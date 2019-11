Lehtikuva/Martti Kainulainen

”Työehtojen halpuuttaminen on kitkettävä suomalaisesta työelämästä.”

Sähköliitto on seitsemäs ammattiliitto, joka ryhtyy tukemaan Posti- ja logistiikka-alan unioni PAUn lakkoa tukitoimilla. Sähköliiton tukilakot alkavat ensi maanantaina 25.11. seitsemässä posti- ja logistiikkakeskuksessa kuudella paikkakunnalla. Ne päättyvät sunnuntaina 8. joulukuuta kello 24.

Tukilakossa ovat postin tai pakettien jakeluun, käsittelyyn tai eteenpäin välittämiseen liittyvissä sähkö- tai tietoliikennejärjestelmien huolto-, korjaus- ja kunnossapitotehtävissä työskentelevät Sähköliiton jäsenet, joiden töihin noudatetaan tiettyjä työehtosopimuksia.

Tukilakon piirissä postikeskukset Tampereella, Pasilassa, Kuopiossa ja Oulussa sekä Vantaan ja Liedon logistiikkakeskukset ja Posti Oy:n Rahtiterminaali Vantaalla.

– Postia koskevassa työriidassa on kysymys työehtoshoppailusta laajana ilmiönä. Ammattiliittojen mitta on tullut täyteen, ja siksi niiden tukitoimet ovat kokonaisuutena mittavat. Työehtojen halpuuttaminen on kitkettävä suomalaisesta työelämästä, vaatii Sähköliiton puheenjohtaja Sauli Väntti.

Muut postilaisten työtaistelulle tukea antavat liitot ovat Ilmailualan Unioni IAU, Rautatiealan unioni RAU, Suomen Merimies-Unioni SMU, Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT, Palvelualojen ammattiliitto PAM ja Suomen Elintarviketyöläiset SEL ry.

ILMOITUS

Rautateiden tavaraliikenne seisoo



RAU pysäyttää rautateiden tavaraliikenteen vuorokaudeksi. Sen julistama saarto pysäyttää rautateiden tavaraliikenteen turvaamisen ja ohjauksen tiistaina 19.11. kelllo 21.00. Saarto päättyy 20.11. klo 21.00.

JHL:n tukilakko sulkee tavaraliikenteen ratapihat 19.11. Junien kunnossapito on lakossa 20.11. saakka. Lakko on valtakunnallinen.

Merimies-Unionin tukitoimet kohdistuvat laajalti kotimaanliikenteessä oleville yhteysaluksille, lautta-aluksille sekä losseille ja ulkomaanliikenteessä oleville lasti- ja ropax -aluksille sekä matkustaja-autolautoille. Tukitoimenpiteet ovat voimassa niin kauan, kunnes Postin ja ja PAUn kesken saavutetaan ratkaisu, ellei myöhemmin toisin ilmoiteta. Tukitoimenpiteet alkoivat maanantaina 18.11.

IAU:n jäsenet eivät osallistu postinkäsittelyyn lentokentillä. Sen ensi viikolla alkavat uudet tukitoimet ulottuvat koko lentoliikenteeseen.

AKT:llä tukitaisteluiden sarja



AKT:n myötätuntotyötaistelu alkoi maanantaina 18.11. Ensimmäisessä vaiheessa AKT:n jäsenet pidättäytyvät työstä Posti Kuljetus Oy:ssä. sekä muilla työpaikoilla Posti Oy:n tavaroiden ja lähetyksien käsittelystä.

AKT:n tukitoimet laajenevat asteittain ja niitä on ilmoitettu 8.12. asti.

Maanantaina 25.11. kello 03:00 alkaen vuorokauden kestävässä myötätuntotyötaistelussa AKT:n jäsenet, jotka ajavat paikallis- ja lähiliikennettä HSL-alueella, pidättäytyvät työstä. Työstä pidättäytyminen koskee myös myötätuntotyötaistelun kohteina olevien yritysten huoltokorjaamoiden työntekijöitä.

PAM tukee PAUn työehtosopimusneuvotteluja kieltämällä Postin jakeluverkossa kulkevien pakettien ja kirjeiden käsittelyn Postin palvelupisteissä eli nk. asiamiesposteissa 25.11. kello 00.00 – 8.12. kello 24.00.

SEL tukee PAUn työtaistelua Postin kuljetusten käsittelykiellolla elintarvikealan yrityksissä. Käsittelykielto alkaa perjantaina 22.11.2019 kello 00.00 ja päättyy sunnuntaina 8.12.2019 kello 24.00.

SEL:n 22.11. alkava Postin kuljetusten käsittelykielto elintarvikealan yrityksissä tarkoittaa, että elintarvikealan työpaikoilla ei kerätä, lastata tai pureta kuormia Postin hoitamiin elintarvikealan kuljetuksiin, jotka ajaa Postin oma auto tai alihankintana Postin ajoa tekevä auto. Käsittelykielto koskee kaikkia Posti Oy:n, Posti Palvelut Oy:n, Posti Kuljetus Oy:n sekä Transval Groupin kuljetuksia sisältäen myös tytäryhtiöt.

PAU saa tukea maailmaltakin



Maailmanlaajuinen ammattiliittojen liittouma Uni Global Union, joka edustaa yli 200 miljoonaa työntekijää 150 maassa, tiedotti tukevansa suomalaisten postityöntekijöiden ponnisteluja ja lakkoa sekä tuomitsevansa Postin tavoitteet työntekijöidensä työehtojen romuttamiseksi.

Yli 150 kulttuurin, tieteen ja kansalaisliikkeiden vaikuttajaa vetosi perjantaina postin kehittämiseksi julkisena palveluna, joka ei kilpaile polkemalla palkkoja ja pidentämällä työaikoja.