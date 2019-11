Lehtikuva/Akseli Muraja

Vasemmistoliiton puoluekokous Kuopiossa on päättynyt.

Valtion on vauhditettava oikeudenmukaista ilmastosiirtymää voimalla, vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson vaati linjapuheessaan puoluekokouksessa Kuopiossa sunnuntaina.

Hänen mukaansa Suomen kaltaisessa maassa yksityisautoilusta luopuminen kokonaan ei ole realistinen ajatus. Konkreettisesti ilmastoystävällisemmän autoilun vauhdittaminen voisi tarkoittaa esimerkiksi, että valtio maksaisi lähes kokonaan henkilöautojen etanoli- tai biokaasukonvertoinnin kaikille halukkaille yhden vuoden ajan.

Lisäksi valtion tulee panostaa tankkausinfran rakentamiseen koko maahan, Andersson sanoi.

– Ilmastoystävällisistä valinnoista pitää tehdä mahdollisia aivan kaikille. Jos haluamme ihmisten käyttävän joukkoliikennettä nykyistä enemmän, sen pitää näkyä nykyistä matalampina lippujen hintoina ja parempana palvelutasona. Jos haluamme, että autoa tarvitsevat ihmiset vaihtavat vähäpäästöisiin ajoneuvoihin, on se tehtävä kohtuuhintaiseksi myös heille, joilla ei ole varaa sähköautoon. Ilmastonmuutosta ei pysäytetä ilman, että aivan kaikilla on mahdollisuus ilmastoystävälliseen arkeen. Jotta myös pienituloiset pystyvät siihen, on valtion tultava taloudellisesti vastaan.

”Toisen asteen tutkinto työttömyysturvalla”



Puoluekokouksen päätteeksi puhunut Andersson otti kantaa myös koulutuskysymyksiin. Hänen mukaansa jokaiselle perusasteen varassa olevalle yli 25-vuotiaalle on annettava mahdollisuus suorittaa toisen asteen tutkinto työttömyysturvalla.

– Suomessa joka ikäluokasta noin 15 prosenttia nuorista jää edelleen vaille toisen asteen tutkintoa, ja työmarkkinoilla pelkän perusasteen varassa työskentelee noin 300 000 aikuista. Samaan aikaan opetushallituksen alustavien ennakkotietojen mukaan jopa 80 prosenttia tulevaisuuden työpaikoista tulee edellyttämään korkeakoulutasoista osaamista. Pelkällä peruskoululla ei enää yksinkertaisesti pärjää työelämässä ja meidän on aika vetää johtopäätökset. Koulutus on yksi tulevaisuuden suurimmista sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kysymyksistä.

Anderssonin mukaan sekä ilmasto- että koulutuskysymyksissä on kyse tulevaisuudenuskosta, johon on oikeus kaikille. Tulevaisuudenuskon vaatimuksen Andersson sanoi yhdistävän aivan jokaista vasemmistoliittolaista.

“ –Me haluamme säilyttää ainoan maapallomme elinkelpoisena ja luonnon monimuotoisena tuleville sukupolville. Me haluamme turvata kaikille ihmisille yhdenvertaiset perusoikeudet ja huolehtia kaikkien mahdollisuuksista oppia, saada hoitoa ja tehdä töitä. Me haluamme myös varmistaa, että kaikilla on riittävästi tullakseen toimeen ja ettei kukaan joudu elämään yksinäisyydestä kärsien. Nämä arvot yhdistävät meitä kaikkia ja ne rakentavat meidän visiotamme yhteiskunnasta, joka on sosiaalisesti, alueellisesti ja ekologisesti kestävä. Näiden yhteisten tavoitteidemme puolesta taistelemme, sillä niiden avulla kuljemme kohti tärkeintä yhteistä päämääräämme – sitä, että valoisa tulevaisuus kuuluu kaikille, ei harvoille.

Vasemmistoliitto yhdistää



Vasemmistoliitto täyttää ensi vuonna 30 vuotta. Andersson sanoi, että puolue on ja sen pitää jatkossakin olla sellainen, joka yhdistää ihmisiä erilaisista työ- ja koulutustaustoista, tulotasoista, paikkakunnilta ja elämäntilanteista.

– Me emme ole ”joko punavihreiden tai ay-aktiivien” puolue, vaan tämä puolue on se paikka, jossa duunari Raahen terästehtaalta, eläkeläinen Sauvosta, sairaanhoitaja Imatralta ja opiskelija-aktiivi Helsingistä kohtaavat ja yhdessä pohtivat hiilineutraaleja tehtaita, eläkeläisten ja opiskelijoiden toimeentuloa sekä hoivan tulevaisuutta.

– Me olemme kansanliike, joka yhdistää ihmisten kamppailun paremman elämän puolesta. Siihen kamppailuun tarvitaan niin ammattiyhdistysliikkeen, opiskelijaliikkeen kuin ympäristöliikkeenkin jäsenet. Tämä monipuolisuus ja valtakunnallisuus vaatii meiltä herkkyyttä ja halua ymmärtää toista, vähättelyn tai nopean tuomitsemisen sijaan. Elämä ei näytä samanlaiselta Kainuussa ja suurissa yliopistokaupungeissa, ja sen on näyttävä vasemmistoliiton ehdottamissa ratkaisuissa.

Juhlavuotena vasemmistoliitto kutsuu kaikki mukaan pohtimaan, millainen 2020-luvun vasemmisto on.

– Silloin aloitamme vasemmistoliiton 30-vuotisjuhlavuoden kunniaksi koko puoluekokouskauden kestävän prosessin periaateohjelman päivittämiseksi. Sen työn puitteissa tulemme käsittelemään vasemmistoliiton vastauksia tulevaisuuden suurimpiin kysymyksiin.

Uusi puoluehallitus



Vasemmistoliiton uuteen puoluehallitukseen valittiin Henri Ramberg, Jouni Siren, Heidi Vättö, Anni Järvinen, Kauko Niemi, Silvia Modig, Eila Tiainen, Elisa Lientola, Alia Dannenberg, Mia Haglund, Pia Lohikoski ja Juhani Lehto sekä varalle Ilpo Haaja, Kaisa Vallavuori, Markus Åkerlund ja Tiina Ahlfors.

Vasemmistoliiton puoluevaltuuston puheenjohtajaksi valittiin Miikka Kortelainen. Valtuuston varapuheenjohtajiksi valitiin Mira-Veera Auer ja Hanna-Kaisa Rokkanen.

Puoluevaltuuston koko kokoonpano löytyy vasemmistoliiton verkkosivuilta.