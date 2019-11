IPS/Manipadma Jena

Afrikassa asuvilta laskutetaan yhdestä gigabitistä mobiilidataa keskimäärin 7,1 prosenttia kuukausipalkasta. Se on yli 3,5 kertaa yli kohtuullisena pidetyn hinnan.

Näin raportoi kohtuuhintaista internetiä edistävä järjestö Alliance for Affordable Internet (A4AI).

A4AI määrittelee kohtuuhinnaksi kaksi prosenttia kuukausipalkasta. Esimerkiksi Kongon demokraattisessa tasavallassa suhdeluku on 26 prosenttia, mikä sulkee suuren osan väestöstä netin ulkopuolelle.

Korkeiden hintojen pääsyy on kilpailun puute. Erityisen vähäistä kilpailu on alhaisen tulotason maissa. A4AI:n mukaan 260 miljoonaa ihmistä maailmassa on yhden internetoperaattorin armoilla ja 589 miljoonaa elää heikon kilpailun maissa.

YK on asettanut tavoitteeksi, että kaikilla maailman ihmisillä olisi pääsy internetiin, mutta ylihinnoittelu hidastaa päämäärän saavuttamista.

