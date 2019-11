Lehtikuva/Kirill Kudryavtsev

Poliittisista vangeista listaa pitävä Memorial-järjestö on leimattu ”ulkomaiseksi agentiksi”.

Venäjän poliittisten vankien laskeminen on haasteellista. Jos virkamiehet ryöstävät itselleen yrityksen ja heittävät sen pomot vankilaan, ovatko nämä vangit poliittisia? Ovatko terrori-iskuja tehneet poliittisia vankeja? Tai uskovaiset joita politiikka ei kiinnosta?

Memorial julkaisi listan poliittisina pitämistään vangeista 30. lokakuuta, joka on epävirallinen Neuvostoliiton poliittisen sorron muistopäivä. Samana päivänä alkoi vuosien 1937–1938 suuri terrori. Toisinajattelijat järjestivät muistopäivänä nälkälakkoja vankileireillä 1970-luvulta alkaen. Memorial perustettiin alunperin sorron muistoa vaalivaksi järjestöksi, mutta uudet vainot työllistävät sitä yhä enemmän

Memorialin listalla oli kaikkiaan 305 poliittista vankia. Viime vuonna listalla oli 195 nimeä ja toissa vuonna 117. Parissa viikossa lista on kasvanut yhdeksällä.

Tämänhetkisistä vangeista 262 kuuluu kiellettyihin uskonnollisiin ryhmiin, suurin osa kiellettyyn Hizb ut-Tahrir -islamistipuolueeseen. Vuonna 1953 perustettu Hizb ut-Tahrir on vanhimpia panislamistisia liikkeitä. Puolue on kielletty esimerkiksi Venäjällä ja Saksassa, mutta se toimii laillisesti esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Pohjoismaissa. Se ei ole tiettävästi koskaan tehnyt terrori-iskuja tai muuta väkivaltaa.

Uskonnollisten vankien listalla loput ovat pääosin muita islamisteja, lisäksi listalla on muutamia kymmeniä Jehovan todistajia ja muutama skientologi. Memorialin erillisellä, poliittisesti vainottujen Jehovan todistajien listalla on kaikkiaan 206 nimeä. Heistä suurin osa odottaa tuomiota kotiarestissa tai matkustuskiellossa.

ILMOITUS

Ei-uskonnollisia poliittisia vankeja on 52. Joukossa on Moskovan alkusyksyn paikallisvaalien väärinkäytöksiä vastaan protestoineita, öljy-yhtiö Jukosin turvallisuuspäällikkö, anarkistit Viktor Filinkov, Juli Bojaršinov ja Azat Miftahov, historioitsija Juri Dmitriev, vakoilusta epämääräisin perustein tuomittuja, demokratia-aktivisti Anastasia Ševtšenko, Maksim Smyšljaev jota syytetään ”RAF:n neljänteen sukupolveen osallistumisesta”, venäläisiä ja ukrainalaisia nationalisteja, Ingušetian rajansiirron vastustajia, toimittajia, vähemmistökansa-aktivisteja ja yksi asukasaktivisti.

Lisäksi Memorial listaa 115 vankia, jotka ovat ”todennäköisesti poliittisia vankeja”, mutta joiden tapauksia järjestö ei ole ehtinyt kunnolla tutkia, tai jotka ovat mahdollisesti käyttäneet väkivaltaa.

Venäjän poliittisten vankien kirjo on siis laaja, ja määrä kasvaa nopeasti. Mutta voi olla, ettei listalla kohta ole ylläpitäjää. Memorial-järjestö on liitetty Venäjällä ”ulkomaisten agenttien” listaan, ja sen on muistutettava tästä jopa jokaisessa Facebook-päivityksessä.

Jokaisesta laiminlyönnistä annetaan noin 5 000 euron sakko. Voi olla, että toistuvat sakot johtavat Memorialin kieltämiseen. Marraskuun alussa kiellettiin samoin perustein toinen tunnettu ihmisoikeusjärjestö, Ihmisoikeuksien puolesta. Sitä johtaa Lev Ponomarev, joka on myös yksi Memorialin perustajista.

Kirjoittaja on matematiikan maisteri Venäjän kansojenvälisen ystävyyden yliopistosta.