, Markku Kärkkäinen, Mike Pohjola, Elina Vainikainen, Kirsi Pihlaja, Toni Asikainen. Varalla: Marika Väisänen, Irja Remekselä, Minna-Elisa Luostarinen, Joel Lindqvist, Outi Alanen, Justus Mollberg, Kai Backman, Merja Helle, Ilkka Salonen. Häme Juha Hiltunen, Hanna Jokinen, Ari Parviainen. Varalla: Tarja Kirkkola-Helenius, Nina Päivärinta. Kaakkois-Suomi Juuso Mustonen, Suvi Silvala. Varalla: Arja Tauria-Huttunen, Esa Valkonen. Kainuu Miikka Kortelainen. Varalla: Aki Räisänen Keski-Suomi Vesa Plath, Paul Abbey, Irma Hirsjärvi. Varalla: Paula Rastas, Ira Vainikainen, Sirpa Martins. Lappi Tommi Sauvolainen, Albana Mustafi, Aaro Granroth. Varalla: Mari Ikonen, Sari Moisanen, Marjo Muhonen. Pirkanmaa Tatu Ahponen, Sanna-Maria Anttila, Noora Tapio, Veera Kiretti, Aapo Niemi. Varalla: Johannes Asikainen, Leena Saarela, Marja-Leena Torkki, Kukka Kunnari, Aki Leppänen. Pohjanmaa Anneli Lehto, Antti Knuuttila. Varalla: Juha-Matti Kiviluoma, Noora Knaapila. Pohjois-Pohjanmaa Heidi Haataja, Suvi Röntynen, Olli Kohonen, Hilkka Haaga, Antti Tihinen. Varalla: Helvi Järvenpää, Heidi Hietalahti, Carina Läntinen, Jaakko Latvanlehto, Tarmo Raatikainen. Satakunta Raisa Ranta, Petri Salminen, Eija Allasmaa. Varalla: Mikko Kaunisto, Jarno Valtonen, Tiina Rinne. Savo-Karjala Kaisa Korhonen, Jani From, Joni Orava. Varalla: Sakari Laitinen, Anne Keronen, Rauno Jääskeläinen. Uusimaa Chau Nguyen, Elina Nykyri, Antero Eerola, Heini Liimatainen, Said Moradi. Varalla: Pirkko Kotila, Mika Mäkelä, Riika Raunisalo, Hanna Kähkönen, Ville Karinen. Varsinais-Suomi Jaakko Lindfors, Katri Kapanen, Emma Lindqvist, Tomi Nieminen, Lotta Laaksonen, Jorma Rand. Varalla: Elina Sandelin, Pekka Rantala, Taimi Räsänen, Sasu Haapanen, Riikka Oksanen, Matti Rajala. Yleisjäsenet Anni Ahlakorpi, Anni-Sofia Niittyvuopio, Hanna-Kaisa Rokkanen, Tiia Lehtonen, Roy Pietilä. Varalla: Antti Saarelainen, Tuomas Suihkonen, Toni Mäkinen, Sirkku Ingervo, Marko Pekkarinen.

Puoluejohto meni Kuopiossa melkein kokonaan uusiksi. Hävittäjähankinnalle annettiin kirpeää kritiikkiä.

Vasemmistoliiton puoluekokous Kuopiossa sujui hyvässä hengessä. Vanhat jakolinjat ovat kadonneet, eikä hallitukseen osallistuminenkaan tuota tällä kertaa kenellekään tuskaa. Päinvastoin, puoluekokous osoitti seisten suosiota sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekoselle aktiivimallin kaatamisesta.

Opetusministeri Li Andersson hurrattiin jatkokaudelle puheenjohtajaksi ilman vastaehdokkaita. Hän sanoi, ettei vasemmistoliitto suostu lokeroimaan itseään niihin kapeisiin muotteihin, joita sille hanakasti tarjotaan.

– Vasemmistoliitto on ja sen pitää jatkossakin olla puolue, joka yhdistää ihmisiä erilaisista työ- ja koulutustaustoista, tulotasoista, paikkakunnilta ja elämäntilanteista. Me emme ole ”joko punavihreiden tai ay-aktiivien” puolue, vaan tämä puolue on se paikka, jossa duunari Raahen terästehtaalta, eläkeläinen Sauvosta, sairaanhoitaja Imatralta ja opiskelija-aktiivi Helsingistä kohtaavat ja yhdessä pohtivat hiilineutraaleja tehtaita, eläkeläisten ja opiskelijoiden toimeentuloa sekä hoivan tulevaisuutta, Andersson luonnehti.

Vasemmistoliittoa hän kutsui kansanliikkeeksi, joka yhdistää ihmisten kamppailun paremman elämän puolesta.

– Siihen kamppailuun tarvitaan niin ammattiyhdistysliikkeen, opiskelijaliikkeen kuin ympäristöliikkeenkin jäsenet. Tämä monipuolisuus ja valtakunnallisuus vaatii meiltä herkkyyttä ja halua ymmärtää toista, vähättelyn tai nopean tuomitsemisen sijaan. Elämä ei näytä samanlaiselta Kainuussa ja suurissa yliopistokaupungeissa, ja sen on näyttävä vasemmistoliiton ehdottamissa ratkaisuissa.

Koikkalainen voitti

selvin numeroin

Kun puheenjohtajakilpaa ei ollut, suurin jännite henkilövalinnoissa koski puoluesihteeriä, joka valittiin nyt viimeisen kerran puoluekokouksessa. Jatkossa valinta on puoluevaltuuston käsissä.

Puoluetoimistossa työskentelevä Mikko Koikkalainen voitti äänestyksessä istuvan puoluesihteerin Joonas Leppäsen numeroin 169–126.

Kannatuspuheenvuoroissa Koikkalaista kehuttiin analyyttisyydestä, jäsenkunnan tuntemuksesta, organisointikyvystä ja strategisesta ajattelusta. Leppäsen vahvuuksina pidettiin neljiä onnistuneita vaaleja, yhteyttä kenttään sekä piirien ja aktiivien tukemista.

Koikkalaisen mukaan syksyllä piireissä käyty kiertue vahvisti hänen käsitystään siitä, että tulevalla puoluekokouskaudella erityisen tärkeää on vahvistaa puolueen sisäistä keskustelua vasemmistolaisen politiikan ydinkysymyksistä.

– Myös kentän toiminnan konkreettiseen kehittämiseen on satsattava. Tätä kaikkea uusi puoluejohto ryhtyy työstämään heti.

Puolueen ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin kansanedustaja Jussi Saramo, 40, Vantaalta, toiseksi sosionomi Minna Minkkinen, 35, Tampereelta ja kolmanneksi pääluottamusmies Jouni Jussinniemi, 37, Kyröjärveltä.

Puoluevaltuuston puheenjohtajaksi nousi Miikka Kortelainen Kajaanista. Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Mira-Veera Auer Helsingistä ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Hanna-Kaisa Rokkanen Hämeenlinnasta.

Hävittäjähankinta

puhutti

Yleiskeskustelussa muita aiheita enemmän puhutti kallis hävittäjähankinta. Rauno Jääskeläinen esitti hankkeesta luopumista kokonaan ja sen tilalle mahdollisimman modernin ilmatorjuntakaluston hankkimista. Hän perusteli tätä sillä, että nykyiset sodat ovat kaupunkien ilmapommituksia, joiden torjumiseen hävittäjät soveltuvat huonommin.

Puolue ottikin kannan, jonka mukaan sotilaallisen ”suorituskyvyn säilyttäminen on turvattavissa huomattavasti alemmalla hankinta- ja ylläpitokustannusten tasolla kuin on puolustusvoimien johdon taholta esitetty”.

Suomen ja Naton isäntämaasopimusta vasemmistoliitto pitää tarpeettomana, niin kuin on pitänyt aiemminkin. Puolue myös vaatii sopimuksen eduskuntakäsittelyä. Li Anderssonin mukaan käytännössä asia riippuu siitä, mitä hallituskumppanit ajattelevat. Hän ei uskonut realistisiin mahdollisuuksiin edistää puolueen kantaa tässä asiassa.

Puoluekokouksessa puhetta johtanut entinen kansanedustaja Erkki Virtanen jäi pois puoluehallituksesta 18 vuoden jälkeen. Hän evästi uuden puoluehallituksen tärkeimmäksi asiaksi vastustaa voimia, jotka ajavat maailmaa tuhon suuntaan. Virtanen sanoi, ettei olisi koskaan uskonut joutuvansa näkemään, että on aidosti toimittava rasismia, fasismia ja sodan uhkaa vastaan.

Lehtikuva/Akseli Muraja

