Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Hoivakotien asukkaat ansaitsevat korvauksen laiminlyönneistä, vasemmistoliiton puheenjohtaja sanoi Kuopiossa.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson kritisoi kovin sanoin yksityisiä hoivayrityksiä vasemmistoliiton puoluekokoukselle pitämässään puheessa. Andersson sanoi, että hoivayhtiöiden laiminlyömät vanhukset ansaitsevat korvauksen kokemuksistaan. Kaiken lisäksi yhtiöt välttelevät veroja.

– Skandaaliyhtiö Esperi Caren emoyhtiö ei ole maksanut lainkaan yhteisöveroa Suomeen kolmen viime vuoden aikana. Samaan aikaan, kun me olemme ohjanneet Esperi Carelle verorahojamme, tämä yritys on laiminlyönyt ikäihmisten oikeuden laadukkaaseen ja inhimilliseen hoivaan, Andersson latasi.

Anderssonin mukaan tulevien laiminlyöntien ehkäisemiseksi tarvitaan päättäväisempiä otteita.

– On mielestäni välttämätöntä, että kaikissa sopimuksissa, joita hoivakonsernien kanssa tehdään sovitaan selkeät ja tuntuvat sopimuskorvaukset paitsi kunnille, myös hoivakodeissa asuville vanhuksille, silloin kun palvelua ei toteuteta sovitulla mitoituksella.

Mersupersut ja audi-miehet

Oikeisto-oppositiota Andersson moitti siitä, että se on vajonnut yhä syvemmälle identiteettien ja symbolien hämmentävään suohon.

– Vai mitä pitäisi ajatella siitä, että gallupjohdossa oleva puolue päättää käyttää eduskunnan kyselytunnin väittääkseen, että pykälä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan on merkittävä yhteiskunnallinen ongelma?

Kokoomus on hypännyt perussuomalaisten kelkkaan. Andersson mainitsi esimerkkinä hämmentävän keskustelun koulujen joulujuhlista, jossa kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpokin eksyi puhumaan täysin ohi aiheen.

– Minusta nämä esimerkit osoittavat kuinka oikeisto-oppositio on alkanut yhä voimakkaammin samankaltaistumaan. Suomessa on oikeastaan vain yksi oppositio, joka on arvokonservatiivinen ja talousoikeistolainen. Audi-miesten asemaa ajavat kokoomuslaiset ovat saaneet rinnalleen mersupersut.

Puheessaan Andersson luetteli monta hallituksen tekoa, joita oppositio ei ole kritisoinut. Jopa aktiivimallin leikkurista luopuminen sopii nyt kokoomukselle. Aktiivimalli oli Anderssonin listalla ensimmäisenä.

– Toiseksi, ensi vuoden elokuusta lähtien kaikkien lasten tasa-arvoinen oikeus varhaiskasvatukseen on jälleen voimassa koko maassa samalla kun ryhmäkokoja on pienennetty. Kolmanneksi: takuueläkkeet, kansaneläkkeet, lapsilisät, yksinhuoltajakorotus ja opintotuen huoltajakorotus nousevat kaikki heti vuodenvaihteen jälkeen.

– Neljänneksi, ensi vuonna toteutuvat historiallisen suuret lisäpanostukset luonnonsuojeluun. Viidenneksi, ammatillinen koulutus saa jo ensi vuonna 100 miljoonaa uusien opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen.

Tämä hallitus on kääntänyt Suomen suunnan, ja panostaa pienten eläkkeiden korotuksiin, koulutukseen kaikilla asteilla sekä lapsiperheisiin ja sosiaali- ja terveydenhuoltoon, Andersson tiivisti.

Työtä ja menestystä

Kesällä 2016 alkanutta puoluekokouskautta Andersson kuvasi työlääksi mutta myös menestyksekkääksi. Puolue voitti kahdet valtakunnalliset vaalit, uusi puolueen visuaalisen ilmeen, järjesti puolueristeilyn ja otti käyttöön uusia tapoja osallistaa jäsenistöä niin vaaliohjelmien laadintaan kuin hallitukseen menosta päättämiseen.

– Meidän niin sanottu ”puoluekoneistomme” on esimerkiksi puoluetoimistolla sekä alueilla vain 13 työntekijän vahvuinen ja haluan kokouksen alkuun lämpimästi kiittää kaikkia meidän motivoituneita, osaavia ja aina uusiin suorituksiin venyviä työntekijöitä ja tietenkin myös puoluesihteeri Joonasta, jolla on hämmästyttävä taito säilyä rauhallisena myös silloin kun paineet ovat kovat.

Todellinen puoluekoneisto koostuu kuitenkin puolueen jäsenistä, Andersson sanoi.

– Jäsenistä, jotka järjestävät tapahtumia, keskusteluja, kirjoittavat artikkeleita, tuottavat lehtiä ja keikkoja, kirjoittavat somessa ja käyttävät vapaa-aikansa kunnallisten luottamustoimien hoitoon ja vasemmistoliiton politiikan edistämiseen. Maailmaa muuttavat yhä tänä päivänä, kuten läpi historian, ne ihmiset, jotka haluavat rakentaa oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa.

Puheensa lopuksi Andersson käänsi katseet jo kohti vuoden 2021 kuntavaaleja.

– Emme halua jättää tuleville sukupolville hyvinvointivelkaa, vaan vahvistaa hyvinvointivaltiota, joka on oikeudenmukainen kaikille – ei harvoille, Andersson päätti.