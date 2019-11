Lehtikuva/Akseli Muraja

Kuntavaalien suhteen ei ole hätä, mutta valmistautuminen ja suunnitelmien tekeminen pitää aloittaa pian.

Vasemmistoliiton tuoreella puoluesihteerillä Mikko Koikkalaisella on uudessa tehtävässä odottavista töistä prioriteettilista selvillä. Ensimmäisenä on hoidettava Kuopion puoluekokouksessa uusiksi menneen johdon – puoluevaltuuston puheenjohtajiston ja puoluehallituksen – niin sanottu sisäänajo.

– Tehdään rutiinit eli kerätään sähköpostiosoitteet kasaan ja selvitetään, mitä heillä on mahdollisesti kysyttävää ja mitä heidän tarvitsee tietää peruskäytännöistä. Miten puoluehallitus järjestäytyy?

– Tämä pitää saada nopeasti hoidettua, kun puoluekokous oli näin loppuvuodesta, ei auta odottaa joululomille. Puoluehallituksen tulee olla toimintakykyinen tämän vuoden puolella reilusti, Koikkalainen sanoi.

Mitkä meille ovat tärkeitä kysymyksiä?

Koikkalainen huomauttaa, että uudessa puoluehallituksessa on kokeneita, puolueen toimintaa tuntevia henkilöitä.

– Mutta pitää hoitaa perusjuttu, eli ei viivytellä sen suhteen, että laitetaan käytännöt kuntoon. Ei ole enempää tehtävää, mutta mitä nopeammin sen parempi.

Kuntavaalit ja periaateohjelma

Suuremmista asioista listalla on vuoden 2021 kuntavaalit, joihin valmistautuminen on jo osin aloitettu. Niiden osalta ei ole hätä, mutta viivytelläkään ei saa.

– Kuntavaaleihin pitää jo ryhtyä valmistautumaan ja tekemään suunnitelmia, Koikkalainen sanoo.

Samasta asiasta Koikkalainen puhui jo puoluesihteerikampanjan aikana. Tavoitteena on paitsi vaalivoitto, myös ehdokasmäärän kasvattaminen.

Paljon aikaa tulee viemään myös periaateohjelman uusiminen, josta päätettiin Kuopiossa. Siihen on varattu aikaa 2–3 vuotta.

– Sille pitää tehdä suunnitelma. Kentän ja jäsenistön kuuleminen ja puolueen sisäinen keskustelu ydinkysymyksistä, Koikkalainen luettelee.

Ja toki ensi vuoden toiminta pitää aikatauluttaa. Aiempi puoluevaltuusto hyväksyi toimintasuunnitelman ensi vuodelle, mutta Koikkalaisen tehtäväksi jää valmistella aikataulut puoluejohdon kanssa.

Koikkalainen näkee yhtenä tehtävänään edesauttaa puolueen jäsenistön keskustelua, kun uutta periaateohjelmaa laaditaan.

– Keskustelulle nähtiin jo selkeä tarve puoluekokouksessa. Sen huomasi myös, kun oli puoluejohtoehdokkaiden kiertämistilaisuuksia. Ihmisillä on tarve keskustella ja tulla kuulluksi näistä asioista.

– Saadaan tietoisesti keskustelut käyntiin ideologisista kysymyksistä. Mitkä meille ovat tärkeitä kysymyksiä? Tämähän ei tapahdu itsestään, vaan tätä pitää edistää.

Koikkalainen tarkentaa, että edistäminen tarkoittaa esimerkiksi seminaarien tai kuulemistilaisuuksien järjestämistä.

– Ylhäältä voidaan koordinoida, jotta keskustelua syntyy, mutta sisällön pitää tulla kentältä. Ylipäänsä tulee kuitenkin muistaa, ettei keskustelu ole johdon ja jäsenistön välistä.

– Se on jäsenistön keskinäistä. Viime vuosina on selkeästi ollut havaittavissa, että meillä on kannattajajäsenkuntaa, jotka painottavat eri asioita politiikassa. Mutta poliittisesti suuria ristiriitoja ei ole, Koikkalainen sanoo.

– Jäsenistö pitää saada pohtimaan, mitkä meidän ydinkysymyksemme ovat. Mitä on vasemmistoliiton politiikka 2020-luvulla tai siitä jopa pitemmälle.

Kaikkien kanta on tärkeä

Puoluesihteerikisa aiheutti eniten keskustelua ennen puoluekokousta. Lopulta ratkaisu oli selvä, kun Koikkalainen voitti Joonas Leppäsen äänin 169–126.

– Saadun palautteen perusteella, ja kun katsoo some-kommentteja, ei [kisasta jäänyt arpia]. Totta kai ne ovat aina muutoksia. Monista syistä puolue vaikuttaa yhtenäiseltä, Koikkalainen sanoo.

Mikko Koikkalainen lisää, ettei ajattele voittaneensa jotain.

– Puoluekokous on valinnut minut tehtävään, ja se on valintakysymys. Siellä on yli sata ihmistä, jotka ovat äänestäneet toisin. Heidän kantansa on aivan yhtä tärkeä.