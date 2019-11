Lehtikuva/Vesa Moilanen

Mistähän päin ja mistä sylttytehtaista hyökkäys Veikkaus Oy:tä kohtaan on lähtenyt? Ketkä kärkkyvät suomalaisten pelirahoja? Ei epäilystäkään, etteikö pelaaminen aiheuta ongelmia, mutta kansallisen pelimonopolin ansiosta Suomi on pitkälti pystynyt estämään kansainvälisten täysin tunnottomien pelihelvettifirmojen rantautumisen tänne. Kun pelirahat ovat pysyneet Suomessa, on niillä pystytty merkittävästi tukemaan omaa kulttuuriamme kansanterveydestä puhumattakaan.

Annetaan ihmisten pelata, mutta pienennetään sen sijaan panoksia ja voittoja. Mikä panoksien leikkaamisessa hävitään, se voitetaan ainakin jossain määrin voittojen supistumisessa. Kansakin saa harjoittaa mieliviihdettään, huoltoasemat ja pikkukaupat toimintaansa tukea.

Eikös ole vielä niinkin, että kaksikymmensenttisillä pelaa viidesti pitempään kuin euron kolikolla? Viihteellinen arvokin kasvaisi.

Otto Favén

Vantaa