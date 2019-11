Lehtikuva/Seppo Samuli

”Jos nyt suoraan sanon, niin Postin hallituksen käytöksessä näkyy, että maassa on hallitus vaihtunut ja ilmeisesti se ei miellytä.”

Postilakon sovittelua jatketaan iltapäivällä valtakunnansovittelijan toimistossa. Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU hylkäsi tiistaina ensimmäisen sovintoesityksen. Liiton kynnyskysymys on pakettilajittelijoiden asema, mutta sovintoesityksessä oli puheenjohtaja Heidi Niemisen mukaan myös useita työnantajan toivomia työehtoheikennyksiä, joita PAU ei voi hyväksyä.

Kiista 700 pakettilajittelijan työehtosopimuksesta on ollut vireillä elo–syyskuun vaihteesta asti, jolloin Postin hallitus päätti siirtää heidät viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksesta heikompaan Teollisuusliiton ja Medialiiton väliseen sopimukseen.

Palvelualojen työnantajaliiton Paltan toimitusjohtaja Tuomas Aarto sanoi tiistaina, että asiaa ei voi ratkaista työehtosopimusneuvotteluissa, koska pakettilajittelijoiden uusi työnantaja Posti Palvelut Oy ei ole Paltan vaan Medialiiton jäsen.

PAUn Heidi Nieminen sanoo Kansan Uutisille, että asia voidaan ratkaista valtakunnansovittelijan johdolla käytävissä neuvotteluissa, koska pöydän toisella puolella Aarron vieressä istuu Posti Groupin työsuhdejohtaja Pasi Vuorio, joka on myös Posti Palvelut Oy:n hallituksen jäsen, ja yhteensä kolme Paltan neuvottelijaa on työsuhteessa Postiin.

– Heidän neuvotteluryhmästään puolet on työsuhteessa Postiin ja sillä tavalla heillä on varsin vahva kytkös firmaan. Jos tässä asiassa halutaan edetä, niin siellä on kyllä ihmiset paikalla, jotka pystyvät tekemään ratkaisuja.

ILMOITUS

Firma ei välitä omistajan tahdosta



Pakettilajittelijat siirrettiin työnantajan toimesta uuden sopimuksen piiriin marraskuun alussa. Nieminen tarkentaa, että asiassa ongelma ei ole liikkeen luovutus sinällään, vaan uuden sopimuksen työehdot. Mikään ei estä noudattamasta PAUn työehtoja myös Posti Palvelut Oy:ssä.

PAU järjesti pakettilajittelijoiden siirrosta toiseen sopimukseen lyhyen lakon jo syyskuun alussa. Silloin se keskeytyi omistajaohjausministeri Sirpa Paateron lupaukseen aikalisästä. Ministeri lupasi, että työehtosopimusneuvotteluiden yhteydessä ”käydään keskustelu myös paketti- ja verkkotoiminnan työntekijöiden osalta”.

Onko näitä neuvotteluja käyty?

– Ei, koska Posti ei ole suostunut tuomaan niitä näihin neuvotteluihin. He eivät ole totelleet omistajaa.

Miten on mahdollista, että omistajan tahtoa ei kuunnella?

– Sitä olen tässä ihmetellyt, että miten on mahdollista, että tässä maassa omistaja toteaa näin ja firma ei korvaansa lotkauta. Tämä on hyvin outoa. Olen ymmärtänyt, että jos missä tahansa muussa kuin valtio-omisteisessa yrityksessä omistaja kertoo tahtotilansa, niin sitä noudatetaan.

– Jos nyt suoraan sanon, niin Postin hallituksen käytöksessä näkyy, että maassa on hallitus vaihtunut ja ilmeisesti se ei miellytä. Siltä osin heitä ei ilmeisesti kiinnosta kuunnella omistajan tahtoa. Ainakin he toimivat niin, että ei kiinnosta.

Ministerin linjaus ei omistajan etu



Omistajaohjausministeri Sirpa Paatero totesi tiistaina eduskunnassa toimittajille, että 700 pakettilajittelijan siirto Posti Palvelut Oy:n palvelukseen on realiteetti.

– Se on joka tapauksessa tehty. Se, millä sopimuksella neuvotellaan, on toinen asia, Paatero jatkoi.

PAUn Heidi Niemistä ministerin linjaus ei tyydytä.

– Haluaisin, että ministeri tekisi sellaisia linjauksia ja toimia, jotka ovat valtion ja omistajan edun mukaisia. Ei tämä tällä hetkellä missään tapauksessa ole omistajan edun mukaista.

Väärää tietoa Postin hallitukselta



Aamulla MTV3:n Huomenta Suomessa Postin hallituksen puheenjohtaja Markku Pohjola perusteli työehtojen halventamista jälleen kerran pakettilajittelun vaikealla kilpailutilanteella ja sillä, että Postin kilpailijat noudattavat Teollisuusliiton sopimusta.

Niemisen mukaan tämä ei pidä paikkaansa. Yli 99 prosenttia pakettimarkkinasta on yhtiöillä, jotka eivät käytä Teollisuusliiton sopimusta.

– Jos Postin hallituksen puheenjohtaja vielä tänä päivänä sanoo näin, niin hän on varmaan väittänyt näin myös omistajalle. Mutta kuka tahansa voi tarkistaa, että näin ei ole.

Teollisuusliiton sopimuksen sijaan valtaosa pakettimarkkinasta noudattaa AKT:n ja Autoliikenteen Työnantajaliitto ALT:n välistä sopimusta, joka Niemisen mukaan on saman tasoinen ja osin jopa parempi kuin PAUn sopimus.

Niemisen mukaan PAUlla ei ole mitään sitä vastaan, jos myös Postin pakettilajittelijat siirretään AKT:n ja ALT:n sopimukseen.

– Se käy meille.

”Itse en kehtaisi”



Teollisuusliitto ja Medialiitto ovat äsken tehneet uuden sopimuksen, jossa vanhojen työntekijöiden työehdot säilyvät ennallaan kaksi vuotta. Heidi Nieminen pitää uutta sopimusta ”vähän hassuna”, koska Teollisuusliitolla ei ole yhtään jäsentä pakettilajittelijoissa.

– Itse en kehtaisi tehdä minnekään mitään sopimusta, missä minulla on nolla jäsentä. Pakettilajittelijat ovat edelleen meidän jäseniämme.

Postin hallituksen puheenjohtajan Markku Pohjolan kanssa Nieminen on samaa mieltä yhdestä asiasta: tilanteesta kärsivät Postin asiakkaat, työntekijät ja omistaja.

– Postin hallitus on tehnyt päätöksen, josta tämä kolmikko kärsii, eivät ne, jotka tämän päätöksen ovat tehneet.