Taneli Hämäläinen

Vasemmistoliitto kokoontuu Kuopiossa.

Vasemmistoliiton yhdeksäs puoluekokous on lähes valmis alkamaan. Kokous pidetään 15.–17. marraskuuta Kuopion Musiikkikeskuksessa.

Puoluekokouksen iskulause on “Valoisa tulevaisuus. Kaikille. Ei harvoille.”

Puoluekokous on vasemmistoliiton ylin päättävä elin, ja se kokoontuu kolmen vuoden välein. Se valitsee vasemmistoliitolle puheenjohtajiston, puoluesihteerin sekä jäsenet puoluehallitukseen ja puoluevaltuustoon. Puoluekokous hyväksyy myös vasemmistoliiton tavoiteohjelman.

Hangosta Utsjoelle

Kaiken kaikkiaan edustajia on 300. Nuorin on syntynyt vuonna 1999 ja vanhin 1939. Eteläisin osanottaja saapuu Suomen eteläisimmästä kunnasta Hangosta ja pohjoisin Suomen pohjoisimmasta kunnasta Utsjoelta. Kokousedustajista 145 (48 prosenttia) on naisia, 154 miehiä (51 prosenttia) ja 1 (0,33 prosenttia) muunsukupuolinen.

Piirit ovat valinneet edustajansa puoluekokoukseen, ja osassa piireistä järjestettiin jäsenvaali edustajista.

Lähiruokaa ja jalkapalloa

Puoluekokousväki syö lounasta Musiikkikeskuksessa. Kaikilla vasemmistoliiton tarjoamilla aterioilla suositaan lähiruokaa ja on huomioitu kasvissyöjät, vegaanit sekä yleisimmät ruoka-aineallergiat.

Puoluekokousjärjestelyissä on otettu huomioon ekologisuus, kotimaisuus ja kierrätettävyys. Esimerkiksi ilmapallot ovat maatuvia eikä niitä jaeta yksittäin. Näin ehkäistään ilmapallojätteen kulkeutuminen luontoon. Suuri osa kokouksen somisteista on myös digitaalisia, joten niiden valmistuksessa on säästetty ympäristöä.

Perjantainiltana väki kokoontuu hotelli Scandic Kuopioon illalliselle. Siellä voi seurata myös Suomen Liechtensteinin välistä EM-karsintaottelua puoluekokouksen omassa kisakatsomossa.

Lauantaina on Musiikkikeskuksessa Kuopion kaupungin iltavastaanotolla.