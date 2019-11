Ville Kekäläinen

Minna Canthista ja tasa-arvosta kertova kappale valittiin vuoden lastenlauluksi.

Valtakunnallinen Lastenmusiikkipäivä palkitsi eilen tiistaina musiikintekijöitä ja muita lastenmusiikin merkkihenkilöitä.

Aili Järvelän säveltämä ja yhdessä Mauno Järvelän kanssa sanoittama Vuoden 2019 Näppärikurssilaisten Minna Canthista kertova laulu voitti ylivoimaisesti yleisöäänestyksen Vuoden lastenlaulusta.

Kantti kestää! -kappaleessa muistutetaan, että tasa-arvon valtakuntaa on jatkuvasti rakennettava, jottei se romahda.

Laulussa Minna Canth tarttuu ohjaksiin ja lopussa lapsikuoro julistaa Canthin sanoin: ”Emme suostu nukkuvaan elämään!”

Näppäripedagogiikka on lasten ja nuorten musiikkikasvatusmenetelmä, joka pohjautuu pääasiassa kaustislaiseen pelimannimusiikkiin. Kantti kestää! -esitys on taltioitu Kaustisen kansamusiikkijuhlien Näppärikonsertissa.

Näppäri-pedagogiikan isä Mauno Järvelä on aiemmin palkittu elämäntyöstään muun muassa lastenkulttuurin valtionpalkinnolla, Pro Finlandialla, Taiteen Suomi-palkinnolla sekä Taideyliopiston kunniatohtorin arvolla.

Ilmaiskonsertteja ja elämäntyöpalkintoja

Hämeenlinnassa järjestetyssä Jellona-gaalassa jaettiin yhdeksän Jellona-palkintoa.

Muun muassa Nukketeatteri Sampon perustaja Maija Baric huomioitiin elämäntyöpalkinnolla.

Baric on käsikirjoittanut, säveltänyt, ohjannut ja lavastanut kymmeniä näytelmiä sekä esiintynyt niissä. Hänen laulunsa soivat päiväkodeissa ja musiikkileikkikouluissa ja niitä on julkaistu niin kirjoissa kuin äänitteillä.

Varhaisiän musiikinopettajien VaMO ry valitsi vuoden lastenlevyksi Soili Perkiön Eppu Nuotion runoihin säveltämän Nallen talvi -levyn ja Pikku Kakkosesta tuttu Tuomo Rannankari palkittiin vuoden lastenmusiikin tekijänä.

Vuoden lastenlaulutekona palkittiin Oulussa kymmenenä kesänä järjestetty soiva katu ja Hämeenlinnalle myönnettiin Lastenmusiikkipääkaupunki 2020 -tunnustus.

Tällä viikolla järjestetään lähes sata ilmaista lastenmusiikkitapahtumaa ympäri Suomea Lastenmusiikkipäivän kunniaksi. Juhlakonsertti on nähtävissä Lasten oman radion YouTube-kanavalla.

Lastenmusiikkipäivän suojelijana toimii Tasavallan presidentin puoliso, ohjelmajohtaja Jenni Haukio.

Vuoden 2019 lastenmusiikkipäivän kantava ajatus on, että lastenmusiikilla itsellään menee hyvin, mutta aikuisten on nostettava sitä näkyvämmin esiin ja kaikkien lasten saataville. Teemapäivän takana on viime vuonna perustettu Lastenmusiikki ry, joka edistää sekä lastenmusiikin että sen tekijöiden asemaa.