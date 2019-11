Lehtikuva/Jarmo Stenmark

Pientä työeläkettä saavien eläkkeitä voidaan parantaa rukkaamalla kansaneläkejärjestelmää.

Pientä työeläkettä saavien eläketurvaa pystytään parantamaan kansaneläkejärjestelmää rukkaamalla, sanoi Eläkeläiset ry:n valtuuston puheenjohtaja Kalevi Kivistö. Hän puhui sunnuntaina Säynätsalon Eläkeläiset ry:n 60-vuotisjuhlassa.

– Pientä työeläkettä saavien eläkkeiden parantaminen on tärkeä tavoite. Se koskisi suurelta osin myös naisia, joiden pienemmät palkat ovat kerryttäneet pienempää eläkettä ja joiden eläkekertymää ovat myös muun muassa. perhevapaat pienentäneet edelleen. Asian korjaaminen ei saisi eikä sen tarvitsekaan kompastua eläkeyhtiöiden ja työmarkkinajärjestöjen vastustukseen.

Pääministeri Antti Rinne on sanonut, että työeläkejärjestelmästä voidaan irrottaa rahaa pieniin eläkkeisiin noin 200–300 miljoonaa euroa vuodessa.

– En ymmärrä sitä, että työeläkejärjestelmän osapuolet – työnantajain ja palkansaajien keskusjärjestöt – tyrmäävät vielä ajatuksen tasolla olevat ideat korjata työeläkejärjestelmän sisällä olevan ruman vääryyden, Rinne sanoi lauantaina SDP:n puoluevaltuustossa.