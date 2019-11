Lehtikuva/Akseli Muraja

Postin lakkolaisille tukea vasemmistoliiton puoluekokouksesta – valtionyhtiöllä on erityinen yhteiskuntavastuu

Näin kokoustetaan Kuopiossa Nuorin puoluekokousedustaja on syntynyt vuonna 1999 ja vanhin 1939. Eteläisin osanottaja on Hangosta ja pohjoisin Utsjoelta. Kokousedustajista 145 eli 48 prosenttia on naisia, 154 miehiä eli 51 prosenttia ja yksi on muunsukupuolinen.

– Jokaisella työntekijällä pitää olla oikeus inhimillisiin työoloihin ja palkkaan, jolla tulee toimeen, totesi vasemmistoliiton puoluevaltuuston puheenjohtaja, kansanedustaja Pia Lohikoski avatessaan puoluekokouksen Kuopiossa.

Lohikoski lähetti Postin johdolle samat terveiset, jotka hän esitti jo viikko sitten Postin uuden hallintoneuvoston kokouksessa.

– Muistakaa, että Posti on valtionyhtiö ja siksi sillä on erityinen yhteiskuntavastuu. Johdon on syytä kuunnella myös työntekijöitä ja hoitaa neuvottelut sille mallille, että päästäisiin sopimukseen.

Lohikoski totesi vasemmistoliiton haluavan rakentaa Suomesta tasa-arvoisen työelämän kärkimaan.

– Työtehoa kasvatetaan työhyvinvointia ja ammattiosaamista lisäämällä, ei työntekijöitä kurittamalla.

Iloiset terveiset eduskunnasta



Lohikoski iloitsi aktiivimallin leikkurin purkamisesta. Iloa lisäsi se, että työttömiä kepittävän leikkurin purkaminen tehdään vasemmistoliiton sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosen johdolla.

– Aktiivimallin purkaminen oli vasemmistoliitolle yksi keskeisimpiä kynnyskysymyksiä hallitusneuvotteluissa, Lohikoski toteaa.

Lohikoski muistutti myös toisesta merkittävästä asiasta. Puolueen pitkäaikainen tavoite oppivelvollisuusiän nostamisesta on siirtymässä paperilta käytäntöön.

– Hallitus on tekemässä suurimman koulutuspoliittisen uudistuksen vuosikymmeniin opetusministerimme Li Anderssonin johdolla, kun oppivelvollisuusikä nostetaan 18 ikävuoteen.Myös toisen asteen oppimateriaalit tulevat maksuttomiksi.

– Tällä on valtava merkitys erityisesti pienituloisille perheille.

Puolueen yhdeksäs puoluekokous



Tänään alkanut kolmipäiväinen puoluekokous on yhdeksäs ensi vuonna 30 vuotta täyttävän puolueen historiassa. Kokouksessa on 300 edustajaa.

Puolueen puheenjohtajana jatkaa opetusministeri Li Andersson. Häntä ennen puheenjohtajina ovat toimineet Claes Andersson, Suvi-Anne Siimes, Martti Korhonen ja Paavo Arhinmäki.

Kaikki varapuheenjohtajat vaihtuvat nykyisten jättäessä paikkansa. Kokouksen tiukin äänestys käytäneen puoluesihteerin pestistä.

Puoluesihteeri Joonas Leppänen on saanut haastajan. Vastaehdokkaana on puolueen järjestö- ja kuntapoliittinen asiantuntija Mikko Koikkalainen.