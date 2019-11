Lehtikuva/Roni Rekomaa

”Kiky-tunnit on saatava pois”

SAK:n edustajisto kiirehtii työnantajaa neuvottelupöytään.

Kilpailukykysopimuksessa sovittu työajan pidennys päättyy, linjaa palkansaajakeskusjärjestö SAK. Järjestön lähtökohtana tulokierroksella on, että jokainen saa kunnollisen työehtosopimuksen ja että kiky-tuntien tekeminen loppuu.

Käynnissä olevalla tulokierroksella on taakkana Sipilän hallituksen perintö, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta totesi torstaina järjestön edustajistossa Helsingissä.

– Työnantajapuolen väite kiky-tuntien pysymisestä työehtosopimuksissa on kestämätön. He pitävät sitä kiveen hakattuna, mutta samaan aikaan pöytään tulee esityksiä työajan pidentämiseksi, Eloranta sanoi UP-uutispalvelulle.

– Kummalliselta tuntuu, että työtunteja voidaan lisätä, mutta mitään ei voi ottaa pois.

Ammattiliittojen jäsenmaksuperinnän poistamista on esitetty useammassa neuvottelupöydässä. Elorannan mukaan kyse on ideologisesta hyökkäyksestä, jolla työnantajapuoli haluaa näyttää, että se on valmiit koviinkin toimiin.

– Mielestäni tämä on kiukuttelua. Sillä ei ole mitään tekemistä työn hinnan kanssa, Eloranta sanoo.

Avauspuheessaan Eloranta mainitsi, että suomalaiset työnantajat ovat ryhtyneet kotikutoisesti ajamaan työehtoja alas. Sen sijaan pääomapiirejä edustavat Financial Times ja OECD ovat todenneet vastikään, että oikeudenmukaiset työehdot työntekijöille ovat toimivan markkinatalouden elinehto.

”Tehdystä tunneista pitää maksaa”



Neuvottelukierroksen avaussopimus ei saa olla katto, vaan lattia, josta ponnistetaan, Eloranta totesi puheessaan. Hän muistutti, että euromääräiset korotukset korjaavat sekä naisten palkkojen jälkeenjääneisyyttä että nostavat matalia palkkoja.

JHL:n edustaja Markus Lepinoja Oulusta ei usko suuriin kuoppakorotuksiin, joita sote-alan naisvaltaiset liitot ovat kuntasektorille vaatineet. Silti korotuksen pitää näkyä palkkarahassa.

– Kahden edellisen hallituksen aikana tehdyt maltilliset korotukset eivät käy. Jos tehdään vielä yksi maltillinen ratkaisu, naisvaltaisten kuntasektorin ammattien arvostus vähenee entisestään.

Kiky-tunnit poistuvat, Lepinoja uskoo.

– Tai sitten kiky-tunneista maksetaan. Kiky-tunnit ovat tehtyä työtä, ja niistä kuuluu maksaa.

Julkiselle sektorille osoitettu määräaikainen lomarahojen leikkaus päättyy. Se jätti kuitenkin ikävän maun työntekijäpuolelle. Vastaavat eivät tule enää kysymykseen etenkään, jos halutaan saada työntekijät kiinnittymään kuntasektorille.

– Kyse on ansaitusta rahasta. Muutenkaan en pidä hyvänä työnantajapuolen esityksiä, joilla halutaan poistaa työntekijöiden saamat etuudet. Jos lomarahaan tai -palkkaan tulee leikkauksia, kuntasektori ajaa itsensä nurkkaan.

”Työnantajat vatuloivat tahallaan”



Teollisuusliiton edustaja Pirkko Valtanen Raahesta toivoo työnantajalta malttia neuvottelupöytään. Viime hallituskaudella käskettiin välttää vatulointia. Valtasen mukaan nämä terveiset pitää lähettää nyt työnantajapuolelle.

– Parikymmentä vuotta olen neuvotteluja katsonut. Näyttää, että työnantaja on keksinyt ottaa väsytystaktiikan käyttöön. Ehkä he elävät vielä Sipilän hallituksen hurmosta.

Valtanen kummastelee, että työnantajat esittävät periaatteellisten etujen purkamista, kuten lomien leikkaamista ja ammattiliittojen jäsenmaksujen perinnästä luopumista.

– Jäsenmaksujen perintä on työnantajankin etu. Sillä pidetään järjestäytyminen ja sopiminen kunnossa. Jotenkin työnantaja kuvittelee, että tällä esityksellä voidaan lyödä työntekijöitä, vaikka se kalahtaa heille omaan nilkkaan.

Kiky-tuntien poistuminen on Valtasen mukana pienille työnantajille iso helpotus. Työaikojen pidennykset ovat teettäneet enemmän työtä mm. palkanlaskussa kuin kikystä on ollut etua.

Työnantajaliitot eivät vaikuta Valtasesta olevan tosissaan huolissaan Suomen kilpailukyvystä, koska neuvottelut vellovat.

– Tämä junnaaminen ei ole kenenkään etu. Työnantaja leikkii nyt tulella. Kohta alkaa vienti sakata. Siihen meillä ei ole varaa. Ottakaa nyt järki käteen, Valtanen viestii Teknologiateollisuudelle.